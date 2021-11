Récapitulatif Nintendo: parlons des snobs des Game Awards, du fiasco de la trilogie GTA et de la sortie de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl

Bienvenue dans un autre récapitulatif Nintendo. Ce fut une semaine plutôt excitante alors que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont sortis tard jeudi soir, donnant à de nombreux joueurs une chance de découvrir la Gen IV d’une nouvelle manière. La trilogie Grand Theft Auto – Definitive Edition est également sortie remplie de problèmes et de visuels horribles, laissant de nombreux remboursements exigeants. Dans d’autres nouvelles, les nominés aux Game Awards ont été révélés, mais beaucoup pensent que des jeux Nintendo comme Monster Hunter Rise ont été snobés. De plus, Twitch est soudainement apparu sur l’eShop cette semaine et la Nintendo Switch s’est déjà avérée être un article de vacances très prisé avant le Black Friday. C’est beaucoup! alors plongeons-nous.

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Source : iMore

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont enfin sortis sur Nintendo Switch le vendredi 19 novembre, et ils regorgent déjà de nouveaux ajouts passionnants pour les fans de Pokémon.

Les joueurs peuvent facilement obtenir le Pokémon mythique Mew, Jirachi et Manaphy s’ils ont des données de sauvegarde pour les jeux Pokémon précédents. Plus précisément, enregistrez des données pour Let’s Go, Pikachu ou Eevee ! nets les joueurs Mew et enregistre les données pour Sword and Shield les nets Jirachi. Manaphy peut être utilisé par tous les joueurs avant le 21 février 2022, mais après cela, il ne sera plus accessible.

Ce sera la première fois que la majorité des joueurs pourront mettre la main sur ces Pokémon Mythiques. Cependant, Mew, Jirachi et Manaphy sont tous verrouillés brillants, vous ne pouvez donc pas obtenir un Mew bleu, un Jirachi jaune et rouge ou un Manaphy bleu clair dans Brilliant Diamond et Shining Pearl.

De nombreux joueurs plongent déjà dans la chasse brillante et s’enfoncent relativement loin dans la région de Sinnoh. Malheureusement, Pokémon HOME, le service qui vous permet de stocker et d’échanger des Pokémon à partir de divers jeux Pokémon, n’est toujours pas compatible avec BDSP et ne le sera qu’à un moment indéterminé en 2022. Jusque-là, les joueurs ne peuvent échanger entre eux qu’en utilisant BDSP. fonctionnalités commerciales dans le jeu.

Twitch tombe sans ménagement sur Nintendo Switch

Source : Rebecca Spear / iMore

Sorti de nulle part, Twitch est sorti sur le Nintendo Switch eShop le 11 novembre. Les joueurs peuvent le télécharger gratuitement et voir leurs parties de jeu et streamers préférés en l’utilisant une fois qu’ils ont créé ou connecté leur compte Twitch.

Cependant, les joueurs ne peuvent pas diffuser leurs propres jeux en utilisant cette application. Pour ce faire, les joueurs devront toujours acheter une carte de capture et la connecter entre leur console et leur ordinateur. Bien qu’il soit agréable d’avoir accès à ce service d’une autre manière, la version Nintendo Switch nécessite que vous ayez votre téléphone à portée de main pour voir les informations de votre compte ou même participer à des chats en streaming. En tant que tel, ce n’est pas l’option la plus pratique.

HORI Split Pad Grip obtient une mise à jour

Source : HORI

Le HORI Split Pad Pro est un contrôleur tiers très populaire pour la Nintendo Switch qui est sorti depuis un certain temps maintenant. Ce qui les rend si désirables, c’est qu’ils offrent aux joueurs une bien meilleure prise en main tout en fonctionnant comme des Joy-Cons qui peuvent glisser sur et hors des côtés du Switch. Le seul gros inconvénient est qu’ils n’ont pas de batteries internes et ne fonctionnent donc que lorsqu’ils sont connectés à un Switch.

Cette semaine, HORI Japan a annoncé que le Split Pad Pro recevait un accessoire pour les rendre utilisables en mode TV. Cela rend le jeu de contrôleurs câblé, mais il y a aussi une prise casque et des commandes de volume. L’accessoire de préhension sera vendu séparément du contrôleur et il devrait sortir cette année, bien qu’aucune date précise n’ait encore été indiquée.

GTA Trilogy – The Definitive Edition est un incendie de poubelle

Source : iMore

L’édition définitive de GTA Trilogy est sortie le 11 novembre sur Nintendo Switch et d’autres plateformes. Cependant, les joueurs désireux de se lancer à nouveau dans la série emblématique ont été confrontés à une multitude de problèmes, de graphismes épouvantables et même d’une pluie horrible. Ce n’est pas trop surprenant étant donné que RockStar n’a montré pratiquement aucune séquence ou image pour le portage menant à sa sortie.

Parmi le grand nombre de plaintes, les joueurs rapportent des personnages bien pires que dans les jeux originaux, des voitures se heurtant à des personnages au milieu des cinématiques, un personnage a été aperçu portant un maillot avec un numéro estompé sous celui qui apparaît le plus en évidence sur son dos, et le brouillard a été supprimé pour que vous puissiez facilement voir toute la carte, qui n’est pas très grande.

gta san andreas « édition définitive » 💀 pic.twitter.com/zsE1NHNhHU — Wes | wescopeland.eth (@wescopeland_) 12 novembre 2021

Les joueurs ont montré leur haine pour ce port bâclé en laissant des scores négatifs sur Metacritic, au point que la trilogie GTA est désormais l’un des jeux Switch les moins bien notés jamais sur Metacritic et se reposait à un score utilisateur de 0,6 la dernière fois que j’ai vérifié. Rockstar s’est excusé publiquement pour l’état de la trilogie GTA et a déclaré qu’elle « travaillait pour améliorer et mettre à jour les performances globales à mesure que nous avançons ». La société a même retiré l’accès à la trilogie GTA sur PC pendant trois jours à des personnes qui l’avaient déjà achetée en raison de fichiers de jeu « inclus involontairement », y compris certains liés au tristement célèbre mini-jeu sexuel « Hot Coffee » et de la musique sans licence.

Rockstar a déclaré qu’il travaillait au retour de la version PC de la trilogie dans son magasin, mais qu’en attendant, il propose gratuitement les ports d’origine aux acheteurs de la trilogie.

Nous ne connaissons pas le raisonnement derrière ce portage, mais en tout cas, il est absolument inexcusable qu’une si grande entreprise permette à une trilogie très attendue et bien connue comme celle-ci de sortir dans un tel état. Donc, vous devriez certainement rester à l’écart pour le moment. Nous devrons voir s’ils tiennent leurs promesses de le réparer au fil du temps.

Switch continue de bien se vendre, mais est difficile à trouver dans les magasins pour les vacances

Source : iMore

Tel que rapporté par Nintendo Life, Doug Bowser de Nintendo of America a révélé que le Switch avait vendu 711 000 unités aux États-Unis en octobre, dont 314 000 étaient le Switch OLED. Les données de Nintendo ont également déterminé que de nombreuses personnes achetant le modèle OLED ont déjà un commutateur dans leur maison.

Vous vous souviendrez peut-être que la PS5 a brisé la séquence de 33 mois de meilleures ventes de la Switch en septembre. Cependant, il est de retour sur son trône en octobre; ce laps de temps d’un mois était probablement dû au fait que les gens attendaient le Switch OLED qui est sorti au début du mois dernier. Ces ventes mensuelles de Switch nous donnent une idée de la popularité de la Switch pendant les vacances. Malheureusement, en raison des pénuries de puces et de la faible offre, de nombreux détaillants en ligne et en magasin aux États-Unis ont du mal à réapprovisionner les stocks de Switch.

Avec les offres du Black Friday au coin de la rue, il est possible que les magasins conservent leur stock Switch et en aient sous la main une fois que les offres du Black Friday seront officiellement mises en ligne. Cependant, il semble que vous deviez sauter sur un Switch lorsque vous en verrez un si c’est ce que vous prévoyez d’obtenir cette saison des vacances, car ils vont se vendre rapidement. Je suggère d’utiliser Stock Informer pour savoir quand les consoles Switch sont disponibles. Sinon, vous ne pourrez probablement pas en attraper un cette année.

Les nominés aux Game Award snobent plusieurs jeux

Source : Les récompenses du jeu

Comme pour chaque grande cérémonie de remise de prix, les joueurs sont mécontents que certains jeux n’aient pas été nominés pour le jeu de l’année ou d’autres catégories dans les The Game Awards de Geoff Keighley. Historiquement, Nintendo n’est pas inclus dans bon nombre de ces catégories. Cette année n’est pas différente, Metroid Dread étant le seul jeu Nintendo nominé pour le jeu de l’année. Bien que la dernière aventure de Samus mérite certainement des éloges, il semble que Monster Hunter Rise aurait également dû être inclus, du moins pour le meilleur jeu de rôle. Après tout, cela a rendu cette franchise de longue date plus accessible aux nouveaux arrivants et s’est incroyablement bien vendue pour être une exclusivité de la console Nintendo.

Comme c’est devenu la blague courante, la catégorie Meilleur jeu familial est vraiment la catégorie Meilleur jeu Nintendo car elle présente généralement les plus grandes sorties de Nintendo pour l’année (et n’est souvent remplie que de titres Nintendo). Cette année, les nominés sont Mario Party Superstars, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, WarioWare : Get it Together ! et It Takes Two. Oui, ils sont tous sortis cette année, même si c’était comme si certains étaient sortis il y a longtemps. Nous organiserons nos propres récompenses de jeux Nintendo Switch sur iMore le mois prochain, nous donnerons donc à ces titres snobés le respect qu’ils méritent.

Les Game Awards sont diffusés gratuitement le 9 décembre 2021 à 18h30 PT / 20h30 HE et peuvent être regardés sur YouTube, Twitch et d’autres grands services de visionnage. Connectez-vous pour voir les gagnants de cette année.

