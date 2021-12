Récapitulatif Nintendo: les brevets Breath of the Wild 2 montrent quelques mouvements et la bande-annonce de Pokémon nous laisse plus de questions

Quiconque a patiemment attendu plus de nouvelles pour le très attendu Breath of the Wild 2 sera heureux d’apprendre que Nintendo a déposé des brevets qui nous donnent un meilleur aperçu des nouveaux mouvements et mécanismes de Link. De plus, un nouveau teaser pour le prochain Pokémon Legends: Arceus est sorti, mais au lieu de répondre aux questions, il nous a laissé beaucoup plus. De plus, cette semaine, nous avons appris que la Nintendo Switch était de loin la console la plus vendue en 2021, mais ces chiffres pourraient être faussés en raison d’une pénurie de consoles. Il y a encore plus à discuter, alors faisons comme Link et plongeons-nous !

Les brevets de Zelda Breath of the Wild 2 expliquent les nouveaux mouvements de Link

Tel que rapporté par GameReactor, Nintendo a récemment déposé trois brevets auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui se concentrent sur les contrôles de Link dans la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Techniquement, nous avons déjà vu ces mécanismes en jeu dans la dernière bande-annonce de l’E3 2021, mais les brevets nous permettent de mieux comprendre leur fonctionnement. Ces brevets couvrent les capacités suivantes :

Se déplacer dans des objets solides avec le brevet US20210370175 : nous l’avons vu dans la remorque lorsque Link a traversé une plate-forme en pierre en utilisant une sorte d’énergie verte brillante. La partie la plus importante de ce brevet est qu’il nous dit que Link peut traverser les murs quand il le souhaite tant que certaines conditions sont remplies plutôt que d’avoir à le faire à des points prédéterminés spécifiques. Cela rendra l’exploration encore plus ouverte.

« Rembobiner » avec le brevet US20210370178 : Link peut faire reculer les objets comme ils se déplaçaient auparavant. Nous l’avons vu dans la bande-annonce lorsqu’il a fait reculer la balle à pointes et a frappé Bokoblins. La communauté Zelda appelle cette capacité « Rewind ».

Tir « chute libre » avec le brevet US20210370179 : Link avait déjà la possibilité de tirer avec sa flèche en chute libre dans le premier jeu, mais il semble que ces mécanismes seront beaucoup plus évolués dans la suite avec des commandes d’action spécifiques disponibles pour les joueurs.

Dans l’ensemble, il semble que ces mécanismes vont travailler ensemble pour nous offrir un type d’expérience très différent du premier jeu, rempli de nouvelles possibilités d’exploration et de mécanismes de combat, et j’en suis ravi. Maintenant, Nintendo nous a dit qu’il visait une sortie en 2022 avec la suite de Breath of the Wild, mais nous devrons obtenir une sorte de confirmation dans les prochains mois pour nous faire savoir si ces plans sont toujours réalisables.

Nintendo Switch était la console la plus vendue en 2021, mais les pénuries de consoles ont fait baisser les chiffres

Source : Rebecca Spear / iMore

Les résultats du NPD de novembre 2021 pour les jeux vidéo publiés cette semaine, montrant Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl comme le vendeur numéro un de Nintendo Switch, suivis de Mario Party Superstars, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons, Shin Megami Tensei V et Minecraft . Il convient de rappeler que les ventes de novembre ont tendance à tourner autour des meilleures offres plutôt que des meilleurs jeux Nintendo Switch.

Call of Duty: Vanguard Battlefield 2042 Pokémon Brillant Diamant et Perle Brillante* Forza Horizon 5 Madden NFL 22 Superstars de Mario Party* Marvel’s Guardians of the Galaxy FIFA 22 Far Cry 6 NBA 2K22* Just Dance 2022 Mario Kart 8* Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Animal Crossing: New Horizons* Back 4 Blood Shin Megamai Tensei V Minecraft The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Super Smash Bros. Ultimate* Ghost of Tsushima

*Ventes numériques non incluses

Le Black Friday et les achats des Fêtes se sont également avérés être en faveur de Nintendo. Selon la société, la Nintendo Switch était la console de jeu la plus vendue en novembre, les ventes combinées de la Nintendo Switch, de la Switch Lite et de la Switch OLED atteignant plus de 1,13 million d’unités vendues, dont 550 000 au cours de la semaine de Thanksgiving. De plus, la Switch a été la console de jeu la plus vendue pendant 35 des 36 derniers mois, ne tombant de son trône qu’en septembre juste avant la sortie de la Switch OLED, ce qui n’est probablement arrivé que parce que les acheteurs attendaient que le système mis à jour arrive en magasin. des étagères.

Si vous voulez savoir à quel point la situation de l’approvisionnement est mauvaise : – La Switch s’est vendue moins qu’en novembre de l’année dernière

– PS5 + Xbox à peine = ce que Switch a vendu au total

– La PS4, la XB1 et la Wii U (oui la Wii U) se sont vendues plus en novembre 2014 que Switch + PS5 + Xbox Series en novembre 2021. https://t.co/pX6rpKb8Nk – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 13 décembre 2021

Croyez-le ou non, ces chiffres de ventes sont en baisse par rapport à l’année dernière même si, comme l’a expliqué l’analyste de l’industrie des jeux Daniel Ahmad sur Twitter, les ventes combinées de PS5 et Xbox sont à peu près les mêmes que les ventes de Switch cette année. Pour une certaine perspective, les ventes combinées de PS4, Xbox One et Wii U en 2014 étaient supérieures aux ventes combinées de Switch, PS5 et Xbox Series cette année. Une partie du problème est la faible offre due à des pénuries de puces, donc bien que Nintendo ait les ventes les plus élevées cette année, il est difficile de dire à quel point cela se passerait bien contre Xbox et PlayStation si le stock n’était pas rare.

Si vous souhaitez obtenir un Switch pour les vacances et que vous n’avez toujours pas réussi à le faire, je vous recommande d’utiliser Stock Informer pour vous alerter lorsque les magasins en ligne obtiennent des stocks. Vous devrez agir immédiatement et sauter sur un achat pour en saisir un.

Vitrine mondiale indépendante

Source : Nintendo (capture d’écran)

Mercredi matin, nous avons eu la dernière vitrine Nintendo Indie World de l’année, qui a révélé plusieurs jeux indépendants à venir. Certains des titres qui nous intéressaient le plus dans l’équipe de jeu iMore étaient :

Endling : l’extinction est pour toujours – Incarnez une mère renarde essayant d’aider ses trois chatons à survivre dans un monde post-apocalpytique. Les choix que vous faites et la façon dont vous jouez déterminent combien de ses bébés arrivent à la fin.

Motif de la locomotive — Un meurtre mystérieux à la Agatha Christie se déroule dans un train dans cette aventure pointer-cliquer créée par Robust Games et produite par Chucklefish. L’art est incroyable et les personnages semblent incroyablement idiots.

Mer d’étoiles — Ce RPG pixelisé magnifique est réalisé par la même équipe qui a créé The Messenger. Explorez un monde coloré, développez votre groupe et combattez les ennemis.

les filles de la ville de la rivière 2 — Nous obtenons enfin une suite au jeu de combat original. Chaque personnage se bat différemment et vous pouvez jouer avec un ami en ligne en coop à 2 joueurs.

Il y aura encore plus de jeux à venir sur Nintendo Switch dans un avenir proche et nous ne manquerons pas de les signaler dans chaque vitrine Nintendo Direct et Indie World pour 2022.

Nouveau Pokémon Legends: le teaser d’Arceus nous laisse avec plus de questions

Nintendo a publié une nouvelle courte vidéo montrant des clips Pokémon Legends: Arceus qui mettaient en vedette le Diamond Clan dirigé par Adaman, le Pearl Clan dirigé par Irida et les marchands de Ginko Guild. Honnêtement, au lieu de nous donner plus d’informations sur les jeux, cela nous laisse simplement plus de questions. Par exemple, les données de sauvegarde de Brilliant Diamond et Shining Pearl jouent-elles d’une manière ou d’une autre dans vos interactions avec les personnages du Clan du Diamant ou du Clan de la Perle ? Dans quelle mesure l’achat auprès des marchands est-il nécessaire pour battre ce jeu ? Et comment Arceus joue-t-il exactement dans tout cela ?

Heureusement, nous n’avons plus beaucoup à attendre avant de vivre l’aventure nous-mêmes depuis le lancement du jeu le 28 janvier 2022.

Le film d’action en direct Mega Man arrive sur Netflix

Source : Supermarché

Nous avons récemment reçu énormément de films de jeux vidéo et d’émissions de télévision. Certains d’entre eux ont été incroyables, comme l’Arcane et Sonic the Hedgehog inspirés de League of Legends. Cependant, la plupart d’entre eux ont été de gros embarras à serrer les dents. Il est donc très difficile de savoir s’il faut ou non être excité lorsqu’un autre est révélé, comme lorsque Nintendo a annoncé le casting du film Mario en septembre avec Chris Pratt.

Maintenant, il semble que l’une des séries les plus appréciées de Capcom soit sur le point de tenter sa chance avec un film Mega Man produit par Chernin Entertainment. Le fait est qu’il s’agira d’une production en direct et bien qu’elle en soit encore au début de la production, il est difficile d’imaginer qu’un film Mega Man du monde réel réussisse. Après tout, une grande partie de son attrait réside dans son style artistique de dessin animé. Cependant, nous avons déjà été surpris, nous devrons donc attendre et voir comment cela se passe.

Le battage médiatique sur Game Boy et la poche analogique

Source : Analogique

Même si la Game Boy est sortie il y a environ 33 ans, l’intérêt pour les nouveaux jeux et les copieurs a augmenté ces dernières années. Des projets comme la campagne The Shapeshifter 2 sur Indiegogo et D*Fuzed d’Incube8 Games pour Game Boy Color ont gagné en popularité cette année.

Mais l’un des achats de jeux les plus attendus a été pour Analogue Pocket, un ordinateur de poche portable dans la même forme générale et le même design que le Game Boy, mais avec un écran LCD couleur et des connexions pour la synchronisation de divers émulateurs. Glissez simplement un jeu Game Boy ou Game Boy Color dans la fente ou connectez-le à votre ordinateur et vous êtes prêt à jouer.

Pocket sera disponible à l’achat le 14 décembre à 8h PST. C’est notre objectif pour tous ceux qui veulent un Pocket pour pouvoir sécuriser une commande. Pour y parvenir dans le contexte d’une pandémie mondiale, nous mettons en œuvre un protocole d’exécution. pic.twitter.com/jHukRh0R2I – Analogique (@analogue) 10 décembre 2021

Analogue Pocket se vend 220 $ et est actuellement disponible en précommande à partir du 14 décembre. Analogue propose également un certain nombre d’accessoires tels qu’un étui rigide, un protecteur d’écran en verre trempé et des adaptateurs pour faciliter l’utilisation de diverses cartouches de jeu. Dans l’ensemble, c’est un achat très excitant et quelque chose qui pourrait plaire aux fans nostalgiques de Nintendo ou aux joueurs de la vieille école.

La fuite de 2019 a prédit Sonic Frontiers et fait allusion à Super Mario Odyssey 2 ?

Source : Nintendo

Cette semaine, l’utilisateur de Reddit, Kos-MosZE, a publié des liens vers le fil de discussion 4Chan de 2019 où une affiche anonyme expliquait l’intrigue d’un prochain jeu Sonic qui se déroule dans les « Îles Starfall ». On dirait que c’était en référence aux Sonic Frontiers récemment annoncés.

Mais ce n’est pas tout. Le leaker a également décrit une suite pour Super Mario Odyssey, expliquant qu’il aura 20 emplacements à explorer et comprendra Luigi, Yoshi et le jeu coopératif.

Il est évidemment logique que Nintendo travaille sur une suite de Super Mario Odyssey compte tenu de la qualité de sa vente et de son accueil par les critiques. Cependant, il est difficile de dire si cette fuite spécifique est réelle ou non. Il se peut que les informations de Sonic sonnent juste comme celles de Sonic Frontiers.

C’est tout les gens

C’est toute l’actualité Nintendo de la semaine. Je passe ce week-end à jouer à Paper Mario et à revivre ma jeunesse grâce à l’émulateur N64 du Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Indépendamment de ce à quoi vous jouez ou de la console sur laquelle vous jouez, j’espère que vous passerez vous-même un week-end fabuleux.

Jusqu’à la prochaine fois.

– Rebecca Spear