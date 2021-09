Récapitulatif et faits saillants : Suède 4-0 Géorgie ; Hongrie 0-7 Espagne ; Qualifications Coupe du Monde Féminine 2023

Suède 4-0 Géorgie

Par : Om Arvind

L’entraîneur Peter Gerhardsson est finalement revenu au regard nominal des trois arrières qu’il avait taquiné avant les Jeux olympiques, déployant l’aile barcelonaise Fridolina Rolfö en tant qu’aile arrière supposée et inscrivant le Kosovare Asllani à la 10e position.

score de canapé

Cependant, en raison de la domination absolue de la Suède sur les procédures, ils ont opéré principalement à partir d’un dos quatre, avec Magdalena Eriksson bombardant le chevauchement et Rolfö entrant à l’intérieur comme un attaquant inversé. Cela a créé une forme plutôt asymétrique, alors que Lina Hurtig et Anna Anvegard ont continué à opérer en tant qu’attaquantes, laissant Olivia Schough garder la largeur toute seule.

Cela importait peu. La Suède aurait pu marquer pas mal de buts au début, secouant les bois à plusieurs reprises.

Suède avec 41 tirs contre la Géorgie.

10 sur la cible

79 % de possession de balle

11 corners Une victoire 4-0. Et une victoire est une victoire ! – Mia Eriksson (@mia_eriksson) 21 septembre 2021

La Suède a finalement ouvert le score à la 41e minute grâce à une finition intelligente de Filippa Angeldahl après que le gardien ait renversé le centre.

Eriksson a porté le score à 2-0 sur une talonnade en capitalisant sur un peu de chaos dans la surface.

Asllani a été un facteur majeur dans ses soixante minutes de jeu. Elle a en quelque sorte trouvé de l’espace entre les lignes contre une équipe de Géorgie très contente de garer le bus et a fait des courses intelligentes dans le bon canal. Elle était également très présente dans la boîte et effectuait des livraisons de pièces arrêtées de qualité.

Gerhardsson a remplacé Asllani par Madelen Janogy à la demi-heure.

La Suède a continué à progresser et a inscrit son troisième but à la 84e minute.

Ils ont couronné la victoire dans le temps additionnel ; Seger a réussi son doublé sur un autre coup de pied arrêté de Suède.

Cette victoire clôt le premier tour des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2023 pour la Suède. Ils reviennent à l’action le 21 octobre contre la République d’Irlande.

Hongrie 0-7 Espagne

Par : Yash Thakur

L’Espagne est entrée dans ce match après une grande victoire sur les îles Féroé. Vilda a apporté 4 changements à l’équipe qui a remporté le dernier match 10-0, avec Esther González, Aitana Bonmatí, Andrea Pereira et Sandra Paños remplaçant respectivement Amaiur Sarriegi, Irene Guerrero, Ivana Andrés et Misa.

score de canapé

L’Espagne dominait à nouveau les débats et détenait la majorité de la possession. Le trio de milieu de terrain barcelonais Alexia-Patri-Aitana a contrôlé le tempo et a été brillant dans la circulation et la progression du ballon.

L’ouverture du score de l’Espagne a eu lieu à la 8e minute, alors qu’Esther récoltait un ballon de la tête joué par Mapi León. Esther était au poteau arrière complètement banalisée et dans des hectares d’espace.

Esther a été chargée de faire des courses derrière la ligne défensive de la Hongrie et de jouer à côté des défenseurs. Elle a attrapé le deuxième but de l’Espagne grâce à ces mouvements ; Patri a choisi sa course au bon moment et Esther a marqué l’arrivée à la 21e minute. S’élancer au-delà de la dernière ligne signifiait également qu’Esther se faisait prendre plusieurs fois hors-jeu.

Le troisième but de la soirée de l’Espagne était magnifique et a souligné le type d’automatismes actuellement utilisés par l’équipe de Vilda. C’était un mouvement fabriqué à Barcelone, car Mariona a trouvé Alexia au bord de la boîte. Ce dernier l’a redonné à Patri, qui a dirigé un premier ballon droit sur la trajectoire de l’initiatrice, Mariona.

Athénée, partant sur le flanc droit, s’est bien amusée à affronter les joueurs (comme d’habitude). Ses pieds rapides et sa capacité à affronter les joueurs en situation 1v1 étaient incroyables et elle cherchait à étirer le terrain assez souvent.

Plus important encore, Athenea a marqué son premier but senior à la 50e minute du match, repoussant un centre de Mariona au deuxième poteau. Le ballon a légèrement touché la tête d’Esther avant de se frayer un chemin dans la trajectoire du jeune ailier madrilène.

Athenea et Esther ont été remplacées à la 59e minute dans le cadre d’un double changement pour Nerea et Amaiur.

Corredera, qui a eu un jeu décent avec le ballon, a également été éliminé à la 70e minute dans le cadre d’un autre double changement, qui a vu Aitana et Corredera remplacés par Ainhoa ​​Moraza et Irene Guerrero.

Amaiur a continué sur sa lancée depuis le début de l’année (elle avait un poker lors du match précédent) et a réussi un autre doublé. L’attaquant de la Real Sociedad a réussi une passe carrée de Mariona avec une talonnette ridicule pour porter le score à 6-0.

L’Espagne a couronné le résultat par un autre but dans la dernière minute du temps additionnel ; Mariona a reçu le ballon, a écarté un défenseur, a contourné le gardien de but et l’a marqué pour le septième but de l’Espagne.

L’Espagne a terminé le premier tour des éliminatoires de la FIFA WWC 2023 avec un score total de 17-0, ce qui en fait l’une des équipes nationales les plus fortes au monde à l’heure actuelle. La Furia Roja reviendra en action le 26 octobre pour affronter l’Ukraine.