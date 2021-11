Récapitulatif et temps forts du match : Real Madrid Femenino 0-2 PSG

Le Real Madrid Femenino a été battu par le Paris Saint-Germain 2-0 à Madrid aujourd’hui. L’équipe a perdu deux matches consécutifs contre le PSG en UEFA Women’s Champions League, mais occupe toujours la deuxième place du groupe B et espère avoir la chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition.

Las Blancas a bien joué tout au long de la première mi-temps. Ils ont bien appuyé et ont rendu les choses difficiles pour le PSG. Esther a eu deux demi-occasions d’avance, dont l’une a été signalée pour hors-jeu. Le Real Madrid a maintenu le contrôle du match avec 52% de possession et s’est bien comporté dans toutes les phases du match, à l’exception de la finition de ses attaques et de la défense des coups de pied arrêtés.

À la 33e minute, Ramona Bachmann du PSG a décoché un coup franc dans la surface et Marie-Antoinette Katota a dépassé Misa. Le PSG a eu un vrai regard au but et a fait payer Las Blancas.

La seconde mi-temps était plus ouverte que la première et les deux équipes ont cherché à profiter de l’espace qui leur était accordé. Le Real Madrid s’est créé une belle occasion en début de seconde période. Zornoza a joué une belle passe en profondeur à Olga Carmona, qui l’a lancée dans la surface. Esther a tiré au but sous un angle serré et Stéphanie Labbe a effectué l’arrêt.

Le PSG a doublé son avance grâce à la course en solo de Sakina Karchaoui dans la défense du Real Madrid. Misa a touché le tir de Karchaoui mais il a tout de même dérivé au fond des filets. Le deuxième but du PSG a scellé le résultat et le match s’est terminé à 2-0 en faveur des Parisiens.

3′ Claudia Zornoza centre pour Esther Gonzalez dans la surface de réparation. L’attaquant n’a pas réussi à le diriger vers la cible. 8′ Zornoza a de nouveau joué un ballon au-dessus de la défense pour Esther. La tentative de puce d’Esther n’a pas testé le gardien et le drapeau de hors-jeu était levé. 26′ Teresa récupère le ballon dans le tiers offensif et passe à Esther. Elle a coupé à l’intérieur et a bouclé son tir dans tous les sens. 33′ Esther a concédé un coup franc dans une zone dangereuse. Bachmann a bouclé un centre taquin entre Misa et la ligne défensive du Real Madrid. Katoto a perdu son marqueur et l’a tapé au-delà du plongeon Misa. 45+1′ Misa a été contraint à un grand arrêt après qu’Ivana ait taclé le ballon loin de Diani. Le ballon a rebondi sur l’attaquant du PSG et dans la foulée de Katoto, qui a été refusé à bout portant. 45+2′ Le PSG a balancé dans le corner suivant et Diani a bouclé sa tête au-dessus de la barre. 46′ Babbett Peter remplaçait Rocio, qui avait l’air d’avoir du mal avec un coup vers la fin de la première mi-temps. 50′ Kenti Robles est tombé et a ensuite été remplacé par Lucia Rodriguez. 51′ Zornoza a joué un ballon qui a ouvert la défense à Olga, qui a décollé sur la gauche. Olga est arrivée au bout et a frappé un centre pour la première fois à Esther, qui a été refusée par Stéphanie Labbe. 63′ Sakina Karchaoui pénétra dans la surface de réparation et décocha un centre/tir en direction du but que Misa para hors du jeu. 65′ Sara Dabritz a été poussée au but mais elle a été repoussée par Misa, qui est sortie rapidement de sa ligne. 66′ Un autre coup franc du PSG cause des problèmes au Real Madrid mais Diani le dirige directement vers Misa. 69′ Maite renvoie le ballon à Olga. L’arrière gauche a tenté de rattraper Labbe de sa ligne, mais son tir s’est terminé du mauvais côté du filet. 70′ Le PSG double son avance grâce à Karchaoui. L’arrière latéral a traversé la défense du Real Madrid et dépassé Lucia avant que son tir ne soit dévié par Misa tendue et dans le but. Le but de Karchaoui a mis le match au lit et bien que le Real Madrid ait poussé pour un but, ils n’ont pas réussi à en trouver un car le match s’est terminé 2-0.

Le Real Madrid Femenino accueille le Deportivo Alaves ce week-end lors du match de Primera Iberdrola. Las Blancas a remporté trois victoires consécutives dans la ligue et tentera d’en faire quatre alors qu’elle continue de grimper au classement.