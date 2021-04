Récapitulatif hebdomadaire du DPC – Amérique du Nord du 12 au 18 avril

Nous décomposons toute l’action de la première semaine de la saison 2 dans la NA DPC League.

La saison 2 est arrivée et nous sommes en passe de nous qualifier pour notre prochain Major. Nous avons de nouvelles équipes NA dans nos divisions supérieure et inférieure cette manche, et beaucoup d’anciens favoris aussi. Jetons un coup d’œil à la façon dont le tournoi à la ronde de la semaine 1 s’est déroulé.

Division inférieure

Notre division inférieure a débuté cette semaine avec un match entre l’équipe DogChamp et Felt. Les deux équipes se sont affrontées lors de la saison 1, où DogChamp a obtenu la 4e place du classement.

Felt n’était certainement pas loin derrière, prenant la 5e place de la saison 1.

Cependant, il semble que DogChamp ait toujours le côté le plus fort. Le premier match s’est transformé en boule de neige pour DogChamp qui a dépassé Felt en 22 minutes. Leur domination s’est poursuivie dans le deuxième match et ils ont remporté la première série 2-0.

Arkosh Gaming, qui s’est classé 3e dans la saison 1, est revenu avec une vengeance, abattant les Electronic Boys, 2-0. EB s’est classé 6e la saison dernière, évitant de peu l’élimination, donc ils voudront certainement voir des résultats différents la semaine prochaine.

Les nouveaux arrivants de la saison 2, Pecado Gaming Squad, ont fait une belle entrée dans le DPC cette semaine. Ils ont réussi à prendre leur série contre 5 Man Midas 2-1. Le premier match était une affaire éprouvante pour Pecado, mais ils ont remporté la victoire après 51 minutes. Et tandis que 5MM s’est battu pour amener cette série à 3 matchs. C’est Pecado qui est arrivé en tête.

En fait, ce fut un excellent début de saison pour nos nouvelles équipes. Avec notre autre nouveau venu DPC, D2 Hustlers, sécurisant leur série contre Wind and Rain, 2-0. Et puis clôturer la semaine avec une autre victoire 2-0 sur Felt pour les amener au sommet du classement cette semaine.

Lire aussi: Récapitulatif hebdomadaire du DPC – SEA du 12 au 17 avril

Division supérieure

Notre division supérieure a ouvert avec une série légère pour 4 Zoomers, éliminant les nouveaux venus PentAce 2-0.

Mais ce fut une première manche difficile pour The Cut dans la division supérieure. L’équipe a connu une saison 1 exceptionnelle, se classant deuxième et se méritant la place dans la ligue supérieure. Mais leur première semaine de la saison 2 les a confrontés à deux des meilleurs de NA, et ils ont malheureusement échoué. Leur première série contre Undying était une affaire brutale. Undying l’a clôturé avec un piétinement de 20 minutes pour remporter la victoire 2-0.

Leur prochain match contre Evil Geniuses était tout aussi sanglant. Le premier match de cette série était un stomp total. EG a tout passé en revue en seulement 17 minutes. Et The Cut n’a réussi à décrocher que 5 kills sur le plateau.

Après avoir chuté contre EG, The Cut occupe la dernière place du classement à la fin de la semaine 1.

Pendant ce temps, le vainqueur de la division inférieure de la saison dernière, Simply TOOBASED, s’est battu durement contre Black N Yellow, dans ce qui s’est avéré être la seule série de trois matchs que la division supérieure a vue cette semaine. BNY a remporté le deuxième match, mais sTB a ramené les choses pour le troisième match. Ils ont remporté cette série 2-1.

Cependant, ils n’ont pas été aussi chanceux lors de leur dernier match contre Quincy Crew. QC a acquis beaucoup d’expérience sur la scène principale du Singapore Major, et ils l’ont utilisée contre sTB dans cette série. Dominer les éliminations et la valeur nette des deux matchs. Quincy Crew a remporté sa victoire de la semaine 1 contre simplement TOOBASED avec un 2-0.

Lire aussi: Récapitulatif hebdomadaire du DPC – Europe de l’Ouest du 13 au 17 avril

Highlight Series: Evil Geniuses vs The Cut

En ce qui concerne l’action de la première semaine, il est difficile de dépasser le coup de pied brûlant qu’EG a livré à The Cut.

Le Cut a eu du mal à tuer lors de l’assaut féroce de 17 minutes. EG a accumulé une avance de 15 tués dans leur balayage net et mortel vers la victoire. Ils ont dominé la phase de laning, remportant tout, puis ont tout simplement propulsé leur élan directement vers l’Ancien.

Le match 2 s’est également avéré être un régal à regarder, avec Andreas «Cr1t-» Nielsen sur Pudge créant le chaos pour les défenses de The Cut. C’était aussi un jeu fantastique pour Abed «Abed» Yusop sur Beastmaster. Il est allé 11/1/9 sur les 33 minutes de ce match et avait lui-même son Agh de 13 minutes.

EG a de nouveau nettoyé les couloirs dans le deuxième match, et bien qu’il ait réussi à tenir plus longtemps, The Cut n’a toujours pas vraiment réussi à faire une brèche. EG a clôturé le match avec une avance de 23k dans la valeur nette et une avance de 18 tués.

Restez à l’écoute de ESTNN alors que nous vous apportons plus de faits saillants régionaux de la saison 2 de DPC!