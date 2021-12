Récapitulatif et temps forts du match : Espagne 8-0 Ecosse

Ivana Andres, Olga Carmona et Esther Gonzalez ont joué aujourd’hui dans le match 8-0 de l’Espagne contre l’Écosse à Séville.

Teresa Abelleira, Ivana Andres, Olga Carmona, Athenea del Castillo, Esther Gonzalez et Misa du Real Madrid Femenino ont toutes commencé sur le banc de l’équipe nationale féminine d’Espagne contre l’Écosse lors de leur match de qualification pour la Coupe du monde.

L’Espagne est entrée dans le match en tête du groupe B avec 12 points et l’Écosse était à deux points de la Roja à la deuxième place. Les Espagnols ont pu consolider leur supériorité dans le groupe avec la victoire et comptent désormais 15 points, cinq d’avance sur l’Ecosse à la deuxième place.

La Roja a dominé l’Écosse pendant la majeure partie du match, mais elle a presque offert à ses adversaires un but précoce en raison d’un mauvais jeu à l’arrière. L’Espagne s’est recentrée et a immobilisé l’Écosse pour le reste de la première mi-temps. Leila Ouahabi a aidé Amaiur Sarriegi à ouvrir le score et l’Espagne n’a pas ralenti. Mariona Caldentey a doublé l’avance avec une superbe frappe et Aitana Bonmati a profité d’une erreur défensive pour porter le score à 3-0.

L’Espagne a maintenu sa domination et a inscrit cinq autres buts en seconde période. Ivana Andres, Olga Carmona et Esther Gonzalez sont toutes entrées en jeu en deuxième mi-temps.

4′ Amaiur Sarriegi descend sur le flanc droit et fait carré pour Jenni Hermoso. L’attaquante de Barcelone a tenté de trouver le fond du filet avec un coup de talon arrière, mais elle l’a dirigé loin du but. 6′ La gardienne espagnole Sandra Paños a repoussé le ballon par derrière. L’Espagne a récupéré le ballon mais a été mise sous pression. Alexia Putellas a été dépossédée dans la surface de réparation de 18 mètres et Abi Harrison a couru sur le ballon et l’a fracassé de la barre transversale. 20′ Leila Ouahabi centre dans la surface après un corner espagnol recyclé. Amaiur a été le premier à toucher le ballon et l’a dirigé vers le fond des filets. 25′ Amaiur a failli marquer le 2-0 après avoir rejoint Alexia au sommet de la surface de réparation. Le vainqueur du Ballon d’Or a joué Amaiur dans la zone. Amaiur a été refusé à deux reprises par le gardien écossais Lee Alexander. 31′ Ona Batlle chargea le flanc droit avant d’effectuer un superbe centre dans la surface. Mariona Caldentey l’a redirigé au but mais Alexander a fait un excellent arrêt de réaction. 33′ Mariona a roulé vers le haut du terrain et a lancé une roquette à distance qui est tombée sous la barre transversale et dans le fond des filets pour porter le score à 2-0. 41′ L’Espagne a mis le jeu au lit avec quatre minutes à jouer en première mi-temps après une erreur écossaise coûteuse. Les défenseurs centraux n’ont pas réussi à dégager correctement un centre espagnol et le ballon est tombé sur Aitana Bonmati. Le milieu de terrain a calmement inséré le ballon dans le côté du filet, portant le score à 3-0. 53′ Alexander effectuait un autre superbe arrêt pour empêcher Mariona de marquer le quatrième but espagnol en début de seconde période. Alexia a pris la tête dans le coin suivant et a été refusée par un dégagement de la ligne de but glissante. 58′ Alexia dribble dans la surface et tire vers le but. Il a été piégé par un défenseur écossais mais Amaiur a contesté le ballon et l’a forcé à traverser la ligne, donnant à l’Espagne une avance de quatre buts. 61′ Aitana slalome autour de plusieurs défenseurs écossais et dans la surface. Son premier tir a été sauvé mais elle n’a pas été refusée et a terminé le suivi. 64′ Mariona chargea sur le flanc avant de passer à côté de Leila. L’arrière latéral a traversé la surface et Alexia l’a tapé dans le filet, portant le score à 6-0. 66′ Ivana Andres et Olga Carmona remplacent Patri Guijarro et Leila. 74′ Olga adressa une superbe passe à Hermoso, qui tira loin du but de la tête. 74′ Esther Gonzalez remplace Amaiur. 77′ Olga a joué un autre centre délicieux dans la surface qui a été rencontré par Batlle qui se précipitait mais Alexander a fait un bon arrêt et a poussé le large. 80′ Esther presse et récupère le ballon pour l’Espagne. Elle a conduit dans la boîte et a essayé de traverser à Hermoso. La passe a pris une déviation mais a tout de même trouvé son chemin vers la cible prévue et Hermoso a porté le score à 7-0. 83′ Mariona a fait une belle touche dans la surface pour se faire de l’espace. Elle a ensuite délicatement enfoncé le ballon dans le filet latéral du but, marquant le huitième de la soirée pour l’Espagne.

L’Espagne termine la fenêtre internationale de la FIFA en tête du tableau des qualifications pour la Coupe du Monde du Groupe B avec cinq points d’avance sur l’Écosse.