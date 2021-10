Récapitulatif et temps forts du match : Real Madrid Femenino 2-1 Eibar

Le Real Madrid Femenino a battu Eibar 2-1 pour assurer sa première victoire en championnat de la saison. C’était la deuxième victoire consécutive de Las Blancas toutes compétitions confondues.

La défense d’Eibar était bien structurée et Las Blancas a eu du mal à les briser pendant la majeure partie de la première mi-temps. L’équipe basque a ouvert le score à la 18e minute après une mauvaise défense. Las Blancas a répondu par l’intermédiaire de Caroline Moller Hansen et les équipes sont entrées dans la pause à égalité à 1-1

Las Blancas a terminé le retour en seconde période. Leur deuxième but est issu d’un coup franc en bonne position. Le ballon s’est frayé un chemin dans la surface jusqu’à Rocio. Elle a tiré à travers le but et a donné l’avantage au Real Madrid.

Le Real Madrid est resté fidèle aux systèmes à trois qu’il a utilisés en milieu de semaine de la Ligue des champions. Eibar a immédiatement mis Las Blancas sous pression et a également cherché à exploiter l’espace derrière les ailiers Kenti Robles et Olga Carmona. Caroline Moller Hansen, Nahikari Garcia et Lorena Navarro ont bien pressé dans le trio de tête. Les seules fois où le Real Madrid a semblé menaçant au début de la mi-temps, c’est lorsque cette pression a renversé Eibar dans sa propre moitié et que Las Blancas est allé de l’avant en transition. 18′ Eibar a ouvert le score après une tragique défense du Real Madrid. C. Morera a tapé le ballon en avant vers la ligne de fond. La défense de Las Blancas se figea momentanément, pensant que le ballon sortirait pour un coup de pied de but. Morera est arrivée au ballon et a eu tout le temps du monde pour choisir sa passe. Elle a traversé la surface et la défense madrilène n’a pas attaqué le ballon. M. Rodriguez l’a fait et elle a tapé le ballon au fond des filets. Le Real Madrid a eu du mal après le but. L’équipe manquait d’entrain et Eibar a bien défendu. Des moments de transition ont permis au Real Madrid de revenir dans le match. 31′ Lorena a passé le ballon à côté de Kenti Robles. Le Mexicain a joué un centre précis à la tête de Moller, qui l’a frappé dans le but. Las Blancas avait l’air rajeuni après avoir trouvé l’égalisation. Ils avaient plus de ballon et ont épinglé Eibar en arrière. 33′ Olga a tenté de centrer dans la surface de réparation. Le ballon a touché la cuisse d’un défenseur et lui a touché la main. Le Real Madrid a fait appel pour un penalty mais il n’a pas été accordé. 41′ Claudia Zornoza a fait une passe dans le dernier tiers. Claudia Florentino a tenté de dribbler la défense et le ballon est tombé sur Moller. Elle a frappé vers le but mais le tir a été sauvé facilement. 46′ Las Blancas a commencé la seconde mi-temps du pied avant. Moller a dansé sur le flanc et autour d’un défenseur. Elle a tiré une passe vers Nahikari Garcia, qui l’a simulée à Lorena. Le tir de Lorena a dévié juste à côté du poteau. 58′ Real Madrid porte le score à 2-1 et achève sa remontée. Claudia Zornoza a décoché un coup franc dans la surface. Babett Peter a coupé devant son défenseur et a tenté de toucher le ballon. Il a rebondi jusqu’à Rocio, qui n’a pas été marqué au deuxième poteau. Rocio a réglé le ballon et a terminé cliniquement pour donner l’avantage à Las Blancas. Lucia et Athenea sont entrées à la 64e minute pour Nahikari et Olga. Athenea a ajouté une étincelle immédiate dans l’attaque. 76′ Lorena a coupé à l’intérieur et a bouclé un tir vers le but. Le coup a été sauvé avec facilité. 82′ Zornoza est passé dans la surface et Rocio a rebondi. Elle a essayé de tirer mais il a été bloqué. Rocio a récupéré le ballon et l’a passé à Ivana Andres. Le capitaine a lancé son tir au-dessus du bar. Carla Camacho a remplacé Moller en fin de match. Elle est maintenant la plus jeune joueuse à faire ses débuts pour le Real Madrid Femenino à seulement 16 ans et 164 jours. Las Blancas a remporté ses deux derniers matches toutes compétitions confondues et son premier match de championnat de la saison.

Le Real Madrid affrontera Breidablik en UWCL mercredi. Le coup d’envoi est prévu à 15h00 HNE (18h00 CEST) sur la chaîne Youtube de DAZN.