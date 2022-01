Récapitulatif Nintendo: les consoles Switch seront rares cette année et le Steam Deck est un chonker

Bienvenue dans le premier récapitulatif Nintendo de 2022 ! C’est fou de penser que nous sommes déjà si loin dans le début d’une nouvelle année, mais nous y sommes. Et ce n’est pas parce que 2022 vient juste de commencer qu’il n’y a pas grand-chose à espérer déjà. Il y a beaucoup de jeux Switch impressionnants à venir en magasin, à commencer par Pokémon Legends: Arceus qui sortira le 28 janvier. D’ici là, il y aura beaucoup de nouvelles intéressantes liées à Nintendo à couvrir.

D’une part, le président de Nintendo a prévenu qu’il y aurait des pénuries de Switch cette année. De plus, il semble que certains accords aient été conclus pour amener GoldenEye 007 sur au moins une console moderne, et plusieurs nouveaux ensembles LEGO représentant des personnages de jeux vidéo ont été publiés. Plongeons dedans.

Le président de Nintendo dit que l’offre de Switch deviendra rare en 2022

Source : Rebecca Spear / iMore

Le quotidien japonais Kyoto Shimbun a interviewé le président de Nintendo Shuntaro Furukawa, où il a averti qu’il sera plus difficile d’obtenir des consoles Nintendo Switch après le début de 2022. Cela est dû à la pénurie mondiale de semi-conducteurs et d’autres composants nécessaires pour fabriquer les consoles. Nintendo a même baissé sa production prévisionnelle de 20% en raison de la rareté de certaines pièces.

« Nous ne pouvons pas dire que nous avons été en mesure de fournir suffisamment pour répondre à la demande après le Black Friday. » – Président Shuntaro Furukawa

Pour tous ceux qui ont acheté une Nintendo Switch pendant les mois de vacances, vous savez à quel point il a été difficile de mettre la main sur la Switch, la Switch Lite ou la Switch OLED. En l’état, Nintendo a dû se battre pour s’assurer qu’il y avait beaucoup de stock pendant cette période. L’analyste David Gibson sur Twitter a expliqué comment la Switch avait des problèmes de logistique et que Nintendo a donc dû utiliser le fret aérien pour atteindre les magasins d’ici le Black Friday aux États-Unis et le fret ferroviaire dans l’UE pour la première fois afin de répondre à la demande des vacances.

Le président de @Nintendo a donc été interviewé – 1) L’offre de Switch pourrait stagner après le début de 2022 2) Les ventes de fin d’année pour Switch en 2021 étaient solides, en particulier OLED. https://t.co/L1ZSF49MZi – David Gibson (@gibbogame) 28 décembre 2021

Malgré cette faible offre, Nintendo a été en mesure de garder sa console en stock bien mieux que les consoles PlayStation et Xbox. Cependant, il semble que les pénuries de puces soient sur le point de toucher enfin le Switch de manière importante. Si vous n’avez pas encore acheté de Switch et que vous aviez l’intention de le faire, vous devriez probablement en acheter un le plus tôt possible avant que le stock ne se raréfie encore plus.

Les analystes disent que la fin de la pénurie de puces est en vue, avec une stipulation que certaines industries se rétabliront plus rapidement que d’autres. Plus précisément, on pense que la technologie grand public se rétablira avant l’industrie automobile. Nous avons encore plusieurs mois de pénurie devant nous, et il faudra du temps aux entreprises pour se procurer les composants et fabriquer leurs marchandises, alors ne vous attendez pas à ce que les choses s’améliorent considérablement avant au moins la fin de 2022 ou le début de 2023.

GoldenEye 007 arrive sur Xbox ?

Source : Nintendo

Rare a créé l’un des plus grands jeux de tir classiques de tous les temps lorsqu’il a sorti GoldenEye 007 pour Nintendo 64 en 1997. Pendant des années, les joueurs ont espéré que les jeux seraient refaits ou au moins portés sur une autre console, mais en raison de plusieurs obstacles, notamment la licence de film. problèmes, les jeux ne sont jamais apparus légalement nulle part ailleurs malgré plusieurs tentatives. Cependant, cela pourrait bientôt changer.

Comme on le voit sur TrueAchievements, 55 GoldenEye 007 Xbox Achievements sont apparus en ligne avec des titres, des résumés et des images indiquant que le jeu pourrait bientôt arriver sur les consoles Xbox One et Xbox Series X|S.

Maintenant, cela n’a pas été complètement confirmé, mais il a été fortement sous-entendu que Nintendo a pu empêcher ce jeu d’arriver sur Xbox 360 dans le passé parce qu’il ne voulait pas du titre sur autre chose qu’une console Nintendo. Ceci malgré le fait que Rare, le développeur d’origine, appartient désormais à Microsoft. Cela nous laisse nous demander quel type de marché a été conclu pour permettre au jeu de venir sur les consoles Xbox. Pourrait-il également arriver dans le pack d’extension Nintendo Switch Online + ? Ou peut-être était-ce en échange d’avoir autorisé Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie à faire partie du pack d’extension ? Je vais surveiller et signaler si nous entendons quelque chose de nouveau à ce sujet.

Alors que GoldenEye 007 était un tireur impressionnant à son époque, il se sentira un peu vieux et dépassé par rapport aux tireurs d’aujourd’hui. Pourtant, pour les fans du jeu original, ce sera amusant de revisiter et de vivre l’histoire que nous avons connue dans notre jeunesse.

Les ensembles Luigi’s Mansion et Sonic LEGO sont disponibles dès maintenant

Au cours des dernières semaines, LEGO a officiellement dévoilé les décors de deux franchises de jeux vidéo pour lesquelles les fans de Nintendo seront ravis. Tout d’abord, nous avons notre plombier chasseur de fantômes préféré. Trois ensembles LEGO inspirés de Luigi’s Mansion sont désormais disponibles sur Amazon, Walmart, Best Buy et les autres vendeurs en ligne habituels. Ces ensembles incluent des ennemis comme Boos, King Boo et d’autres fantômes du jeu GameCube original. Il existe même des ensembles qui incluent le professeur E. Gadd, l’aspirateur Poltergust et l’adorable ami fantôme de Luigi, Polterpup. La figurine réactive de Luigi est vendue séparément dans le cours de démarrage Luigi, vous devrez donc d’abord effectuer cet achat initial si vous voulez voir ses réactions amusantes à ces paramètres effrayants.

Je n’ai pas peur d’aucun fantôme

Ensemble d’extension d’entrée LEGO Luigi’s Mansion™

Qui vas-tu appeler?

Cet ensemble comprend une entrée de manoir effrayante complétée par une porte, Boo, un fantôme violet et Polterpup. Utilisez-le avec le cours de démarrage Luigi vendu séparément pour voir Luigi réagir à ses ennemis et à son environnement.

Ensuite, nous avons l’emblématique Sonic the Hedgehog Green Hill Zone qui représente le premier niveau du tout premier jeu Sonic sur Sega Genesis. De nos jours, vous pouvez profiter de ce jeu sur Nintendo Switch avec le port SEGA AGES Sonic the Hedgehog. L’ensemble LEGO comprend une boucle de briques, un poste de contrôle, Eggman (Dr. Robotnik) assis dans son Egg Mobile en vol stationnaire, un ressort rouge, plusieurs anneaux, quelques pierres précieuses et plus encore. Cela fera un superbe objet de collection pour les fans de Sonic.

Flou bleu

Sonic the Hedgehog™ – Zone de Green Hill

Un classique de collection

Cet ensemble représente le tout premier niveau du premier jeu Sonic the Hedgehog. Recréez des moments classiques en utilisant les ennemis inclus, les anneaux, le ressort et le Dr Robotnik (maintenant appelé Eggman).

Certains de ces ensembles ont déjà commencé à se vendre. Étant donné que les vacances sont passées, ils ne se vendent peut-être pas aussi vite qu’avant, mais les passionnés de LEGO sont prêts à collectionner à tout moment de l’année. Si vous êtes enthousiasmé par ces ensembles, j’espère que vous pourrez mettre la main dessus et commencer à construire dès que possible.

Comparaison des tailles entre Nintendo Switch et Steam Deck

Source : Rebecca Spear / iMore

Certains influenceurs et développeurs de jeux ont déjà pu mettre la main sur le prochain Steam Deck, le système portable de Valve qui peut jouer à votre bibliothèque de jeux Steam. En raison de sa construction, beaucoup ont comparé le Steam Deck à la Nintendo Switch. Au cours des deux dernières semaines, @AKoshelkov sur Twitter a publié des photos montrant les différences de taille entre le Switch et le Steam Deck, et cela rappelle le Wii U GamePad.

Nous connaissons les dimensions depuis un certain temps maintenant, mais les voir côte à côte est une toute autre expérience. Une chose est sûre cependant : ce Steam Deck est un chonky boi. Une partie de ce qui le rend si épais est qu’il comprend en fait des poignées ergonomiques pour les joueurs, ce que beaucoup ont déploré à propos des Joy-Cons minces. De plus, le Steam Deck est plus long de quelques centimètres et a un écran beaucoup plus grand que même le Switch OLED.

Bien que le Switch et le Steam Deck puissent sembler quelque peu similaires, ils sont très différents en ce qui concerne le type d’expérience qu’ils offrent. La console de Nintendo est conçue pour être emportée n’importe où et partagée avec vos amis et votre famille. Sa longue liste de succès et de jeux multijoueurs le maintiendra en vente pendant des années.

Le Steam Deck, quant à lui, est spécifiquement destiné à ceux qui ont acheté des jeux PC sur Steam et auxquels ils souhaitent jouer sur un ordinateur de poche. Bien sûr, il y a aussi le public qui attend avec impatience de modifier et de pirater cet appareil portable beaucoup plus puissant. Quoi qu’il en soit, le Switch n’a rien à craindre avec ce concurrent venant sur le terrain car il sert un objectif complètement différent.

Sonic Frontiers devait sortir dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire

Source : Séga

Sonic Frontiers, le jeu Sonic en monde ouvert de Sega, devait sortir en 2021 à l’occasion du 30e anniversaire du hérisson bleu, mais aurait été retardé, comme l’explique Nintendo Everything. Compte tenu du chemin difficile des jeux Sonic jusqu’à présent, il est bon de voir Sega prendre plus de temps pour améliorer la qualité de cette entrée avant sa sortie.

« À l’origine, il était prévu de sortir cette année, le 30e anniversaire de Sonic, mais nous avons reporté la sortie d’un an afin d’améliorer encore la qualité. Non seulement pour ce titre, mais pendant la phase de développement, nous avons conduit régulièrement des analyses pour améliorer la qualité du titre avant sa sortie, comme l’introduction de tests de jeu basés sur des évaluations externes, et j’ai le sentiment qu’il deviendra un bon jeu et j’ai de grandes attentes à son égard. »

On sait peu de choses sur l’intrigue de Sonic Frontiers, mais nous savons que les personnages des jeux précédents seront dans l’aventure et que le monde semble immense et beau. Comme c’est le cas pour de nombreux jeux de nos jours, celui-ci semble s’inspirer du chef-d’œuvre qu’était The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Cela a du sens car cela a littéralement changé la donne qui a influencé d’innombrables artistes et développeurs et continuera de le faire à l’avenir.

Je suis excité pour la prochaine grande aventure de Sonic. Espérons que le soin supplémentaire apporté à sa création portera ses fruits. Cependant, je ne m’attends pas à quelque chose d’aussi grandiose que Breath of the Wild car il s’agissait d’un projet qui a pris plus de cinq ans à mettre en place et qui a tenté de bousculer la formule initiale de Zelda. Pourtant, il sera intéressant de voir comment Sonic se débrouille dans son premier jeu en monde ouvert.

C’est tout les gens

Revenir à la routine habituelle après les vacances est toujours un peu difficile. Mais la pause m’a donné l’occasion de rattraper plusieurs matchs que je n’avais pas encore pu jouer. Maintenant, je suis enthousiasmé par le prochain Pokemon Legends: Arceus et tous les défis actuellement inconnus que cette entrée apportera. J’espère que vous pourrez jouer à vos jeux préférés ce week-end ou en découvrir de nouveaux.

Jusqu’à la prochaine fois.

– Rebecca Spear

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Construire et jouer

Ne laissez pas passer ces superbes ensembles LEGO Mario

Il y a tellement de superbes ensembles LEGO Mario à collectionner, mais certains sont définitivement meilleurs que d’autres. Voici ceux que vous ne devriez vraiment pas laisser passer.