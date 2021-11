Récapitulatif et temps forts du match : Real Betis Féminas 1-4 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a battu le Real Betis 4-1 à l’extérieur lors de la 10e journée de Primera Iberdrola.

Le jeu n’a pas été télévisé, mais nous essaierons de reconstituer ce que nous pouvons à partir des rapports des médias sociaux, de la radio en direct et des miettes de séquences de fans.

Vue grille

David Aznar est allé avec un diamant de 4-4-2 après avoir essayé un dos trois pour un certain nombre de matchs d’affilée.

Cela a semblé faire l’affaire, car Esther González a marqué à la 3e minute.

Le match a semblé relativement égal pendant la majeure partie de la première mi-temps, les deux équipes s’échangeant un certain nombre de fautes difficiles.

Caroline Møller Hansen a mis la lumière du jour bien nécessaire entre Madrid et le Betis à la 43e minute, s’accrochant à une réduction d’Olga pour porter le score à 2-0.

La deuxième période a mal commencé pour Las Blancas. Le Betis a remporté un corner et a converti María Valle, soulignant à nouveau la faiblesse de longue date de Madrid en défendant les coups de pied arrêtés.

À la 60e minute, David Aznar a sorti Teresa Abelleira pour Athenea del Castillo, passant vraisemblablement à une attaque 4-4-2/4-2-3-1.

Une minute plus tard, Eva Llamas a été expulsée après avoir décroché un deuxième jaune, mettant ainsi fin à ce qui avait été un combat serré jusque-là.

Trois autres joueurs seraient inscrits dans le livre de l’arbitre (Ivana Andrés, Lucía Rodríguez et Andreas Medina Martín) avant la deuxième série de changements d’Aznar à la 72e minute : Kenti Robles pour Lucía et Lorena Navarro pour Møller.

Nahikari García a obtenu les trois points avec son premier but 240 secondes plus tard, mettant fin à une énorme sécheresse qui apportera sans aucun doute un soulagement intense à elle et aux Madridistas.

Esther a porté le score à 4-1 avec ce qui était apparemment un banger à la 79e minute.

Aznar a produit ses derniers ajustements à la 83e minute, supprimant Nahikari et Olga pour Claudia Florentino et Marta Corredera, respectivement.

La victoire 4-1 du Real Madrid sur le Real Betis ressemblait à un match fougueux et excitant et c’est dommage que nous n’ayons pas pu le regarder. En tout, il y a eu neuf cartons jaunes distribués (dont deux ont convergé pour devenir un rouge) et il aurait pu y avoir plus de buts si un n’avait pas été refusé !

Avec cette victoire, Las Blancas passe à la 9e place, devant encore rattraper son retard sur les trois premiers.

Table Primera IberdrolaGoogle