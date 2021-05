Récapitulatif hebdomadaire du DPC – Chine 10 mai-16 mai 2021

Regardons de plus près les matchs DPC de la semaine 5 en Chine.

C’est presque la fin du circuit Dota Pro avec la fin des matchs de la cinquième semaine. La position de la division supérieure en Chine montre que l’équipe Aster est en tête avec le PSG.LGD surpassant les autres à la deuxième place et Vici Gaming à la troisième place. La division inférieure a LBZS au sommet. Suivi par Phoenix Gaming et Aster. Bélier aux deuxième et troisième places du classement. Voici les récapitulatifs de l’action complète de la semaine 5.

Division inférieure

Le démarreur de la cinquième semaine était des matchs entre Xtreme Gaming et Aster.Aries. Ce dernier, étant extrêmement dominant, a écrasé le premier match avec un score de 32-10. Un deuxième match indifférent a vu Aster gagner 34-14 et finalement prendre le set 2-0 de Xtreme.

La deuxième série de jeux était entre Team MagMa et CDEC Gaming. Le premier match a été une bataille serrée entre les deux équipes, mais c’est MagMa qui est arrivé en tête et a remporté le match en moins de 40 minutes. MagMa a complètement écrasé le deuxième match alors que la CDEC semblait impuissante face à son repêchage et a perdu avec un score de 20-5.

Les jeux entre Xtreme Gaming et Demon Slayer ont penché en faveur de ce dernier. Le premier match a été le plus difficile des deux côtés, mais c’est DS qui est arrivé en tête. Xtreme a tenu bon dans le deuxième match, montrant une impressionnante démonstration de compétence pour gagner confortablement 27-7. Demon Slayer est revenu tout de suite et a remporté le dernier match, qui a duré un peu plus de 31 minutes.

Division supérieure

La première série de jeux dans la division supérieure a commencé avec Vici Gaming prenant EHOME. Vici a complètement dominé la série avec un excellent jeu d’équipe et un excellent repêchage. Le premier match s’est terminé unilatéralement avec un score de 30-9 en faveur de Vici. Ils ont fait un travail fantastique en rédigeant avec Ursa pour contrer et jouer contre Clockwerk, Viper et Legion Commander d’EHOME. Le deuxième jeu était comme du déjà vu, car EHOME a choisi des héros de force comme Legion Commander, Phoenix et Morphling. Qui, bien que n’étant pas un héros de force, s’appuie fortement sur le changement d’attribut. À la grande surprise de personne, Vici a de nouveau choisi Ursa, contrant la majeure partie de la programmation d’EHOME.

L’équipe Aster a gagné 2-1 contre Royal Never Give Up. Cependant, RNG a mené un grand combat contre une équipe en forme. Drafting brillamment contre Aster, RNG a remporté le premier match avec Leshrac qui avait un score de 16-4. Le deuxième match se termina rapidement alors qu’Aster prenait le contrôle. Punir le faible draft de RNG et gagner 15-5 en un peu moins de 35 minutes. Le troisième match décisif a été un long marathon d’une heure. Les deux équipes étaient très passives tout au long du match et dépendaient de leurs prouesses en fin de partie. C’est Aster qui a profité de leur draft comprenant Anti Mage et Razor. RNG n’a pas réussi à terminer le match avec Arc Warden et Puck, qui ont lutté contre le repêchage d’Aster.

Vici Gaming a pris une avance significative dans le premier match de leur troisième série de matchs. Il a fallu environ 26 minutes lorsque Vici avait 10 km d’avance sur la valeur nette. L’avance a continué d’augmenter et RNG n’a pas pu revenir dans le match. Le deuxième match a permis aux deux équipes de choisir des héros de fin de partie. RNG est allé avec Anti Mage tandis que Vici a choisi Spectre. Bien que le jeu semble en faveur de RNG autour de la barre des 30 minutes, Vici les a fréquemment punis pour avoir trop prolongé. Vici a remporté le match après avoir obtenu l’Aegis à environ 50 minutes de jeu.

La série entre Invictus Gaming et Sparking Arrow Gaming a suivi le chemin de ce dernier. SAG a choisi un terrible repêchage pour entrer dans le premier match avec Weaver, Centaur Warrunner et Tiny. Alors qu’IG a choisi un solide pool de noyaux comme Razor, Ursa et Legion Commander. Les trois héros ont dominé le jeu, SAG n’ayant aucune réponse pour inverser le jeu.

Le premier match s’est terminé en environ 44 minutes avec un score de 42-16. Le deuxième match a été bien meilleur pour SAG qui est allé avec Centaur, Ursa et Pangolier. Le match était égal jusqu’au milieu du match, mais il était difficile pour SAG de fermer Spectre et Death Prophet d’IG qui ont eu un match magnifique avec un score de 17-0. Après un terrible combat pour SAG à environ 31 à 32 minutes, le jeu était terminé pour eux. IG a remporté une victoire 2-0 sur SAG.

Série phare: PSG.LGD Vs Elephant

La dernière série de matchs entre LGD et Elephant était très divertissante. Elephant a écrasé LGD dans le premier match après son bon départ en début de partie. Ayant une avance de 7k en or à environ 30 minutes, Elephant n’a pas regardé en arrière et a continué à creuser l’écart entre eux et LGD. Ils ont remporté le premier match 20-7.

Le deuxième match était un concours de cracker entre les deux équipes alors que LGD cherchait à revenir dans la série. Elephant a choisi Ursa et Puck comme noyaux principaux tandis que LGD a choisi Death Prophet et Riki. Bien assorti en début de partie, c’est LGD qui a commencé à prendre les devants. Elephant ne pouvait pas faire face à l’ultime de DP, Riki et Sladar, qui amplifiait tous les dégâts entrants. Au fur et à mesure que le jeu se prolongeait, LGD a continué à augmenter son avance et a confortablement gagné en assiégeant chaque voie une par une.

Le dernier match pour décider du vainqueur a vu les deux équipes choisir des héros puissants l’un contre l’autre. LGD avait Faceless Void, Chaos Knight et Magnus tandis qu’Elephant choisissait Ember Spirit, Ursa et Mars. LGD avait une bonne avance en or tout au début du match et ils n’ont pas laissé passer la tête à l’adversaire. Elephant a eu du mal à infliger des dégâts considérables, ce qui pourrait inverser le cours du match. Cela a prouvé que LGD avait choisi une gamme incroyablement forte. LGD a battu Elephant 2-1 dans la série.