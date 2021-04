Récapitulatif hebdomadaire DPC – Amérique du Sud du 12 au 17 avril

La saison 2, semaine 1 du DPC en Amérique du Sud est terminée, nous jetons un coup d’œil aux faits saillants.

Les équipes sud-américaines nous ont montré qu’il était temps de retirer les vieilles notions sur l’instabilité de la région, et la semaine 1 de la saison 2 a continué à offrir plus de preuves. Nous décomposons toutes les actions de notre première série de tournoi à la ronde.

Division inférieure

La première semaine de l’Amérique du Sud dans notre division inférieure a débuté en beauté. Avec le premier d’une série de trois matchs. Notre match d’ouverture a vu les EgoBoys s’affronter avec les nouveaux entrants BINOMISTAS. Alors que EGB est sorti vainqueur facilement dans le premier match, BINO leur a donné une course pour leur argent dans le match 2. Mais l’expérience a finalement gagné, et EGB a remporté celui-ci 2-1.

Latam Defenders a affronté Omega Gaming et a réussi à inverser le scénario. Après un premier match dominant d’Omega, Latam est revenu en se battant dur, remportant les deux prochains matchs pour s’assurer sa première victoire de la saison.

Ensuite, nous avons vu Gorrilaz-Pride et Crewmates s’affronter. GP a remporté une victoire fulgurante dans le premier match, 24-7 en un peu moins de 27 minutes. Mais Crewmates ne prévoyait pas d’abandonner la série si facilement. Ils se sont battus un dur labeur dans le match 2 pour pousser cette série aux trois complets. Hélas, Gorrilaz-Pride est revenu dans le match 3 avec une vigueur renouvelée, le fermant en 25 minutes pour prendre la série 2-1.

Incubus Club est entré dans le premier jeu de leur série à la recherche de mort. Ils ont fait boule de neige à une victoire rapide de 24 minutes contre Inverse dans le match 1. Mais le match 2 s’est avéré être une épreuve de longue haleine, avec Inverse assurant la victoire à 55 minutes. C’était une autre série de trois matchs durement disputée, mais Inverse a fini en tête.

BINOMISTAS et Gorrilaz-Pride ont clôturé notre première semaine dans la division inférieure. Les deux équipes disputent leur deuxième série dans le tournoi à la ronde. Après la performance dominante du GP en début de semaine, il semblait qu’ils allaient remporter une deuxième victoire. Mais nos nouvelles équipes DPC cette saison ont beaucoup de combats en eux, et BINO a fini par arracher cette série pour eux-mêmes, remportant les matchs 2 et 3 pour les pousser à la 4e place de notre classement.

Division supérieure

Beastcoast reste les rois incontestés de la division supérieure d’Amérique du Sud. Ils ont remporté leurs deux séries cette semaine. Ils ont ouvert la semaine de jeu avec un match contre Hokori. Hokori a gagné sa place dans la division supérieure la saison dernière, prenant la deuxième place. Pourtant, malgré un long match 1, Beastcoast a toujours régné triomphant avec une victoire 2-0 sur les Péruviens. Ensuite, ils ont également clôturé notre semaine, affrontant l’équipe inconnue et remportant une deuxième victoire sans coupure pour les placer à la 1ère place du classement.

Ce fut une mauvaise course lors de la semaine 1 pour Hokori, cependant. Ils ont affronté Infinity plus tard dans la semaine pour tomber à nouveau, Infinity arrachant la série 2-1.

SG e-sports et NoPing étaient les suivants dans le tournoi à la ronde, et nous avons vu deux matchs rapides de NoPing pour remporter la série 2-0.

Thunder Predator s’est avéré être l’un des non-conformistes du Major de Singapour, avec un style de jeu vicieux qui pouvait transformer les jeux en un rien de temps. Ils nous en ont donné un autre avant-goût lors de leur série de trois matchs contre Infamous Gaming cette semaine. Faire tourner le match 2 en leur faveur pendant les dernières minutes du match, puis retirer le match 3 pour mettre une victoire 2-1 sur Infamous sous leur ceinture.

Highlight Series: Jeu infâme contre Thunder Predator

Infamous Gaming n’a pas eu le début le plus facile du jeu 1, perdant à la fois dans les voies du milieu et du bas face à Thunder Predator. Mais une escarmouche réussie aux runes de 15 minutes a permis à Infamous de pousser son nouvel élan dans une tentative de Roshan et de prendre le contrôle de la fin du match. Ils avaient une avance de 16 morts sur Thunder Predator et une avance de 21k pour la valeur nette alors qu’ils se sont assuré la victoire dans le premier match.

Le match 2 semblait également aller en leur faveur, ils ont réussi un peu mieux la course dans les couloirs et se sont assuré la première avance. Mais alors que le jeu atteignait son point médian, Thunder Predator a commencé à changer les choses. Ils ont arrêté le prophète de la mort de Mariano «Papita» Caneda deux fois en 5 minutes. C’était exactement le genre de boost TP nécessaire. À la 34e minute, ils avaient récupéré l’avantage et amenaient le combat à Infamous. Thunder Predator avait inversé la tendance et le deuxième match était le leur à 40 minutes. Leonardo “Leostyle-” Sifuentes était une force avec laquelle il fallait compter sur Puck ce match, allant 16/3/8, et éliminant Papita 3 fois au total pour aider TP à arracher cette victoire et porter la série à trois.

Thunder Predator a profité de l’élan de sa victoire dans le match 2 directement dans le match 3, avec un choix Antimage pour Alonso «MNZ» León qui s’est frayé un chemin vers un mammouth de 851 pièces d’or par minute. Mais c’est encore Leostyle – qui a volé la vedette sur son choix Void Spirit. Accumuler 11 de ses équipes tués et aider avec 10 autres.

Infamous a essayé de suivre le rythme, mais TP a donné le ton pour leur victoire et celle de personne d’autre. À 41 minutes, c’était fini pour Infamous. Avec Thunder Predator prenant la série 1-2.

Restez à l’écoute de ESTNN alors que nous vous apportons plus de faits saillants régionaux de la saison 2 de DPC!