Récapitulatif et résultats de la saison 8 de la Console Champions Cup à 250 000 $

La troisième console des champions Cup de Fortnite s’est officiellement terminée quelques jours seulement après la série Fortnite Champion de 3 millions de dollars US. Les joueurs sur console ont un prize pool de 250 000 $ US pour s’affronter pendant un week-end chaque saison et des adversaires PC avares à vaincre. L’accalmie entre les tournois FNCS est le moment idéal pour que les joueurs des deux horizons du jeu convergent sur le terrain de la console.

Alors que la Console Champions Cup n’est certainement pas une compétition phare, des dizaines de milliers de personnes ont jeté leur chapeau dans le ring pour une part du gâteau et le droit de se vanter. Cependant, seuls sept prétendraient au titre de champions de la console de la saison 8.

Aujourd’hui, ESTNN récapitule les deux principales régions de Fortnite compétitif; Europe et NA Est. Les finales de chacun possédaient certains des meilleurs joueurs PC et consoles du monde. Voyons si les joueurs console pourraient défendre leur territoire ou si l’élite PC reprend le dessus.

L’Europe 

Andilex, Destru et Laizen remportent leur troisième championnat sur console

Dos 2 dos 2 dos vainqueur de la coupe de la console Bahahahaha @DestruFN @LaizenYT 21000$ pic.twitter.com/nHOU18RkZr – Faucon Andilex (@AndilexFN) 7 novembre 2021

Ce fut une autre sortie réussie pour les désormais triples vainqueurs de l’European Console Champions Cup. La combinaison du champion FNCS de la saison 2 Andilex et de ses coéquipiers Destru et Laizen a prouvé sa capacité à dominer du côté console de Fortnite. Pour le troisième tournoi consécutif de 250 000 $ USD, Andilex, Destru et Laizen ont vaincu de dignes challengers tels que Queasy et Kami en route vers le cercle des vainqueurs.

Leur effort de six matchs en finale a conduit à 187 points, dont 33 éliminations en tête du tournoi et un classement moyen de six. Quelqu’un peut-il vaincre le meilleur trio européen sur console ? La saison prochaine, il faudra savoir quand Andilex, Destru et Laizen remporteront leur quatrième triomphe consécutif. En attendant, chacun bénéficiera de 7,2 000 USD supplémentaires de revenus.

Pingo, Tombik et Pixovsky terminent de justesse deuxièmes

Top 2 des finalistes du CCC (5500 $ chacun) pic.twitter.com/zm4oFLMh3q – code : GV3-Tombik #annonce (@Tombik_Fn) 7 novembre 2021

Pingo, Tombik et Pixovsky ont fait une course vaillante aux rois de la console mais ont échoué de peu. Bien qu’il possède une ligne de statistiques similaire à celle du trio d’Andilex, un match médiocre a gardé le trio moins connu de la première place. Après six matches, Pingo, Tombik et Pixovsky ont terminé leur journée avec 173 points, 30 éliminations et un classement moyen de 7,50.

1er : Falcon Andi EW, Rz Destru, Laizen le toutax – 187 points – 21 600 $ (7 200 $ chacun) 2e : PST Pingo, PST Tombik, PST PieceKinglol – 173 points – 16 500 $ (5 500 $ chacun) 3e : Queasykame, solo venô, wxlfiez – 159 points – 13 500 $ (4 500 $ chacun) 4e : 203 kidd haha, 200 à 0 kid, seulement 203 cba – 154 points (3 000 $ chacun) 5e : hérétiques packo, Gibﱞon, KamiFN – 150 points – 7 500 $ (2 500 $ chacun) 6e : OSRV Kurzanxlol. , le bon tokyo, le bon MTS – 148 points – 6 000 $ (2 000 $ chacun) 7e : FS Umplify, EIQ Minny 456, AOS Chashy – 140 points – 5 250 $ (1 750 $ chacun) 8e : ALOFT DIABLO 203, passivq, Xaint Luke – 137 points – 4 500 $ (1 500 $ chacun) 9e : Cynx L2R2, SryImBake, Tacji – 137 points – 3 000 $ (1 000 $ chacun) 10e : gouttière de chèvre, Gokifanboy, ACY Wight – 133 points – 2 400 $ (800 $ chacun) 11e : Epileptique Teekew, ALOFT Ronbob, nalq suiiiiiii – 132 points – 1 200 $ (400 $ chacun) 12e : hycr1s, OVА nightsck, la carotte – 130 points – 1 200 $ (400 $ chacun) 13e : Youtube Rz Neken, Saiikoww, RAK Rare – 103 points – 1 200 $ (4 $ chacun) 00 chacun) 14 : Joanee two k, santik 17, yeдинз – 99 points – 1 200 $ (400 $ chacun) 15 : Vitality Nikof, Kokushibō Flypii, blacky.BDS – 98 points – 1 200 $ (400 $ chacun)

NA Est

Team Squish gagne par 21 points

1ère place CCC (9600 $) pic.twitter.com/8tqUFHmszh – KNG Squish (@SquishFN) 8 novembre 2021

La région NA East a connu une victoire fulgurante de Squish, Revised et Playify. Ils ont exécuté un plan de match cohérent, ne terminant pas en dessous de la 14e place dans aucun de leurs six matchs. Squish, Revised et Playify ont remporté une Victory Royale dans le quatrième match pour les hisser considérablement dans le classement. Une neuvième et une dixième place dans les matchs cinq et six leur ont valu le titre de la Console Champions Cup. Les trois joueurs ont compilé 192 points, une Victory Royale et 40 éliminations dans leur entreprise réussie.

Deyy, Cam et Halloh prennent la deuxième place

2ème (7 200 $) LAISSE GOOOOO pic.twitter.com/jqwB3cCcBj – XTRA yyed (@DeyyFN) 8 novembre 2021

Cam, Halloh et le double champion FNCS Deyy ont remporté la deuxième place dans la région NA East. Ils ont étendu leurs compétences de contrôleur sur la communauté des consoles à hauteur de 171 points, dont 31 éliminations et un placement moyen de 9,50. Bien qu’ils soient loin des champions, ce fut une sortie solide pour un trio de dernière seconde. Chaque joueur a ainsi collecté 2,4K USD.

1er : KNG Squish, Twitch Revised1, AlexPlayify – 192 points – 9 600 $ (3 200 $ chacun) 2e : XTRA Deyylol, FLU CAM SLAM, Hallohween – 171 points – 7 200 $ (2 400 $ chacun) 3e : kwаh, Acоrnski, KNG Justice – 170 points – 6 000 $ (2 000 $ chacun) 4e : Dxrantula, Chronic Jayz, ELITE PXMP – 164 points – 3 600 $ (1 200 $ chacun) 5e : YTDropz, Zpxу, TNG Tkay – 153 points – 153 points – 2 700 $ (900 $ chacun) 6e : skqttles, TNG Nut, XTRA Illest – 142 points – 2 100 $ (700 $ chacun) 7e : Fragger Julty, Twitter TBSnc4, dirtymeefks – 139 points – 1 800 $ (600 $ chacun) 8e : prudasbot 200, papier, NBA YOUNGQB203 – 132 points – 1 500 $ (500 $ chacun) 9e : Killsyz, Twitch BronxLC, IGL Silxz – 124 points – 1 200 $ (400 $ chacun) 10e : 4LK Cartoon, Arriame, M2K Jbcao – 120 points (350 $ chacun) 11e : wuxeq 203, YSF Daxthon, Cruelty lSocram – 114 points – 900 $ (300 $ chacun) 12e : DeRoller, Xooniеs, ykеll – 105 points – 900 $ (300 $ chacun) 13e : Buxilds, TC Zeus, Dashharoonie – 102 points – 900 $ (300 $ chacun) 14e : PATEHK 8, Te amo Nyuxea, Cxz – 99 p oints – 900 $ (300 $ chacun) 15 : TiPe Shotzz, CloutZzy YT, CH Fusionz – 93 points – 900 $ (300 $ chacun)

Cela conclut la troisième Console Champions Cup. N’oubliez pas de revenir pour plus d’informations sur le prochain FNCS Grand Royale et d’autres actualités Fortnite!

