Récapitulatif hebdomadaire du DPC – Amérique du Sud, du 3 au 8 mai 2021

Tous les temps forts de la semaine 4 dans le DPC sud-américain.

La fin de la saison 2 du DPC approche à grands pas alors que nous clôturons la semaine 4 dans la région sud-américaine. Avec seulement deux semaines de plus, l’action ne fera que se réchauffer. Nous décomposons les plus grands moments des deux divisions.

Division inférieure

Les BINOMISTAS continuent de montrer la voie dans notre classement à la fin de la semaine 4. Ils ont remporté leur série de deux matchs contre Omega Gaming cette semaine, les laissant avec un score de 4-1.

La défaite contre BINO était cependant le deuxième résultat décevant pour Omega. Ils ont échoué plus tôt dans la semaine après avoir affronté Inverse. Ils siègent maintenant 2-3, passant de la 2e à la 4e place sur l’échelle cette semaine. La série de trois matchs a vu Inverse commencer fort, contrôlant la carte pendant les 40 minutes du jeu 1. Mais alors qu’Omega a organisé un retour dans le deuxième match, le jeu 3 était une autre histoire. Nous avons vu une performance sans faille de Gianluca «Migi» Castañeda sur son Ember Spirit au milieu. Il est allé 19/4/14 sur cette carte, fermant les chances d’Omega et se hissant à la 3e place.

C’est EgoBoys qui revendique désormais notre 2ème place au classement. Vainqueur de leur série face à face contre Gorillaz-Pride. GP est entré dans la première carte de cette série avec son meilleur pied en avant, dépassant l’EGB en seulement 27 minutes avec une avance de 22 tués. Cependant, les choses ne semblaient pas si simples pour le Gorillaz dans le jeu 2. EGB a saisi les voies, et avec lui la deuxième carte, poussant la série à un Bo3 complet. Et c’est à ce moment-là qu’EgoBoys a remboursé GP pour sa faveur antérieure. Les anéantir; 22-8 en 29 minutes pour s’emparer d’une victoire 2-1.

Latam Defenders a vu des résultats mitigés cette semaine, ils ont remporté leur première victoire contre Incubus Club le premier jour de jeu, 2-0. La troisième défaite pour Incubus jusqu’à présent, les plaçant à 2-3 et actuellement 7e sur l’échelle.

Leur prochaine série contre Crewmates s’est avérée une affaire plus compliquée. Avec Crewmates retournant la table sur LD et faisant boule de neige sur la deuxième carte en seulement 21 minutes. C’était un coup de pouce indispensable pour Crewmates, qui s’est battu pour remporter le troisième et dernier match après 42 minutes. La défaite ramène Latam Defenders à la 5e place, tandis que les équipiers continuent à notre dernière place sur l’échelle, malgré la victoire.

Division supérieure

L’UD a commencé en beauté cette semaine. Avec nos quatre meilleures têtes de série s’affrontant dans deux séries de trois matchs consécutifs qui ont secoué le classement régional.

Tout d’abord, nous avons vu les sports électroniques NoPing se battre contre Thunder Predator sur trois cartes rapides et brutales. TP est entré dans le premier match avec son fanfaron habituel. Alonso «Mnz» León a quand même réussi à sortir suffisamment de la phase de laning sur son choix Wraith King pour construire gros de 20 minutes, verrouillant son BKB et une cuirasse d’assaut à 23 minutes. Oscar David «Oscar» Chavez n’a pas eu autant de chance sur Death Prophet, gérant finalement son propre BKB à 29 minutes. Mais à ce moment-là, il était trop tard, Thunder Predator avait celui-ci dans le sac. C’était sur le match 2, et c’est là que les choses ont commencé à sembler un peu risquées pour TP.

NoPing a frappé le sol en courant immédiatement sur la deuxième carte, se rapportant le premier sang et un avantage net de plus de 1 km sur 5 minutes. Ce fut un coup de pied de 23 minutes qui a vu NoPing remporter la victoire avec vengeance, TP n’a réussi à prendre qu’un maigre 4 éliminations au total tout le match. Porté par leur victoire sur la deuxième carte, NoPing a tout donné dans le troisième match, et bien que TP ait eu quelques moments de contrôle, ils ne pouvaient pas tourner l’élan à leur avantage. NoPing l’a fermé à 33 minutes, remportant la première série de la semaine. Cette défaite place Thunder Predator à la 3e place du classement de la division supérieure.

NoPing a également maintenu les victoires lorsqu’ils ont affronté Infamous lors de notre dernier jour de jeu de la semaine, remportant cette série 2-0. Ils règnent désormais invaincus en haut de l’échelle avec un score de 5-0.

Mais c’est Infamous, notre quatrième place, qui a vraiment mélangé les choses cette semaine. Enfin faire tomber Beastcoast de son trône. Nous examinerons de plus près le match dans notre série des temps forts.

Infinity Esports continue de se débattre tout au long de la saison 2, face à une autre perte cette semaine. Leur match contre l’équipe inconnue a été un bain de sang, avec un total combiné de 96 victoires sur le plateau dans le premier match. Pourtant, malgré la découverte de nombreux choix, Infinity n’a pas pu convertir ces moments en balançoires qui changeraient la donne. Unknown est arrivé en tête à la fin sur les deux cartes, plaçant sa première victoire de la saison à son actif. Ils sont actuellement à égalité avec SG e-sports à la 6ème place de notre classement.

SG e-sports a également connu une semaine difficile. Bien qu’ils aient mis en place une défense admirable lors de la deuxième carte, ils ont finalement chuté dans leur série de trois matchs contre Hokori.

Série Highlight: Beastcoast vs Infamous

Après quatre semaines au sommet du classement sud-américain, il était temps que quelqu’un prenne la couronne de Beastcoast. Et Infamous a décidé qu’ils étaient l’équipe pour le faire.

Le premier match a été marqué par des va-et-vient mouvementés pendant la mi-phase. Avec les deux équipes à court pendant les escarmouches. Mais Beastcoast a repris le contrôle à 20 minutes, ramenant la tête d’or et poussant fort pour fermer la première carte à 31 minutes. Héctor Antonio “K1” Rodríguez a dominé sur son choix Abaddon, rangeant un gigantesque 705gpm et ne tombant qu’une seule fois pour un K / D / A du 1/12/8.

Cependant, dans le jeu 2, nous avons vu une autre facette d’Infamous. Un côté vicieux. Les choses regardaient même à travers les voies, aucun des deux camps ne sortant clairement vainqueur. Mais un combat d’équipe à 21 minutes a vu Infamous essuyer une équipe complète. En plus de marquer un revers sur le choix Underlord de Jean Pierre “Chris Luck” Gonzales. Le swing était exactement ce dont Infamous avait besoin, le coup de pouce d’or a aidé Crhistian “Pakazs” Savina à terminer son BKB tôt. Donner à son Troll Warlord un premier contre au verrouillage de la Colombie-Britannique. À 34 minutes, il avait ajouté une lame abyssale et une barre Monkey King à sa ceinture, le rendant presque imparable. Pakazs était sans égal et inégalé sur cette carte, devenant fou 26/1/7 au cours des 52 minutes du match. Infamous avait tout mis sur la table et cela les a bien servis, obligeant la Colombie-Britannique à leur faire face dans une troisième et dernière bataille.

Mais le match 3 est redevenu une promenade dans le parc pour Infamous après la fin des ruelles. Une fois de plus, ils ont trouvé leur avance autour de la barre des 20 minutes et ont capitalisé sur leur élan, prenant un Roshan rapide à 23 minutes et assurant l’égide du choix de Juggernaut de Pakazs. Et puis les tueries ont continué à se produire. À 38 minutes, Infamous en avait 49 sur le plateau, une avance de 27 morts sur Beastcoast. Infamous a réalisé ce que beaucoup considéraient impensable dans cette série, éliminant la Colombie-Britannique et les faisant passer de la première à la deuxième place de l’échelle.