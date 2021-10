Récapitulatif Nintendo: les prix des jeux N64 mettent les fans en colère et de nouvelles variantes Pokémon révélées

Bienvenue à nouveau dans le récapitulatif Nintendo de Rebecca. Cette semaine, nous avons pu voir combien de personnes sont mécontentes du prix des jeux N64 à venir sur Switch, et The Pokémon Company a présenté de nouvelles variantes Hisuian d’une manière vraiment intelligente. De plus, la Nintendo Switch a été renversée en tant que console la plus vendue pour la première fois depuis des années, mais les ventes de Switch OLED sont solides. Nous avons également appris pourquoi les jeux Kingdom Hearts ne viennent pas sur Switch localement et avons reçu des nouvelles décevantes sur la politique de crédit de Metroid Dread. Avec tant de choses à dire, plongeons-nous !

Pokémon Legends : des images trouvées par Arceus révèlent de nouvelles variantes hisuiennes

La société Pokémon a commencé à susciter un intérêt accru pour Pokémon Legends: Arceus à l’approche de la date de sortie de février. Dans le cadre de cela, des vidéos de style images trouvées ont été publiées sur les réseaux sociaux qui montrent une attaque de type Blair Witch Project contre un explorateur dans les montagnes. La vidéo se termine en révélant Hisuian Zorua et Zoroark.

Cette vidéo part de l’idée que Pokémon peut réellement vous faire payer dans cette version plus ouverte de la franchise populaire. Cela signifie également qu’il reste probablement d’autres variantes hisuiennes à révéler.

Switch s’est éteint après 33 mois, mais Switch OLED sera un succès pour les vacances

Le rapport NPD de septembre nous donne enfin une idée de la manière dont certains jeux et consoles se sont vendus au cours de la dernière année. Cependant, gardez à l’esprit que les ventes de la boutique en ligne ne sont pas incluses dans ces chiffres. Pour la première fois en 33 mois, la Nintendo Switch a été éliminée de sa position de console la plus vendue en septembre et remplacée par la PS5. La Switch reste cependant le best-seller de l’année.

Pourtant, avec le lancement du modèle OLED, il est probable que de nombreuses personnes se sont abstenues d’acheter un Switch pendant cette période avec l’intention de s’emparer de la dernière version. Nous devrons voir comment ces chiffres s’empilent dans les mois à venir, mais dans tous les cas, pouvoir conserver cette position pendant 33 mois d’affilée est un exploit impressionnant.

Maintenant, le modèle Switch OLED a eu le nombre de lancements le plus bas de tous les commutateurs précédents, y compris le Switch Lite, mais, selon un rapport Famitsu via Gematsu, il s’agissait toujours de la console la plus vendue au Japon la semaine dernière, avec 138 409 unités vendues. Il convient de noter que ces chiffres ont été affectés par le faible stock causé par la demande des consommateurs et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Cela étant, cet aperçu du lancement est prometteur et indique probablement que le Switch OLED sera un vendeur incroyablement important cette saison des vacances, tant que le stock pourra suivre.

Si vous souhaitez commander le Switch OLED cette année, je vous recommande d’utiliser Stock Informer pour garder un œil sur les détaillants en ligne. Il peut également vous envoyer des notifications lorsque le modèle OLED est en stock. Vous voudrez sauter sur l’achat dès que possible car ces consoles se sont vendues en quelques minutes.

Un émulateur Sega Saturn trouvé sur Switch

Modern Vintage Gamer (MVG) a publié une vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessus, détaillant comment les joueurs ont découvert qu’un émulateur Sega Saturn fonctionnait sur Nintendo Switch. Considérant que Saturne n’a pas eu les meilleures ventes, ce qui a gonflé les prix des jeux originaux, et qu’il est de toute façon difficile de trouver ces jeux sur les consoles modernes, l’idée de pouvoir les imiter sur la Switch est séduisante. Avec un peu de chance, certains de ces classiques feront leur apparition sur Switch dans un avenir proche.

Pourquoi Kingdom Hearts ne fait que du streaming cloud… pour l’instant

Source : Square Enix

Dans une interview avec Nintendo Life vendredi dernier, le producteur de la série Kingdom Hearts, Ichiro Hazama, a expliqué que la faible capacité de stockage de la Switch était l’une des raisons pour lesquelles la société avait décidé de rendre les jeux jouables via Nintendo Switch Cloud Streaming plutôt que localement. De plus, il a déclaré qu’il était toujours possible que les jeux soient disponibles localement à l’avenir :

« Pour le moment, la production d’une version native est indécise. Nous pensons que la version Cloud est actuellement le meilleur moyen de proposer la série Kingdom Hearts aux joueurs de Nintendo Switch, mais nous sommes toujours ravis d’entendre [sic] commentaires de nos fans et je tiens à les remercier pour tout leur soutien. »

Ce serait un peu étrange qu’il y ait une version cloud et une version native des jeux sur le Switch et bien que les anciens titres puissent être importés plus facilement, il est peu probable que Kingdom Hearts 3 parvienne un jour à l’achat local. . Après tout, c’est beaucoup plus graphiquement intensif que les autres jeux et il faudrait beaucoup plus de travail pour qu’il soit jouable sur Switch.

Les gens ne sont pas satisfaits des prix Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Vous vous souviendrez que Nintendo a finalement révélé le prix du pack d’extension Nintendo Switch Online + lors d’Animal Crossing Direct, de tous les lieux. Ce service sera lancé le 25 octobre et vous donne accès à une sélection de jeux N64, de jeux Sega Genesis et de DLC payants Animal Crossing pour un abonnement individuel de 50 $ couvrant 12 mois ou un abonnement familial de 80 $ pour la même durée. Cependant, les fans ne sont pas satisfaits de ce prix élevé, comme en témoigne la bande-annonce officielle de Nintendo, qui reposait sur plus de 87 000 aversions et seulement 16 000 likes la dernière fois que j’ai vérifié.

L’abonnement comprend le plan de base Nintendo Switch Online qui vous donne un accès en ligne et une bibliothèque de jeux NES et SNES, mais cela signifie que le pack d’extension coûte plus du double des plans initiaux. Considérant que la plupart des gens ne se soucient pas vraiment des jeux Sega Genesis (dont beaucoup sont déjà disponibles sur l’eShop à travers diverses collections), ce prix semble assez élevé pour vous donner simplement des jeux N64 et le DLC payant Happy Home Paradise qui est n’intéresse que les fans d’Animal Crossing. On comprend pourquoi tant de gens sont mécontents du prix.

Dans de nombreux cas, les plaintes ne servent qu’à montrer les performances d’un service ou d’un jeu Nintendo une fois lancé.

Pourtant, si j’ai appris quelque chose sur la base de fans de Nintendo, c’est que les plaintes ne servent qu’à montrer à quel point un service ou un jeu fonctionnera une fois qu’il sera lancé. Vous vous souvenez quand les fans ont décidé de boycotter Pokémon Épée et Bouclier sur Dexit ? Beaucoup de bonnes ces revendications étaient ; La génération 8 a fini par vendre le troisième meilleur des huit RPG Pokémon de base jamais créés. Le même genre de succès se produira probablement avec le pack d’extension.

En outre, si vous parvenez à jouer à tous les jeux N64 avant que votre abonnement ne soit renouvelé, vous avez accès à neuf jeux N64 classiques pour 30 $, ce qui n’est pas une mauvaise affaire. La chose vraiment frustrante autour du pack d’extension se concentre sur les contrôleurs de commutateur N64, qui se sont vendus dans les minutes qui ont suivi leur disponibilité. Les joueurs sont limités à n’en acheter que quatre par compte Nintendo, mais cela n’a pas empêché plusieurs scalpers de les répertorier déjà sur eBay et d’autres sites. Mais d’autres sont censés arriver en stock fin octobre, alors gardez un œil sur cela.

Les développeurs de Metroid Dread n’ont pas de crédits

Source : Nintendo

Metroid Dread a fait sensation lors de sa première semaine et détient de loin le record du jeu Metroid le plus rentable au lancement. Cependant, les choses ne sont pas toutes des combinaisons de puissance et des arcs-en-ciel.

La semaine dernière, certains développeurs de MercurySteam ont évoqué les mauvaises conditions de travail et le fait de ne pas être inclus dans les crédits du jeu. Au lieu de s’excuser, MercurySteam a confirmé qu’il avait une politique selon laquelle « les développeurs qui ont travaillé moins de 25% du temps total de développement du jeu ne sont pas inclus dans les crédits ». Étant donné que le jeu était en production depuis environ quatre ans, cela signifie que les employés devraient avoir été impliqués pendant au moins 12 mois pour être inclus.

C’est vraiment décevant, mais pas si rare dans le monde du développement. Ne pas inclure les personnes dans les crédits les empêche d’utiliser ces jeux comme références pour obtenir d’autres emplois, ce qui est tout simplement méprisable, d’autant plus qu’il ne faut pas beaucoup de travail pour ajouter les noms des personnes à la fin d’un jeu.

