Récapitulatif : le Pays de Galles fait match nul 1-1 contre la Suisse lors de son premier match

À ce stade des Championnats d’Europe, les rapports des différentes équipes nationales liées au Real Madrid sélectionnées par les rédacteurs de ManagingMadrid auront été produits et publiés pour continuer à générer du contenu tout au long de l’été. Face à l’idée, j’ai choisi de suivre Gareth Bale et Wales, car c’était le pays le plus proche du mien (l’Angleterre) disponible. Le Pays de Galles a toujours eu une dynamique d’équipe très intéressante, combinant des stars de haut niveau avec des joueurs en compétition à des niveaux bien inférieurs. Cela a conduit à un grand mélange de résultats au niveau de la compétition, la nation manquant souvent des tournois en raison d’une mauvaise forme de qualification. Ils ont incroyablement réussi à atteindre la demi-finale du dernier Championnat d’Europe en 2016, Gareth Bale atteignant de nouveaux sommets en tant que joueur. Les choses ont certainement été difficiles pour lui depuis.

Photo de Naomi Baker/.

Ce serait Gareth Bale qui serait à nouveau capitaine de son pays pour ce tournoi, la Suisse la plus forte se classant première dans un groupe serré “A” aux côtés de l’Italie et de la Turquie. Si l’on en croyait les rumeurs, ce serait peut-être sa dernière. La première mi-temps a vu la Suisse chercher à prendre le contrôle, avec des chances de faire du gardien Danny Ward un homme occupé. Kieffer Moore s’est approché de sa tête, mais c’était la seule vraie chance que le Pays de Galles avait dans les 45 premiers. Les choses ont empiré lorsque Breel Embolo a donné l’avantage au Suisse juste après la pause d’une tête après un corner. Cela semblait maintenant sombre pour le pays de Galles alors que la Suisse continuait de pousser pour la victoire, mais un vainqueur improbable est apparu pour le pays de Galles. Kieffer Moore jouait au football local dans ma région tranquille d’Angleterre alors que Gareth Bale soulevait son premier trophée de la Ligue des champions avec le Real Madrid – mais c’était le grand attaquant qui sauverait la situation pour les Gallois. Sa superbe tête d’un centre en profondeur a suffi à assurer un match nul 1-1 dans le match d’ouverture pour les deux équipes. Gareth Bale n’était pas à son meilleur niveau emblématique, mais des flashs tout au long de cette saison suggèrent qu’il restera le plus gros rouage de la machine galloise s’ils espèrent réaliser quelque chose ici. Il a également remporté l’habileté du jour avec cet effort à talons arrière illustré ci-dessous.

Le Pays de Galles affrontera la Turquie mercredi dans le groupe A, qui sera couvert par moi-même. Ce match gagnable est vital car laisser les choses jusqu’au dernier match contre l’impressionnante Italie serait mal avisé. Le Pays de Galles peut fournir le lien le plus faible du Real Madrid avec seulement le controversé Gareth Bale impliqué dans la mise en place du club, mais ils garantiront au moins du divertissement et des histoires fascinantes de chevaux noirs de football en cours de route. Tant qu’il ne se heurtera pas à votre nation, soutiendrez-vous Gareth Bale à l’Euro ?