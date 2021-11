Récapitulatif et résultats du premier jour de la FNCS Grand Royale

Le premier jour est la clôture de l’événement FNCS Grand Royale de 5 millions de dollars US.

Des équipes de trio qualifiées dans les sept régions de serveurs de Fortnite compétitives ont atteint la mi-parcours. Six matchs ont préparé le terrain pour une finition passionnante pour couronner sept champions et les gagnants majoritaires de 5 millions de dollars US, l’un des prize pools les plus robustes de mémoire récente. Dans la foulée de l’annonce compétitive de Fortnite en 2022, ces équipes cherchent à marquer la fin des Trios avant de passer aux Duos.

L’Europe, NA Est et NA Ouest ont fait les gros titres comme d’habitude. Chaque région possède une collection de joueurs incroyablement talentueux, qui ont tous le championnat Grand Royale en ligne de mire. Le succès a commencé le premier jour, où les équipes se sont affrontées selon le système de notation habituel. Cependant, tout cela changera demain lorsque la valeur des points sera doublée, et chaque point d’élimination et de placement signifie beaucoup plus.

Regardons comment les trois grandes régions se sont déroulées après une journée et voyons qui est à portée de la première place.

L’Europe 

Catty Corner Crew devant

1ère place grand royale jour 1 répéter tmrw🏆 pic.twitter.com/TxgtBGBS9x – GUILD Anas (@anasfnbr) 20 novembre 2021

La région européenne a livré le premier jour, alors que plusieurs trios reconnaissables ont terminé en tête du classement. Tout d’abord, les favoris du tournoi – Queasy, GUILD Anas et AST Th0masHD – ont commencé lentement mais se sont ressaisis pour terminer leurs six premiers matchs.

Les représentants de Catty Corner ont réussi 200 points, dont deux Victory Royales consécutives et 35 éliminations. Alors que le travail n’est pas terminé, Queasy, Anas et le nouveau joueur d’Astralis Th0masHD sont dans le siège du conducteur avec des doubles points assis devant eux.

L’équipe Darkhorse Kefyy, pkr et Mlody se rapprochent

2e jour un btw @pkr29 @mlodyy771 pic.twitter.com/1qLUlqv8zw – Kefyy (@Kefyy_) 20 novembre 2021

D’une manière ou d’une autre, les outsiders VCTRY Kefyy, Monaco pkr et LMNX Mlody ont terminé la première journée à la deuxième place. Leurs six premiers matchs les ont vus remporter 45 éliminations, la note la plus élevée de tous les autres trios le premier jour.

La capacité de destruction de cette équipe les a aidés à se classer deuxième, mais leurs points de placement laissaient un peu à désirer. Kefyy, pkr et Mlody ont obtenu une deuxième place massive avec 17 éliminations dans le sixième match. Ils devront reporter cela dans la session finale du FNCS Grand Royale.

C’est le jeu de n’importe qui

top 3 jour 1 pic.twitter.com/0636qaQCXb – Falcon TaySon (@taysonFN) 20 novembre 2021

L’écart entre le premier et le quatrième n’est que de 30 points, ce qui signifie que n’importe qui dans le top 15 est en jeu, compte tenu des valeurs de points doublées demain. L’équipe de TaySon et les champions en titre de la FNCS – BL Setty, Kami et GXR teeq – se cachent et pourraient repartir victorieux à la fin de l’action de demain. Aucune avance n’est sûre dans ce format, il sera donc important de regarder les équipes continuer à se battre pour la position du classement au cours des six derniers matchs.

Classement actuel

1er : Queasy, GUILD Anas, AST Th0masHD – 200 points 2e : VCTRY Kefyy, Monaco pkr, LMNX Mlody – 186 points 3e : GUILD Hen, Falcon TaySon, Falcon Chapix – 183 points 4e : BL Setty, Kami, GXR teeq – 170 points 5e : PWR Saevid, FS Umplify, Matsoe – 149 points 6e : Wave Vadeal, GUILD JannisZ, BL Noahreyli – 137 points 7e : FLAMES FlowiS, Not Hellfire, 00 Skram – 131 points 8e : dyox, Crow KPI, Joseeh – 128 points 9e : Joe, Karma, TT9 Kylie – 126 points 10e : etq, Centric Hottie, elokratz – 118 points 11e : 00 Endretta, NRG BenjyFishy, ​​100T MrSavage – 115 points 12e : CL Safik, TCE 1Lusha, CL Putrick – 114 points 13e : LC Bloomadeal, BL PabloWingu, FLAMES Swag – 107 points 14e : Ghosttles, OVA Flyy, Devour Waiz – 95 points 15e : Falcon Andilex, 4zr, Xsweeze – 89 points

NA Est

Pleasant Park Trio domine

la vie est folle pic.twitter.com/6ISnrlw6rN – TNG Chukky (@ChuckyWFN) 20 novembre 2021

Personne ne s’attendait à ce qu’une équipe domine la première journée d’action dans la région NA Est. Entrez FS Zlem, TNG Tkay et TNG Chukky, qui adoraient jouer le rôle de leaders du tournoi. Malgré la compétition contre des adversaires exceptionnels, ces trois-là ont montré de la glace dans les veines.

Sur six matches – Zlem, Tkay et Chukky ont mené le peloton avec 49 éliminations insondables et ont terminé leur journée avec une Victory Royale de 16 éliminations. Le changement du système de points demain pourrait jouer contre eux ou en leur faveur, mais ce trio a l’air d’un autre monde après le premier jour.

Les champions de la saison 5 terminent le premier jour en deuxième

2e jour 1 @AcornFN @Slackes_ pic.twitter.com/BwhekwFPuc – G2 Jahq (@G2Jahq) 20 novembre 2021

Le récit de vengeance est pleinement en vigueur pour FNCS Chapter 2 – Season 5 Champions G2 Jahq, LG Slackes et Acorn. Après avoir raté les finales de la saison 8, il n’était pas clair si cette équipe continuerait à avancer ou chercherait d’autres coéquipiers. Le premier s’est concrétisé, et cela semble avoir été le bon choix.

Bien qu’aucune équipe ne puisse se comparer aux leaders actuels – Jahq, Slacks et Acorn ont exécuté une performance constante. Ils ont terminé la première journée avec 153 points, dont 21 éliminations et un classement moyen de 7,50. Jahq et compagnie auront besoin d’un effort plus substantiel demain mais pourraient certainement usurper les leaders actuels avec quelques jeux solides.

Les champions en titre + Dukez complètent le top trois

3e jour 1, je dois sortir demain pic.twitter.com/G9moCNYURx – Bugha (@bugha) 20 novembre 2021

Les champions de la saison 8 Bugha et Mero ont abandonné Muz après leur victoire, le remplaçant par Dukez, vainqueur de la saison 7. Certains pensent qu’il s’agissait d’une mise à niveau tandis que d’autres ressentaient différemment. Néanmoins, il est difficile de nier ce qu’ils ont fait jusqu’à présent dans le FNCS Grand Royale.

Les trois joueurs se sont battus contre Storm Surge et ont finalement terminé le premier jour en troisième position. Bugha, Mero et Dukez ont réussi 144 points lors de leurs six premiers matches. Malgré l’énorme déficit de 73 points, ce trio pourrait se rallier le deuxième jour pour remporter le titre Grand Royale. Cela peut juste prendre quelques ajustements mineurs

Classement actuel

1er : FS Zlem, TNG Tkay, TNG Chukky – 217 points 2e : LG Slackes, Acorn, G2 Jahq – 153 points 3e : TNG Dukez, TNA Mero, SEN Bugha – 144 points 4e : XSET Ceice, Cold, elitxe – 143 points 5e : skqttles, TNG Justice, 33 Userz – 139 points 6e : Osp, 33 Visxals, C9 Fryst – 136 points 7e : TSM FTX Commandment, FaZe Cented, Liquid Stretch – 136 points 8e : DeRoller, Moon Speguu, 33 Charlie – 132 points 9e : Ghost Nittle, FS casqer, clartéG – 129 points 10e : LG Jamper, Deyy, NOVA Tragix – 124 points 11e : Astra Cobolt, sparkgrr, Aminished – 116 points 12e : FS Degen, C9 Nosh, Eomzo – 115 points 13e : Av, Dmur, jeune edan9 – 104 points 14e : NOVA Mikey6, Chronic Jays, G2 Smqcked – 100 points 15e : G2 Ajerss, Saf, BBG Khanada – 100 points

NA Ouest

Une équipe inattendue devant

1er jour 1 pic.twitter.com/9v3ehtwhwu – mizu poffiee (@poffiee34) 21 novembre 2021

NA West est souvent l’histoire de deux équipes, mais un nouveau concurrent a saisi l’occasion pour commencer le FNCS Grand Royale. Mizuul poffiee, CYRZR WLR et eclipse ont créé un précédent après leur cinquième place dans le FNCS Chapitre 2 – Saison 8. Malgré toutes les discussions autour de l’équipe Rehx et de l’équipe Arkham, poffiee et compagnie ont montré leur capacité à se battre.

Les leaders actuels ont terminé la première journée avec 196 points, dont un Victory Royale pour ouvrir le tournoi. Ce sera un défi de taille pour repousser les deux titans en deuxième et troisième position, mais pas impossible.

100T Rehx, 33 favoris et 33 Snacky occupent la deuxième place avec 175 points dans la foulée d’une victoire de deux Victory Royale. Reet, NRG EpikWhale et 100T et Arkham ont 155 points avant la dernière journée. C’est vraiment le tournoi de n’importe qui, et nous avons vu à quel point les meilleures équipes peuvent lutter contre l’adversité.

Classement actuel

1er : Mizu poffiee, CYRZR WLR, eclipse – 196 points 2e : 100T Rehx, 33 favs, 33 Snacky – 175 points 3e : 100T Arkhram, Reet, NRG Epikwhale – 155 points 4e : Mizu Grim, MERK Yumi34, PSR Squishy – 143 points 5e : Quinn, 33 WAVE, NOVA Kewl – 139 points 6e : 33 Middi, PSR Nico, 33 Chris – 134 points 7e : TC Arkatsuki, PSR Aiden, Mystry Nigel – 133 points 8e : g0dku, 33 Glace, NorCal fecoy – 130 points 9e : tinder gold cash, mystry horkermug, Pure Natee – 129 points 10e : 33 Kenshi, Mizu Maken, CLG Jay – 128 points 11e : 33 andyvencha, FS Criizux, G2 Jelty – 120 points 12e : KNG chicken, Lush, 33 Mechton – 120 points 13e : 33 Mony, 33 Hov, PSR Reguletor – 117 points 14e : PSR Rexzi, Dynamic, Mystry Zehlo – 114 points 15e : Drew, MTS CUHDi, ASSAULT CHEATRS – 97 points

Cela conclut notre récapitulation du premier jour. N’oubliez pas de revenir ici pour un aperçu complet de la finale du FNCS Grand Royale une fois NA West terminé !

