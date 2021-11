Récapitulatif Nintendo: la mise à jour d’Animal Crossing a été abandonnée tôt et Nintendo n’a plus de contrôleurs N64

Bonjour à tous ! Une autre semaine s’est écoulée, apportant avec elle plusieurs surprises, bonnes et mauvaises. La nouvelle la plus excitante est que le DLC Animal Crossing: Happy Home Paradise a été abandonné, apportant de nouvelles expériences à ceux qui l’achètent. De plus, la dernière mise à jour gratuite d’Animal Crossing a été mise en ligne deux jours plus tôt, pour le plus grand plaisir de beaucoup. Mais les choses ne sont pas toutes heureuses. Il s’avère que Nintendo est à court de contrôleurs N64 pour le moment, et bien qu’une exemption du droit de réparation ait été accordée aux propriétaires de consoles, elle ne s’applique pas à Nintendo Switch. Il y a beaucoup à couvrir, alors plongeons-nous.

Le jour d’Animal Crossing est arrivé tôt

Source : iMore

La dernière mise à jour gratuite pour Animal Crossing: New Horizons devait sortir vendredi avec le DLC Happy Home Paradise. Cependant, la mise à jour est tombée au hasard tard mercredi soir, deux jours entiers plus tôt. Cela a amené Kapp’n et Brewster sur les îles des joueurs avec une foule d’autres mises à jour.

Les joueurs peuvent désormais cuisiner des plats pour la première fois dans l’histoire d’Animal Crossing à l’aide de recettes. De plus, il y a beaucoup plus à explorer sur Harvey’s Island, où les visiteurs de type vendeur itinérant peuvent installer des boutiques permanentes si vous avez les cloches à dépenser.

Le nouveau DLC a été tout aussi excitant car il donne aux joueurs un travail sur un archipel en tant que concepteurs de maisons de vacances pour tous les clients animaux qui viennent. Les joueurs travaillent déjà dur pour créer des chefs-d’œuvre adorables et époustouflants qui défient les limites du jeu. Nous couvrirons plus en détail Happy Home Paradise la semaine prochaine, alors revenez pour cela.

Fini les manettes N64 pour les vacances

Source : Rebecca Spear / iMore

Mercredi, la page Web officielle de Nintendo pour le contrôleur N64 a changé pour dire: « Plus de contrôleurs seront disponibles en 2022. » Apparemment, la demande a été si élevée que la société de jeux japonaise est complètement en rupture de stock. Maintenant, c’est vraiment bouleversant pour tous ceux qui espéraient en acheter un pour un cadeau de vacances. Les scalpers se sourient définitivement en ce moment, attendant avec impatience des gens qui paieront deux à cinq fois plus pour les contrôleurs, mais ne les nourriront pas. Il existe des contrôleurs N64 Switch tiers si cela satisfait vos démangeaisons. Sinon, vous devrez attendre l’année prochaine pour en obtenir un.

L’émulateur N64 n’est pas génial, mais les dataminers trouvent plus de jeux entrants

Source : iMore

À ce sujet, impossible d’éviter de voir des gens parler de Nintendo Switch Online + Expansion Pack cette semaine dernière. De toute évidence, de nombreuses personnes étaient mécontentes du coût initial élevé de l’abonnement, mais de nombreux fans purs et durs se sont abonnés pour ne recevoir qu’une sale main lorsqu’ils sont allés jouer à leurs jeux N64 classiques préférés. Il s’avère que de nombreuses commandes dans des jeux plus complexes comme The Legend of Zelda: Ocarina of Time sont vraiment bancales et ne peuvent même pas être reconfigurées pour les rendre plus faciles à utiliser. Étant donné que le contrôleur N64 est fondamentalement impossible à obtenir pour le moment, les choses sont encore plus frustrantes pour les personnes qui veulent simplement profiter de ces jeux.

En plus de cela, de nombreux joueurs ont remarqué un horrible décalage lorsqu’ils jouent à OoT ou à l’un des aspects en ligne de Mario Kart 64. Espérons que Nintendo publiera bientôt des correctifs pour résoudre ces problèmes, mais pour l’instant, l’extension Pack ressemble à un service hors de prix qui a été mal organisé.

L’exploration de données initiale à partir de l’application N64 est quelque peu fructueuse. D’après les identifiants de jeu, au moins 38 titres N64 sont prévus pour NSO. La liste est alphabétique, vous pouvez donc déjà combler certaines des lacunes ; 37 est Majora, 32 est Smash, 33 est Wave Race, 14-16 est Mario Party, etc. pic.twitter.com/tiVcugmc88 – MondoMega (@Mondo_Mega) 26 octobre 2021

Dataminer, MondoMega sur Twitter, a plongé dans le code du pack d’extension et a découvert qu’il y avait un total de 38 emplacements pour les jeux N64, dont beaucoup n’ont pas encore été annoncés. De plus, la liste est par ordre alphabétique, ce qui permet aux gens de deviner plus facilement quels seront les prochains titres N64. Soi-disant, Super Smash Bros., Wave Race et les trois jeux N64 Mario Party figurent sur cette liste. Espérons que certains des plus grands classiques qui n’ont pas encore été annoncés seront également ici.

Passez sur la bonne voie pour devenir la console Nintendo la plus vendue de tous les temps

Source : Rebecca Spear / iMore

Nintendo a partagé jeudi ses derniers résultats financiers pour le deuxième trimestre de cet exercice. Parmi les résultats, on apprend que la Nintendo Switch s’est vendue à plus de 92 millions d’unités dans le monde. Maintenant, la Wii était la console Nintendo la plus populaire de tous les temps, avec plus de 101 millions d’unités vendues. Étant donné que la Switch a encore un an ou deux, elle dépassera probablement la Wii et deviendra la console Nintendo la plus vendue de tous les temps dans un proche avenir.

GoldenEye 007 arrive sur Switch ?

Source : Nintendo

Sur cette note, l’Allemagne a récemment levé une interdiction sur GoldenEye 007, ce qui a déclenché des rumeurs selon lesquelles le jeu arrivera sur l’émulateur N64 du pack d’extension. Comme couvert par Kotaku, il est probable que cette interdiction ait été levée parce que Nintendo ou une autre partie tentait de la rendre disponible numériquement sur les consoles modernes. Étant donné que le siège européen de Nintendo se trouve en Allemagne, l’eShop européen doit suivre les règles allemandes, ce qui pourrait expliquer pourquoi Nintendo aurait théoriquement pu faire pression pour que ce jeu soit retiré de cette liste.

Sega et Microsoft assis dans un arbre

Source : iMore

Eh bien, je suppose que c’est plus comme s’ils avaient la tête dans le nuage. Lundi, Sega a annoncé qu’il concluait une « alliance stratégique » avec Microsoft pour avoir un meilleur accès à la technologie cloud de ce dernier alors que la société japonaise travaille à la création d’un « Super Game ».

SEGA Corporation (ci-après dénommée « SEGA ») et Microsoft Corporation (ci-après dénommée « Microsoft ») ont convenu en principe, une alliance stratégique qui explore les moyens pour SEGA de produire des jeux mondiaux à grande échelle dans un développement de nouvelle génération environnement basé sur la plate-forme cloud Azure de Microsoft. L’alliance constituerait un élément clé de la stratégie à moyen et long terme de SEGA, permettant à l’entreprise d’aller de l’avant avec « Super Game », une nouvelle initiative pour développer de nouveaux titres innovants où les objectifs clés sont « Global », « En ligne », « Communauté » et « Utilisation IP ».

Ce qu’est vraiment ce « Super Jeu », personne d’autre que les quelques personnes de confiance de Sega ne semble le savoir. Mais il semble que Sega essaie de se moderniser pour offrir une expérience plus en ligne à ses fans. Après tout, les jeux en ligne font fureur depuis plusieurs années, en particulier les Battle Royales, dont les plus réussis rapportent des millions chaque mois. Reste à savoir si cela a quelque chose à voir avec Sonic, Warhammer ou autre chose.

L’exemption du droit de réparation ne s’applique pas à Switch

Source : Rebecca Spear / iMore

Au cours des deux dernières années, le projet de loi a traversé le système pour permettre aux propriétaires d’équipements d’effectuer des réparations sur leurs propres appareils plutôt que d’être obligés de les envoyer aux entreprises qui les ont créés pour l’entretien. Tout récemment, une exemption a été faite pour les propriétaires de consoles couvertes par Gamesindustry.biz. Cette exemption est limitée uniquement à la réparation du lecteur optique ou à la réparation du lecteur de disque, ce que le commutateur utilisant des cartouches n’a pas.

« Si une console de jeux n’a pas de lecteur de disque – comme le modèle numérique PS5 – elle n’est pas éligible à l’auto-réparation en vertu de la nouvelle règle. »

Les lois sur le droit à la réparation restent strictes, car les entreprises espèrent empêcher le piratage et le contournement des consoles en gardant un contrôle strict sur les choses. Pourtant, c’est plutôt frustrant pour les bricoleurs qui peuvent auto-diagnostiquer et réparer leurs appareils.

Tant pis pour l’instant

Eh bien, c’est toute l’actualité Nintendo cette semaine. Il y a beaucoup à jouer cette semaine, que vous regardiez les jeux N64 dans le pack d’extension ou que vous plongez dans la mise à jour gratuite d’Animal Crossing, le DLC, ou peut-être même les deux. Quelle que soit la façon dont vous passez votre week-end, j’espère que vous vous amusez bien.

Jusqu’à la prochaine fois.

– Rebecca Spear

