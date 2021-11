Récapitulatif et résultats de la DreamHack Cash Cup Extra #8

ESTNN récapitule le dernier DreamHack Cash Cup Extra, après la saison 8 de FNCS.

Fortnite compétitif ne connaît pas de pauses. Un jour après la conclusion de la finale de la saison 8 des Fortnite Champion Series (FNCS), les équipes sont retournées sur l’île pour une autre série de Trio Cash Cups. Les enjeux ont changé de manière assez significative cette fois-ci lors de l’annonce d’un changement de format de la Cash Cup Extra. Au lieu des 132 meilleures équipes, DreamHack a réduit les places de qualification à 33. Cela signifiait que les équipes devaient faire encore plus d’efforts.

Après avoir dit et fait, les 33 meilleures équipes de la Trio Cash Cup ont obtenu une place dans la Cash Cup Extra. Quelques noms notables, dont les champions de la saison 8 de la FNCS Kami, Setty et teeq et Bugha, Muz et Mero dans le mix pour une part de plus de 30 000 $ USD. Voyons comment la région Europe et NA Est a joué dans le premier Extra Cash Cup post-FNCS.

L’Europe 

L’équipe Orchard règne en maître

Gagnant Dh extra 🏆🏆 (2100$) pic.twitter.com/QupGIcNQ2X – EsTy (@EsTyftn) 3 novembre 2021

La région européenne est devenue folle alors que plusieurs équipes de haut niveau ont plané au sommet du classement tout au long de la journée. Cependant, après avoir remporté le premier match, zeykoo, Esty et Slovay ont gardé le pied sur le gaz et se sont accrochés pour gagner. Ce fut une performance admirable de l’équipe The Orchard, qui a terminé avec le plus grand nombre d’éliminations à 39 et le classement moyen le plus élevé de 4,17. Zeykoo, Esty et Slovay ne seraient pas démentis. Ils ont exécuté un plan de match brillamment cohérent et se sont retrouvés dans le cercle des vainqueurs après une 13e place lors de leur dernière sortie Cash Cup Extra.

Les champions FNCS remportent la deuxième place

2e (1800$) malchanceux 🥸 pic.twitter.com/HNhcQj5Vxb – Kami (@KamiFN1) 3 novembre 2021

Vingt-quatre heures après leur impressionnant triomphe de la saison 8 de FNCS, le trio polonais a repris le travail avec l’intention de trouver plus de succès. Kami, Setty et teeq ne croient pas au temps libre et ont plutôt sauté dans les Trio Cash Cups et se sont qualifiés pour la Cash Cup Extra. Ils ont porté l’élan de la victoire FNCS dans une performance de 436 points, dont deux Victory Royales et 32 ​​éliminations. L’équipe de Kami a terminé le tournoi avec une victoire dans le sixième match, mais une 20e place les a empêchés de gagner. Néanmoins, les trois joueurs polonais sont les meilleurs au monde et peuvent réussir avec n’importe quel format et style de jeu.

Catty Corner Crew termine troisième

3ème Dreamhack Extra (1500$) @Th0masHD @anasfnbr pic.twitter.com/FeBGg3w9fr – Queasy (@QueasyFN) 3 novembre 2021

Queasy, Anas et Th0masHD ont poursuivi leur jeu exceptionnel dans la saison 8 avec un autre placement impressionnant. Cette fois-ci, les anciens vainqueurs de la Cash Cup Extra ont récolté une Victory Royale et 27 éliminations en route vers 412 points. C’était un suivi solide de leur huitième place lors de la finale de la saison 8. Queasy, Anas et Th0masHD forment un trio exceptionnel et ont prouvé leurs capacités dans chaque tournoi jusqu’à présent, en particulier le Cash Cup Extra.

1er : zeykoo 7, Esтy, WAVE SLOVAY 203 – 492 points (2 100 $) 2e : BL Setty, KamiFN, GXR teeq – 436 points (1 800 $) 3e : Queasykame, GUILD Аnas, Th0masHD 58 – 412 points (1 500 $) 4e : EIQ Wraxx , Hutyache32, EIQ Minny 456 – 336 points (1 200 $) 5e : GUILD Hen 75., solo veno, TruleX – 330 points (900 $) 6e : Adn 7, Hardfind 7, Playwell Styrsix – 299 points (750 $) 7e : 00 Endretta, NRG benjуfishу, 100T MrSavage – 295 points (750 $) 8e : Vitality Snayzy, keziiх, naуte – 284 points (750 $) 9e : Desolator vegan, pirozz vegan, Reformed Slq – 283 points (750 $) 10e : VCTRY Kefyy, Monaco pkr, LP mlody – 273 points (750 $) 11e : Onyx Laxus, MCES BadSniper, Force – 239 points (600 $) 12e : Falcon Andi EW, 4zr, хsweeze – 239 points (600 $) 13e : Solarу Floki, Solarу Clement, GO Decyptos – 229 points (600 $) 14e : vovifishy, ​​MRM Sanji, JL Dukey – 228 points (600 $) 15e : PAYNA 203, GUILD JannisZ, BL NOAHREYLI – 218 points (600 $) 16e : WAVE VADEAL 203, Faceless L2R2, Cyr0xV – 201 points (600 $) 17 : fractionné, OPT Riftyache32, VCTRY Shaggy – 199 points (600 $) 18e : Legion Cherentos, PRM Marq, PRM Ogurchik – 197 points (600 $) 19e : CR 유서프, KPI 분명한, VCTRY havre1k – 182 points (600 $) 20e : King Michael, PW AstroSMZ, XL Veroх – 175 points (600 $)

NA Est

Tetro & Co remportent une course serrée

DH Extra NOUS SOMMES CRAZY BRO LFG AIMEZ MON TRIO pic.twitter.com/Qvvh5i2Dj0 – lune tetro (@tetrobcool) 4 novembre 2021

Fraîchement sorti de leur cinquième place lors de la finale de la saison 8, le trio de crxspy, Death et tetro a remporté une victoire serrée. Les scores étaient beaucoup plus serrés dans l’UE, mais ils ont fait juste assez, gagnant 371 points en six matches. Crxspy, Death et tetro ont réussi 31 éliminations et un placement moyen de 9,83. C’était un effort admirable de la part d’une équipe qui est en feu en ce moment à l’approche du Grand Royale.

Bucke, MackWood et Peterbot atterrissent en deuxième position par quatre points

pas question frère.. 1 kill de plus… 2e ggs @PeterbotFN @MackWood1x pic.twitter.com/d6r5OBADnp – NRG Bucke (@BuckeFPS) 4 novembre 2021

Une autre équipe qui a une bonne tendance est celle de Bucke, MackWood et Peterbot. Ils ont mené les finales de la saison 8 tôt avec une Victory Royale avant de finalement glisser dans le classement. Les trois joueurs se sont qualifiés pour la Cash Cup Extra et ont profité de l’occasion. L’équipe de Bucke a terminé avec 368 points, un peu moins d’une élimination derrière la première. Il est clair que Bucke, MackWood et Peterbot ne vont nulle part.

L’équipe de Bezerk remporte un match et termine troisième

Le 3e (1 500 $) ÉTAIT FOU devrait gagner pic.twitter.com/GhW9MIFRDV – Lune Bezerk (@FnBezerk) 4 novembre 2021

Après une septième place dans la Trio Cash Cup, Bezerk, Brutal et glepo ont donné une chance à la Cash Cup Extra. Cela a bien fonctionné, car les trois joueurs ont compilé 360 points et une Victory Royale. Ils ont terminé avec le classement moyen le plus élevé de toutes les équipes avec une note de 8,17. Bezerk, Brutal et glepo forment une équipe à surveiller.

1er : VCGO crxspy, FLu Death7, moon tetro – 371 points (2 100 $) 2e : NRG Buckе, TNG Peterbot, G2 MackWood – 368 points (1 800 $) 3e : Moon Bezerk, Moon Brutal, VCGO glepo – 360 points (1 500 $) 4e : TNA Muz3x, tna mero11, SEN BUGHADORF – 350 points (1 200 $) 5e : LG jamper -VII, XTRA Deyylol., NOVA TRAGIX – 348 points (900 $) 6e : LG Slackes, Acоrnski, G2 Jаhq – 336 points (750 $) 7e : TNG sikO, FS notpandda, FаZe Bizzle – 332 points – 601 points (750 $) 8e : 100T Arkhram, XTRA Reetlol, NRG EpikWhale5x – 324 points (750 $) 9e : Twitter DukezFN, KNG Justice, twitter userzfn – 297 points (750 $) 10e : Ajerss, BBG KHANADA 200, Voilfishy – 292 points (750 $) 11e : DeRoller., Speguu11, strawhat charlie – 283 points (600 $) 12e : Sharkman, K2G TRAP LOL XD, shonye1x – 274 points (600 $) 13e : lil ale, KNG Squish, PSR Vilets – 273 points – 541 points (600 $) 14e : FS DEGEN, SUMMR uuuuuuuuuu, fyеrd – 264 points (600 $) 15e : Kn1pher, Snake Ackerman, A1 SIMPLE – 262 points (600 $) 16e : le xyphon, Papada L’enfer , 7floxdefault tw – 258 points (600$) 17ème : AG Noizy, SF LEXX, MTS XAVI 15 – 253 points (600$) 18ème : skqttles, XTRA Illest, C9 Avery – 243 points (600$) 19ème : C9 nosh, TNG Nut, TNGchukky uchiha – 186 points (600 $) 20: XSET Ceice 4PF, K2G Cold, elitxe a лол 7 – 172 points (600 $)

Cela conclut notre couverture de la Cash Cup Extra de cette semaine présentée par DreamHack. Le concours revient dans 28 jours, alors n’oubliez pas de revenir pour en savoir plus sur le prochain versement et les mises à jour de Grand Royale !

Image caractéristique : DreamHack