Récapitulatif et résultats de la DreamHack Cash Cup Extra #9 – L’envoi des trios

L’année des trios de Fortnite s’est terminée après le dernier tournoi DreamHack Cash Cup Extra de ce soir.

Les joueurs Fortnite compétitifs du monde entier ont passé les 12 derniers mois à maîtriser la méta de chaque saison pour poursuivre la gloire ultime. La scène a couronné 28 champions au cours des quatre saisons précédentes. Ce fut une sacrée course, mais le temps des Trios est arrivé à sa fin. L’année prochaine, Fortnite compétitif se concentre sur les Duos, mais pas avant le dernier envoi de la Cash Cup Extra.

Trente-trois équipes se sont qualifiées pour la finale de la Cash Cup Extra lors de la Trios Cash Cup de lundi. Comme d’habitude, la compétition s’est déroulée en Europe et dans la région NA Est avec plus de 30 000 $ US à gagner.

Voyons comment le tournoi final des trios de 2021 s’est déroulé dans les deux régions les plus importantes de Fortnite.

L’Europe 

Pas de Th0masHD ? Aucun problème

1er Dreamhack Extra (2100$) @venofn @anasfnbr aurait dû gagner 6/6 😐 pic.twitter.com/xW3e0f3hO7 – Queasy (@QueasyFN) 1er décembre 2021

Queasy, Th0masHD et Anas ont été l’une des meilleures équipes du chapitre 2 – Saison 8. Bien qu’ils n’aient remporté aucune des compétitions Fortnite Champion Series (FNCS), leur domination dans les Cash Cups et les Cash Cup Extras a impressionné ceux qui ont regardé.

Les trois étaient sur le point de remporter un autre Cash Cup Extra, mais une obligation d’Astralis pour Th0masHD a forcé Queasy et Anas à trouver un autre tiers. Les deux joueurs se sont installés sur le finaliste du FNCS All-Star Showdown – Veno. Sans surprise, cela n’a pas beaucoup changé, car l’équipe de dernière seconde avait Catty Corner pour elle toute seule. Nous avons vu à quel point ils ont été dominants dans ces circonstances.

Queasy, Veno et Anas ont remporté quatre de leurs six matches, un résultat sans précédent dans les tournois de haut niveau. Ils ont réussi 36 éliminations en cours de route pour un score total de 496 points. C’était sans aucun doute un spectacle à deux équipes, mais Queasy et sa compagnie ont été ceux qui ont clôturé Trios avec style. Les trois joueurs ont récolté 2,1 K$ USD pour leur triomphe.

Fastroki, Karma et Kylie terminent deuxièmes

2e @xKylieFn @karmafnr pic.twitter.com/0N9rRaLJWi – Fastroki (@fastroki) 1er décembre 2021

1er : Queasy, Veno, GUILD Anas — 496 points (2 100$) 2ème : Fastroki, Karma, TT9 Kylie — 444 points (1 800$) 3ème : dyox, Crow, KPI Joseeh — 376 points (1 500$) 4ème : BL Raifla, Heretics K1nzеll, Bifrost Jur3ky — 370 points (1 200 $) 5e : Merstach, TT9 Malibuca, Onyx Shizoname — 366 points (900 $) 6e : MCES DKS, GO GRA1E, MCES Mirza — 358 points (750 $) 7e : Playwell Vetle, Apeks IDrop, Playwell Styrsix — 338 points (750 $) 8e : BL Setty, Kami, GXR teeq — 320 points (750 $) 9e : vovifishy, ​​MRM Sanji, JL Dukey — 285 points (750 $) 10e : VCTRY NeFrizi, Bifrost Sp1aash, jamshood — 266 points (750 $)

NA Est

Khanada, Rocaine et Ajerss Clutch le dernier match pour gagner le tournoi

1ER TOURNOI DE LA DERNIÈRE SAISON AVEC @Ajerss @RocaineG DH EXTRA LFGGGG pic.twitter.com/KZaZAwiKK4 – BBG Khanada1x (@Khanada) 2 décembre 2021

Comme l’équipe de Queasy, Khanada et Ajerss ont remplacé Saf par Rocaine pour le tournoi final du chapitre 2. Deux Victory Royales plus tard, et il était évident que Rocaine servait de remplaçant approprié. Khanada, Ajerss et Rocaine ont terminé leurs six matchs avec le deuxième plus grand nombre d’éliminations et le classement moyen le plus élevé.

Alors que les équipes de Nani et de Fryst ont rendu les choses intéressantes, Khanada et sa compagnie ont livré le match final. Ajerss s’est occupé des tâches de guérison lors du match de clôture pour remporter la couronne Victory Royale et DreamHack Cash Cup Extra. Les trois joueurs ont terminé avec 448 points et ont collecté 2,1 000 $ US à partager.

1er : G2 Ajerss, BBG Khanada, Rocaine — 448 points (2 100$) 2ème : TNG Nani, Moon Dusky, PSR Vilets — 418 points (1 800$) 3ème : Osp, 33 Visxals, C9 Fryst — 409 points (1 500$) 4ème : NRG Bucke , TNG Peterbot, G2 Mackwood — 392 points (1 200 $) 5e : FS Joji, Chimp, Iil baby ganzo — 364 points (900 $) 6e : FS Degen, C9 Nosh, Eomzo — 363 points (750 $) 7e : XSET Ceice, Cold, elitxe ay лол 7 – 360 points (750 $) 8e : Commandement TSM, Liquid Stretch, Rise – 316 points (750 $) 9e : Baby ale 35 m, KNG squish, 33 Magnolia – 286 points (750 $) 10e : Kreo, OA Yuz, Furious — 282 points (750 $)

Le dernier tournoi de trio de l’année a offert un solide divertissement. Certains des meilleurs talents du jeu sont venus jouer. C’était un adieu approprié alors que les sept régions concurrentes se préparent à passer aux Duos.

Assurez-vous de rester avec ESTNN dans la perspective du chapitre 3 et de voir ce qui nous attend en 2022 !

Image caractéristique : DreamHack