Récapitulatif hebdomadaire du DPC – Europe de l’Ouest du 13 au 17 avril

Nous jetons un coup d’œil à certains des matchs les plus intéressants de la première semaine du DPC.

Quelques semaines à peine après la fin du Singapore Major, les meilleures équipes du monde sont de retour pour montrer leurs compétences. La plupart des fans de Dota 2 s’attendaient à ce que les équipes européennes dominent la compétition, mais les Chinois ont réussi à montrer leurs prouesses en remportant le premier Major du DPC. Il est trop tôt pour savoir si cela se reproduira, car nous devons voir ce qui se passera dans les divisions supérieure et inférieure de chaque région.

Cela étant dit, jetons un coup d’œil à certains des matchs les plus intéressants qui se sont déroulés en Europe. Bien qu’elle n’ait pas remporté le Major, elle est toujours considérée comme la région la plus compétitive de Dota 2.

Division inférieure

À première vue, la division inférieure de l’UE sera vraiment intéressante à suivre car chaque équipe ici a le potentiel d’assurer un sport pour la division supérieure.

Vikin.gg contre Level UP

La première série de la semaine dans la LB était entre Vikin.gg et Level UP. Maurice “KheZu” Gutmann et ses coéquipiers n’ont pas pu remporter la promotion à l’UD, c’est pourquoi ils donneront tout ce qu’ils ont pour atteindre leur objectif cette saison.

À en juger par le résultat contre Level UP, Vikin.gg sera certainement l’un des gros prétendants au titre. Malgré la perte du premier match de la série, KheZu et le reste de l’équipe ont réussi à rebondir et ont pris la série en leur faveur. Chaque match a duré environ 30 minutes et nous avons pu voir certaines des meilleures courses du patch.

Hippomans vs pas de chasseur de primes

La deuxième série que nous avions hâte de voir était entre l’équipe Chezch et No BH. Les deux équipes ont eu la chance de se qualifier pour l’UD la dernière fois, mais malheureusement, elles n’ont pas pu le faire.

Même si les Hippomaniacs ont assez bien joué dans le premier match, ils ont été démolis lors du deuxième match de la série. Angelos “ntakii” Tikai a joué un jeu fantastique et n’a pas permis à ses adversaires de faire quoi que ce soit. Après seulement 18 minutes, Pavel “Mambos” Beneš et le reste de l’équipe n’avaient d’autre choix que de renoncer.

Division supérieure

Il y avait aussi beaucoup d’action dans la division supérieure, ainsi que des surprises inattendues.

Équipe Liquid vs Alliance

C’était l’une des séries les plus attendues, surtout après ce qui s’est passé pendant le Major. Alliance était considérée comme l’un des grands favoris, mais malheureusement, Nikolay «Nikobaby» Nikolov et ses coéquipiers n’ont pas pu montrer leurs véritables prouesses.

Cela étant dit, la centrale européenne a pu remporter cette série après avoir assisté à trois matchs fantastiques. Le premier est allé en faveur de TL après une série d’erreurs d’Alliance. Ils pensaient que le PL de Nikobaby les mènerait à la victoire, mais Team Liquid a remporté quelques combats d’équipe cruciaux qui les ont aidés à obtenir un avantage significatif.

Après la défaite, Alliance a joué exceptionnellement fort lors des deux matchs et a remporté une victoire bien méritée. Fait intéressant, l’équipe avait des projets similaires dans les jeux deux et trois. Cependant, au lieu de choisir Sven, ils ont opté pour la signature Morhpling de Niko.

Secret d’équipe contre Nigma

La série finale que nous avions hâte de voir se déroulait entre deux des meilleures équipes du monde. Team Secret et Team Nigma se sont affrontés à plusieurs reprises en 2020. Bien que Kuro “KuroKy” Salehi Takhasomi et ses coéquipiers se soient plutôt bien débrouillés, Secret a remporté la majorité des affrontements.

Cependant, Clement “Puppey” Ivanov et co. n’ont pas pu gagner cette fois parce que Nigma a très bien joué. Il semble que l’ajout d’Igor “iLTW” Filatov, qui a remplacé Aliwi “w33” Omar porte ses fruits car Nigma a très bien joué dans les deux matchs.

Le premier était probablement plus intéressant à regarder car il a duré plus de 40 minutes. Secret s’est appuyé sur leur Doom pour décrocher le grand ultime, mais Nigma a réussi à faire face au héros embêtant.

Après avoir remporté le premier match, les champions de TI 7 ont choisi Gyro et IO, deux héros qui se sont révélés très forts. Secret a tenté de se concentrer sur Phantom Lancer, mais après avoir perdu la phase de laning, le match a duré environ 27 minutes. Amer “Miracle-” Al-Barkawi a très bien joué et a assuré la victoire à son équipe.

Restez à l’écoute de ESTNN alors que nous vous apportons plus de faits saillants régionaux de la saison 2 de DPC!