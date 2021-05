Récapitulatif hebdomadaire du DPC – Chine 17 mai-21 mai 2021

La dernière semaine des temps forts de DPC Chine.

La sixième semaine marque la fin du DPC. Le classement montre quelles équipes ont bien fait et quelles équipes sont en retard. L’équipe Aster est en tête du classement avec PSG.LGD et Vici Gaming partageant la deuxième place. Un bris d’égalité entre les deux décidera quelle équipe occupera la troisième position du classement. Voici les récapitulatifs des matchs DPC de la semaine 6:

Division inférieure

La première série de matchs entre l’équipe MagMa et LBZS a suivi le chemin de MagMa. LBZS a remporté le premier match en un peu moins de 40 minutes avec un score de 16-27. Le deuxième match a vu LBZS se débattre alors que MagMa a terminé le match par une victoire de 28-16. Après une défaite lors du deuxième match, LBZS pourrait faire face au repêchage de MagMa lors du dernier match. Une Ursa en boule de neige avec DP et Underlord a remporté la partie pour MagMa.

Phoenix Gaming a remporté la deuxième série de matchs dans une bataille 2-1 contre CDEC Gaming. Le premier match a duré 31 minutes, mais Phoenix a gagné avec un score de 15-13. Le CDEC est revenu pour se battre au coude à coude pour gagner avec un score de 26-27 dans le deuxième match. Le dernier match était passif et peu marqué, mais c’est Phoenix qui a montré à quel point ils étaient prêts à terminer la saison avec une victoire.

Division supérieure

La première série de matchs était entre Invictus Gaming et EHOME. Le premier match a vu IG jouer de manière très agressive, alors qu’ils essayaient de pousser et de terminer le jeu tôt. Bien qu’EHOME ne soit pas loin derrière, il leur était difficile de gagner des combats en équipe. IG a remporté le premier match 26-20 en un peu plus de 40 minutes. EHOME n’a pas pu contenir la hache d’IG dans le deuxième match. Ils ont également eu du mal à gérer leur prophète de la mort et Morphling. IG était en tête dans une valeur nette toujours croissante après la marque des 15 minutes et a remporté le match 12-35.

Le PSG.LGD a gagné 2-0 contre Royal Never Give Up lors de la deuxième série de matchs. Bien que RNG ait choisi une excellente formation lors du premier match, LGD était au sommet de sa forme. Gagnant des combats d’équipe et construisant une solide avance de valeur nette autour de la barre des 20 minutes, LGD a continué à creuser l’écart entre eux et les adversaires. RNG a bien essayé de se rapprocher de LGD, mais c’était la meilleure équipe. Le deuxième match a eu un début lent et passif qui a changé autour de la barre des 20 minutes. C’est aux alentours de 27 à 30 minutes que LGD a pris un bon avantage. Le choix Faceless Void a largement contribué à leur victoire.

Vici Gaming était en tête dès les premières minutes du premier match contre Sparking Arrow Gaming. Le choix de Timbersaw contre Phoenix et Tiny de SAG s’est avéré excellent. Incapable de gérer la situation. SAG a continué à prendre du retard et a perdu 17-36 contre Vici. Le deuxième match a été encore plus décourageant pour SAG car Vici les a écrasés avec un score de 8-29. Les SAG n’étaient pas autorisés à cultiver avec leur Medusa car Vici a conquis la carte avec leurs choix Chaos Knight et Lifestealer.

Highlight Series: Team Aster vs Elephant

Elephant a pris une avance décente contre l’équipe Aster du début à la mi-match contre l’équipe Aster. Les choix de Death Prophet, Dragon Knight et Doom se sont révélés trop bons contre Aster, qui a eu du mal à soutenir les combats en équipe. Avec un avantage en or significatif, Elephant a remporté le premier match.

Aster a opté pour des héros solides et fiables comme Troll Warlord, Mars et Doom lors du deuxième match. Bien que Elephant ne soit pas loin derrière, ils ne pouvaient pas contrôler les escarmouches se déroulant autour de la carte et les combats importants près de la fosse Roshan. Aster a remporté le match 13-24 en un peu plus de 35 minutes.

Le dernier match a vu un projet similaire d’Aster, choisissant Troll, Mars et ajoutant Abaddon à l’alignement. Aster a lentement augmenté son avance en or dès le début du match, mais Elephant a bien joué pour garder les choses sur un pied d’égalité. Lifestealer et DK étaient tous deux de bons choix pour eux. C’est aux alentours de 26 minutes qu’Elephant a trop prolongé et payé le prix d’un combat défavorable. Le troisième match s’est terminé 13-34, Aster a remporté la série 2-1 contre Elephant.