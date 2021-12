Récapitulatif Nintendo: les jeux N64 arrivent un à la fois en commençant par Paper Mario, et discutons des Game Awards

Cette semaine, Nintendo n’a remporté qu’une seule victoire aux Game Awards, mais elle a remporté un titre méritant. Nous avons également pu voir à quel point les remakes de Pokémon Gen IV se vendaient bien dans le monde, et Paper Mario est arrivé sur Switch, révélant l’approche lente de Nintendo pour le pack d’extension. La légende de Nintendo et créateur de la NES et de la SNES est également décédée cette semaine, nous disons donc au revoir à une légende influente. Il y a encore plus à discuter alors allons-y !

Nintendo aux Game Awards

Source : Nintendo

Les Game Awards 2021 ont eu lieu jeudi soir et ont duré plus de trois heures et demie. Comme c’est malheureusement typique, le travail de Nintendo n’a pas vraiment été bien représenté. Il a même perdu la catégorie infaillible Nintendo. Vous voyez, c’est devenu une blague que le prix du meilleur jeu familial a été spécialement conçu pour inclure Nintendo car c’est souvent le seul endroit où vous verrez même les créations de Nintendo nominées. Cette année, les jeux de Nintendo ont occupé quatre des cinq machines à sous nominées pour le meilleur jeu familial, mais la catégorie a finalement été remportée par le seul jeu non Nintendo : It Takes Two, qui a également remporté le prix du jeu de l’année. C’est définitivement une expérience coopérative géniale, donc si vous en avez l’occasion, vous devriez y jouer sur PC, PS4, PS5 ou Xbox One, X|S. Le seul prix que Nintendo a remporté hier soir était celui du meilleur jeu d’action/aventure, qui a été décerné à Metroid Dread, alors félicitations à l’équipe Mercury Steam pour cela !

Étant donné que plusieurs jeux très attendus sont enfin lancés l’année prochaine, cela ne semble pas trop prometteur pour les nominés Nintendo de l’année prochaine. Bien sûr, il y aura la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (si elle n’est pas retardée, bien sûr), mais elle sera en compétition contre Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok, Starfield et la mousse- à la bouche très attendu Elden Ring.

Pokémon BDSP vendu à peu près le même que Sword and Shield au lancement

Source : iMore

Note Serebii : il a été annoncé que Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl a vendu 6 millions d’unités dans le monde au cours de sa première semaine de vente https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/63zgt1Kydj – Serebii.net (@SerebiiNet) 8 décembre 2021

La société Pokémon a officiellement publié une déclaration sur la façon dont Brilliant Diamond and Shining Pearl (BDSP) a vendu plus de 6 millions d’unités dans le monde au cours de sa première semaine sur le marché. Comme l’a fait remarquer Joe Merrick sur Twitter, c’est à peu près la même chose que ce que Sword and Shield a vendu au cours de sa première semaine, avec ce rapport officiel disant qu’il a vendu « plus de 6 millions d’unités ». Considérant que davantage de personnes sont devenues propriétaires de Switch au cours des deux dernières années en raison de la pandémie, ces chiffres ne sont pas trop surprenants. Certaines personnes achètent définitivement du matériel Nintendo spécialement pour les jeux Pokémon et sautent sur l’occasion de saisir une autre entrée.

En parlant de cela, nous avons Pokémon Legends: Arceus qui sortira le 28 janvier 2022, mais comme il n’aura qu’une seule version au lieu d’en vendre deux, les ventes ne seront probablement pas aussi élevées que celles de Sword and Shield ou BDSP.

Paper Mario arrive sur Switch dans l’approche du jeu à goutte lente N64 de Nintendo

Source : iMore

Le pack d’extension Nintendo Switch Online + a fait l’objet de nombreuses critiques depuis sa première sortie en raison des commandes bancales et du décalage d’entrée des jeux. Cependant, les joueurs attendaient avec impatience les jeux supplémentaires qui n’ont pas encore été mis en service, notamment Majora’s Mask et Banjo-Kazooie. Cependant, au lieu de laisser tomber la prochaine vague de jeux N64 très attendus d’un seul coup, Nintendo les publie un à la fois, à commencer par Paper Mario, qui est entré en service vendredi et est l’un des meilleurs jeux de Paper Mario. séries. Nous savons également que Banjo-Kazooie suivra en janvier.

Cette approche au goutte-à-goutte met en colère plusieurs joueurs qui sont déjà contrariés par le prix élevé de l’émulateur N64 et Sega Geneis. À ce rythme, il pourrait s’écouler des mois avant que Majora’s Mask n’arrive même sur Switch. Alors pourquoi les jeux sortent-ils comme ça ? Croyez-le ou non, le N64 a été un échec commercial malgré certains des jeux les plus emblématiques de tous les temps. En tant que tel, il n’y a pas beaucoup de jeux N64 pour commencer, donc Nintendo essaie probablement de faire durer le battage médiatique pour ce service aussi longtemps que possible.

Maintenant, Paper Mario est l’un de ces classiques ultimes de l’ère N64 et c’est certainement celui que vous devriez vérifier si vous ne l’avez pas déjà fait. Je suis moi-même au milieu de ma cinquième partie grâce à sa sortie sur Switch, et je l’aime toujours autant que lorsque j’étais enfant. Étant donné que les commandes sont assez basiques principalement en utilisant le joystick et le bouton A, il est toujours facile à jouer et n’a pas les mêmes problèmes que les jeux plus intensifs comme The Legend of Zelda: Ocarina of Time expérience dans le pack d’extension. Bien que j’aie assez aimé Paper Mario: The Origami King, il y a quelque chose de vraiment magnifique dans les deux premiers jeux de la série, alors prenez-le si vous en avez l’occasion.

Le créateur de la NES et de la SNES est décédé

Source : Christine Romero-Chan / iMore

Cette semaine, nous disons adieu à une légende : Masayuki Uemura, l’architecte principal de la NES et de la SNES. Il a créé certaines des consoles de jeux vidéo les plus influentes de l’histoire et a également participé à la création de plusieurs jeux Nintendo notables. Il a passé ses dernières années à enseigner le développement de jeux vidéo à l’Université Ritsumeikan de Kyoto. Cet homme magnifique est décédé le 6 décembre à l’âge de 78 ans. Nous ne l’avons peut-être pas rencontré en personne, mais il a eu un impact majeur sur nombre de nos enfances.

Nouvelle section les plus jouées dans l’eShop

Source : iMore

Une toute nouvelle catégorie a été ajoutée au Nintendo eShop, mais elle est un peu cachée. En cliquant sur la section En vedette et en faisant défiler jusqu’en bas, vous pouvez trouver un lien vers les jeux Nintendo Switch les plus joués au cours des deux dernières semaines. C’est vraiment fascinant de voir quels jeux sont le plus joués, car ceux qui sont apparus sérieusement ne sont pas ceux auxquels je m’attendais. La dernière fois que j’ai vérifié, quelques nouvelles versions font leur apparition, mais Disgaea 6: Defiance of Destiny est tout en haut. Il sera intéressant de garder un œil sur cette liste à l’avenir et de voir dans quels jeux les gens mordent le plus.

Nintendo perd l’appel des annulations de précommande d’eShop

Source : iMore

Au cours des dernières années, les propriétaires de Nintendo Switch n’étaient pas très satisfaits du fonctionnement des précommandes et des remboursements sur l’eShop, car c’est incroyablement différent de la facilité d’achat de biens physiques. Cela a conduit à une affaire juridique en Allemagne qui a commencé il y a quelques années, où Nintendo a été poursuivi en justice pour sa politique de remboursement et de retour numérique. Après deux ans, Nintendo a gagné, mais la décision a ensuite été portée en appel.

Cette semaine, comme l’a rapporté Nintendo Life, les choses ont basculé dans l’autre sens et Nintendo a maintenant perdu l’appel du tribunal. Il est probable que cela entraînera des modifications de la politique de remboursement et de retour sur l’eShop à l’avenir. Pour l’instant, les acheteurs peuvent annuler les précommandes dans les sept jours suivant la sortie d’un jeu, mais cela sera probablement affecté par l’appel. Nous garderons un œil sur cela et rapporterons au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

Tout pour cette semaine

C’est tout pour les nouvelles de Nintendo. Je vais passer les prochains jours à jouer à nouveau à Paper Mario et à chasser brillant dans Pokémon BDSP. J’espère que vous passez tous un bon week-end et que vous profitez des jeux vidéo auxquels vous voulez le plus jouer.

Jusqu’à la prochaine fois.

– Rebecca Spear