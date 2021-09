Récapitulatif et résultats du jour 1 de la finale de la saison 7 de la FNCS

ESTNN récapitule les intrigues du premier jour de la finale du chapitre 2 de la saison 7 de FNCS.

Le premier jour est une fin de la Fortnite Champion Series (FNCS). Le thème extraterrestre de la saison 7 semble approprié, compte tenu des intrigues d’un autre monde en jeu. Les sept régions compétitives de Fortnite ont eu leur part de drames, de conflits et d’événements insondables. Pour la plupart, le premier jour signifiait la mi-parcours. Ce serait exact pour tous, sauf pour la région européenne.

Ce fut un premier jour insensé, en particulier pour les trois régions les plus importantes de Fortnite : l’Europe, NA East et NA West. Certaines équipes peuvent remporter leur premier Axe des Champions, tandis que d’autres doivent rebondir en seconde période. Cela dit, voyons comment l’action s’est déroulée dans ces trois régions et examinons certaines histoires en développement.

L’Europe 

Interdictions accidentelles

5e place jour 1. quelle journée étrange pic.twitter.com/1o2w9OdRzk – 100T MrSavage (@MrSavage) 4 septembre 2021

L’Europe a bien commencé, mais les choses ont dégénéré lors du quatrième match. Deux joueurs – MrSavage et Trippernn – ont reçu des « interdictions accidentelles dans le jeu » selon la réponse d’Epic à la situation. Les circonstances confuses ont forcé les coureurs du tournoi à annuler les résultats des matchs quatre et cinq en faveur de l’équité. Cette décision a malheureusement effacé une Victory Royale pour Saevid, Raifla et AstroSMZ. La région de l’UE rejouera les matchs quatre et cinq à la fin de la session de demain.

Kiryache et son équipage devant

Premier jour 1, 8 autres jeux demain 🤞 pic.twitter.com/a1Sc1wNqgQ – Gambit Toose (@TooseFN) 4 septembre 2021

Une fois la poussière retombée de la tournure bizarre des événements, Kiryache, Stormyrite et Toose se tenaient devant le terrain. Le quatrième match a vu ce trio terminer 12e avec cinq éliminations, les plaçant devant par deux points. Il reste beaucoup de Fortnite et il faudra un effort constant à Kiryache, Stormyrite et Toose pour maintenir cette avance. Ils ont terminé avec plus d’éliminations que toute autre équipe le premier jour.

Les rois de la hauteur en lice

8 jeux à venir – VAGUE Vadeal (@VadealFN) 4 septembre 2021

Le champion de la Coupe du monde de Fortnite aqua est revenu de manière significative aux finales de la FNCS aujourd’hui. Il a remporté le premier match aux côtés de ses coéquipiers Vadeal et noahreyli après une reprise de hauteur tardive dans les manuels. L’agitation derrière la situation de MrSavage a mis un terme à la compétition, mais l’équipe d’aqua a terminé la journée avec des résultats consécutifs de cinquième place. Tout peut arriver avec huit matchs à jouer. Nous devrons voir si les rois de la hauteur peuvent descendre en première place.

Voici à quoi ressemble le top 15 après quatre matchs :

1er : kiryachelfg, EvozA Stormyrite, Gambit Toose – 119 points 2ème : WAVE VADEAL, BL noahreyli, aqua – 117 points 3ème : pinquk, nebs 04, mouz stompy – 111 points 4ème : Wavy TchypSs, FNX Artskill, Homyno 5 XpeR – 92 points : Falcon Refsgaard, 00 Endretta, 100T MrSavage – 91 points 6ème : Centric Hottie, elokratz, trippernn – 90 points 7ème : GUILD Hen, GUILD JannisZ, Falcon chapix – 87 points 8ème : MDS Folnet, Evenezy WingS, ssp karmy – 85 points 9ème : BL Raifla, saevid, PW AstroSMZ – 85 points 10e : FS Umplify, Adn 7, Matsoe – 77 points 11e : Lootboy bagfi, Lootboy Zeston, Lootboy Hijoe ォ – 75 points 12e : CL Safik, Centric Default, СL putricck – 74 points 13e : Wave Joe, NRG benjуfishу, LootBoy Shadоw – 73 points 14e : Falcon Veno 7, Falcon TaySon 7, rezon a ол 7 – 72 points 15e : lavy egrm ネ, homyno voxe, buzz – 69 points

NA Est

Chef de file pour Dukez & Company

1er jour 1 emplois pas fini mon trio est en fait le meilleur pic.twitter.com/NCGNAZYwCg – Duc (@dukezfn) 5 septembre 2021

Dukez, Userz et Justice ne sont certainement pas une équipe que beaucoup ont choisie avant le week-end. Cela n’a pas empêché ces trois-là d’organiser l’un des premiers jours les plus impressionnants de l’histoire du FNCS. Rien ne pouvait arrêter ou ralentir Dukez, Userz et Justice. Ils ont réussi un classement moyen de 5e au cours de leurs six premiers matchs, avec 47 éliminations et une Victory Royale au total. L’élan est de leur côté, mais ils auront besoin d’une finition solide pour repousser un favori en charge.

Les rois de la seconde s’assoient en seconde

là où nous voulons être en 2e place SUR TMRW pic.twitter.com/buVCltnqLa – NRG Edgey (@Edgeyy) 5 septembre 2021

Commandment, Cented et Edgey ont connu un début de journée difficile malgré leur cote de favori. Un 21e et un 16e dans deux de leurs trois premiers matchs ont laissé les téléspectateurs sans voix, se demandant ce qui se passait. Le récit a changé assez rapidement, alors que Commandment, Cented et Edgey ont remporté une Victory Royale et deux deuxièmes places pour clôturer la journée. C’était un retour admirable qui pourrait être le coup de pouce dont ils ont besoin pour détrôner Dukez, Userz et Justice. Ce sera sans aucun doute une fin excitante.

TabzG, noob teyo et Plege brillent le premier jour

3e jour 1 avec @Plege @noobteyo pic.twitter.com/psXwaaqCKx – TabzG (@AltOfTabz) 5 septembre 2021

Une équipe peu choisie pour gagner a prouvé que les sceptiques avaient tort le premier jour de la finale de NA East. TabzG, noob teyo et Plege ont exécuté un plan de match cohérent qui les aurait probablement en premier sans les deux trios à venir. Avec une Victory Royale en poche, l’équipe de TabzG a remporté 33 éliminations en route vers 175 points ce jour-là. Ils espèrent garder la cohérence pour que Cented et Dukez glissent vers le bas du classement.

Voici à quoi ressemble le top 15 de NA East après six :

1er : Twitter DukezFN, DL Justice, twitter userzfn – 225 points 2ème : TSM FTX Comadon, FaZe Cented, NRG Edgey – 177 points 3ème : TabzG, noob teyo, ELITE PLEGE 21V – 175 points 4ème : C9 nosh, SEN BUGHADORF, C9 Avery – 161 points 5ème : LG Slackes, 1P Acоrnski, G2 Jаhq – 144 points 6ème : SEN Aspect., Moon Cazz, OA Whofishy – 139 points 7ème : FS DEGEN, FS Αjerss, skqttles – 131 points 8ème : Visxals, LG Jonathan., C9 Fryst – 119 points 9ème : Saf 1111, BBG KHANADA 200, Liquid STRЕTCН – 117 points 10ème : FаZe Bizzle, TNG Eclipsae, coop 1111 – 112 points 11ème : FaZe Megga., K2G Rocaine, FаZe Dubs – 112 points 12ème : XTRA Illest , G2 MackWood, TRAGIX – 111 points 13e : TNG Okis., Ghоst Blake, Liquid Scopеd – 109 points 14e : Chronic Jayѕ, K2G Kn1phishy, ​​Donieenada – 107 points 15e : Trashу, TSM FTX Co1azo, lazarp – 99 points

NA Ouest

Un classement empilé promet une finition passionnante

1er jour @kenshifnbr @snackyfn a besoin de corriger quelques erreurs pour tmr et de le fermer cette fois pic.twitter.com/niHZ9Jyp7E – favs (@favsfn) 5 septembre 2021

La région NA West a réalisé une fin de journée exceptionnelle après ses six premiers matches. En tête se trouve l’équipe des favs, kenshi et snacky, qui a terminé la journée avec 195 points. Cet effort comprenait une Victory Royale et 44 éliminations massives.

Non loin derrière les leaders se trouvent les triples vainqueurs du FNCS Arkhram, rehx et EpikWhale. Leur journée a commencé plus lentement que d’habitude, mais la meilleure équipe de NA West est revenue avec une victoire de 14 éliminations lors du cinquième match. Ils sont en lice aux côtés de Falconer, Reet et Chris, qui occupent actuellement la troisième place après avoir obtenu 180 points.

Voici à quoi ressemble NA West avant le deuxième jour :

1er : reyna favsie, 33 kenshi, XTRA snacky – 195 points 2ème : 100T Arkhram., 100T rehx, NRG EpikWhale4x – 186 points 3ème : 100T Falconer, XTRA Reetlol., 33 Chris – 180 points 4ème : XTRA Rengoku 魔, 33 Kaboo, PSR Nico – 152 points 5ème : PSR Parz, IGL XEN BEAST, Assault mitoo – 148 points 6ème : XTRA Caleb, XTRA Tautai, Roues – 135 points 7ème : XTRA Quinn, 33 vague, HNR Kewl – 132 points 8ème : 7W poulet, Kytrex , 33 Mechton – 116 points 9e : SG KOSACA 74 ., psr jeevan, PSR Bdawg – 112 points 10e : JayRosez, Reguletor PSR, 33 wavyjacob – 111 points 11e : Honor DefiableYT, 7W baldy, Нov – 110 points 12e : ZD Grim, PSR Squishy, ​​FLEТCH – 107 points 13e : Timberѕ Chicken, andyvergа nashee, G2 Jelty. – 106 points 14e : jаgveer, 33 Mony, solution rodrigo – 105 points 15e : STL olaf, ZD wigly, XEN RIN – 92 points

Les derniers matchs dans toutes les régions répondront aux attentes. En dehors de NA East, les classements sont proches et personne ne devrait se sentir en sécurité. Assurez-vous de vous connecter demain pour voir qui repartira avec la hache des champions !

Image vedette : Jeux épiques