Récapitulatif et faits saillants : Ukraine 0-6 Espagne ; Qualifications Coupe du Monde Féminine

L’Espagne a poursuivi sa solide série de résultats lors des Éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA avec une victoire 6-0 sur l’Ukraine, ce qui en fait trois victoires en trois. Le score total de l’Espagne après ces matches est désormais de 23-0.

L’Espagne s’est alignée dans une formation à trois, avec Irene Paredes, Mapi León et Andrea Pereira à l’arrière. Athenea a commencé le match et a joué pendant 58 minutes.

Alexia Putellas, jouant dans sa 91e sélection record, a marqué l’occasion avec un but en moins de 10 minutes après un mauvais dégagement de la tête dans la surface. Elle a failli marquer une seconde avec un tir de l’extérieur de la surface.

L’Espagne a semblé contrôler tout le match tandis que l’Ukraine a lancé quelques défis au mauvais moment et a été négligente avec le ballon. Ils ne se sont pas vraiment créé d’occasions au but non plus.

L’Espagne a doublé son avance grâce à un but d’Amaiur Sarriegi de la Real Sociedad, qui a été dans une forme scintillante cette année. Athenea a poussé le ballon dans la surface et Amaiur a guidé la livraison au fond des filets avec la moindre touche.

L’Espagne a vraiment repris vie après l’introduction d’Ona Batlle à la 58e min. Jouant à droite, Ona était une menace pour la ligne arrière ukrainienne. Elle a affronté des joueurs et les a battus avec aisance grâce à son rythme et à ses dribbles. Elle a été fortement impliquée dans les trois prochains buts de l’Espagne, les créant essentiellement tous.

Alba Redondo a clôturé le match avec une frappe brillante à la 92e minute après un long ballon de Ouahabi.

Ivana Andrés et Misa Rodríguez du Real Madrid sont restées sur le banc pour le match.

Le contingent espagnol retournera désormais à Madrid avant le choc du week-end contre Valence le 31 octobre.