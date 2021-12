Récapitulatif Nintendo: Pokémon BDSP surpasse Sword and Shield au lancement et la démo ’97 Zelda Ocarina of Time est disponible

Bonjour à tous! Cela a été quelques semaines folles avec les offres Black Friday/Cyber ​​Monday, et quelques théories intéressantes révélatrices ont été révélées à l’approche des premières des Game Awards. De plus, la démo de The Legend of Zelda Ocarina of Time de 1997 Space World a été décompilée et peut être obtenue légalement. Nous avons également appris que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl se sont très bien vendus et ont même eu un lancement plus fort que Sword and Shield. Fou, non ? Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine, alors plongeons-nous !

Teaser des Game Awards

Source : Les récompenses du jeu

Geoff Keighly crée un battage médiatique pour les prochains Game Awards 2021 qui auront lieu 9 décembre à 17 h HP / 20 h HE. Dans le cadre de cela, il a annoncé via un tweet qu’il « avait vu le montage final d’une première mondiale des #thegameawards sur laquelle nous travaillons avec un développeur depuis 2,5 ans ». Cela a conduit à de nombreuses spéculations de la part des joueurs sur ce que pourrait être le jeu.

Je viens de voir le montage final d’une première mondiale de #thegameawards sur laquelle nous travaillons avec un développeur depuis 2,5 ans. Vraiment honorés de nous être confiés pour partager ce travail avec le monde. – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 28 novembre 2021

Beaucoup soupçonnent qu’il s’agit du nom officiel de la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ainsi que d’un nouveau contenu. Après tout, c’est à l’E3 2019 que la suite a été annoncée pour la première fois, ce qui ferait qu’il y a environ 2,5 ans, cette collaboration avec les Game Awards aurait pu commencer. Pourtant, cela pourrait très bien être quelque chose de différent et pas du tout lié à Nintendo. Nous devrons attendre et découvrir. Quoi qu’il en soit, je serai à l’écoute et je ferai certainement un rapport sur toutes les nouvelles excitantes de Nintendo qui arriveront ce soir-là.

Meilleures ventes de jeux Switch pour le Black Friday

Source : iMore

Comme indiqué dans les classements du Black Friday de Gamesindustry.biz, Mario Kart 8 Deluxe était le jeu Switch le plus vendu ce Black Friday. Ce n’est pas surprenant en raison de l’offre groupée Switch fournie avec le jeu de course et d’un abonnement Nintendo Switch Online de trois mois. Voici les cinq jeux Switch les plus vendus au cours de cette période :

Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Pokémon Diamant brillant Animal Crossing: New Horizons Mario Party Superstars

Étonnamment, Pokémon Brilliant Diamond n’était que le troisième jeu Switch le plus vendu pour ce week-end du Black Friday, avec Minecraft le battant. Maintenant, Minecraft a toujours été une vache à lait imparable qui continue de bien se vendre. Comme il est sorti depuis un certain temps maintenant, il a probablement vu de meilleures offres que les remakes Gen IV qui viennent de sortir, qui étaient toujours au prix fort. Pourtant, il est intéressant de voir que Brilliant Diamond était la version la plus vendue de ces remakes. Ce n’est pas trop surprenant étant donné que le jeu qui est répertorié en premier pour toute génération de Pokémon est généralement celui qui se vend le plus.

Après cela, nous avons Mario Party Superstars, qui vient tout juste de sortir en octobre et est certainement le meilleur jeu Mario Party à être sorti depuis des années. Ce n’est pas non plus un choc étant donné qu’il s’agit plutôt d’une collection de remakes d’anciens tableaux classiques et de mini-jeux populaires. Il est difficile de se tromper lorsque vous travaillez avec les meilleurs. En tout cas, il fera un excellent cadeau de famille en cette période des fêtes si vous ne l’avez pas déjà acheté.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ont eu un lancement incroyable

Source : iMore

Le magasin de jeux japonais Famitsu a rapporté que Brilliant Diamond et Shining Pearl (BDSP) ont vendu environ 1 396 000 exemplaires physiques au Japon en seulement trois jours. Cela ne prend même pas en compte le nombre de ventes numériques. En tant que tel, il s’agit de la deuxième semaine d’ouverture en importance pour tous les jeux Switch au Japon, juste après Animal Crossing: New Horizons. C’est mieux que le lancement de Sword and Shield d’environ 30 000 unités physiques.

Nous savons également via Gamesindustry.biz que BDSP a également eu le plus grand lancement de tous les jeux Pokémon de l’histoire du Royaume-Uni. Nous ne savons pas encore vraiment quels sont les chiffres américains, mais il semble que ce remake ait bien fonctionné ici aussi.

A se demander comment Pokémon Legends : Arceus va se comporter en février. Après tout, c’est très différent de la formule Pokémon normale et il n’y aura qu’un seul jeu au lieu de deux versions, donc les ventes sembleront probablement plus petites à cause de cela seul.

Speedrunner a battu Pokémon BDSP en moins de 18 minutes

En parlant de BDSP, Speedrunner Werster sur YouTube a battu à plusieurs reprises son record d’achèvement de Any% (atteindre le générique de fin avec n’importe quel niveau d’achèvement acceptable) les remakes en un temps record. Son meilleur record au moment d’écrire ces lignes était de 17 minutes et 17 secondes. Cela a été accompli en tirant parti des problèmes et en ouvrant et fermant les menus au bon moment pour sauter les cinématiques. Ce n’est pas quelque chose que le joueur moyen veut vivre, mais c’est néanmoins un exploit impressionnant.

La date de sortie de Kirby The Forgotten Land pourrait arriver bientôt

Kirby and the Forgotten Land a été évalué par l’ESRB aujourd’hui, ce qui signifie que le jeu est probablement déjà terminé (ou presque). pic.twitter.com/YvVGxsfG9s – Furtif (@Stealth40k) 19 novembre 2021

Kirby and the Forgotten Land a été annoncé il y a quelques mois, mais aucune date de sortie exacte n’a été donnée. Cependant, la semaine dernière, le jeu a reçu sa cote ESRB, comme l’a rapporté Stealth sur Twitter. Cela signifie qu’il est probablement presque terminé et que nous pourrions recevoir une annonce de la date de sortie très bientôt. Mon pari est que nous verrons une vidéo spéciale pour cela aux Game Awards.

Doug Bowser de Nintendo qualifie la situation d’Activision Blizzard de « détonnante et dérangeante »

Source : Nintendo

Il est récemment apparu que le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, était au courant des allégations de harcèlement sexuel depuis des années et a même pris des mesures pour garder les situations calmes. Phil Spencer de Xbox et Jim Ryan de PlayStation sont sortis et ont déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits de ce qui se passait chez Activision Blizzard et sont même allés jusqu’à dire qu’ils réévaluaient les relations de leur entreprise avec le géant du jeu vidéo.

Doug Bowser de Nintendo of America a été le suivant à réagir. Dans une lettre aux employés envoyée le 19 novembre et obtenue par Fanbyte, il a déclaré que les rapports sont « affligeants et dérangeants, ils vont à l’encontre de mes valeurs ainsi que des croyances, des valeurs et des politiques de Nintendo ».

Il a poursuivi en disant que Nintendo est en contact avec Activision Blizzard et « a pris des mesures et évalue les autres ». On ne sait pas exactement ce que signifie « prendre des mesures » dans ce cas, mais il va de soi que toutes les grandes sociétés de jeux veulent se distancer des actions flagrantes des scandales de cette société d’un milliard de dollars. Nous garderons un œil sur cela et ferons un rapport dès que nous en saurons plus. En attendant, Kotick est toujours au pouvoir et tant qu’il y restera, il n’aura pas l’impression que quelque chose a vraiment été fait pour changer la culture.

Démo de Zelda Space World ’97 Experience disponible en téléchargement

En 1997, une démo de The Legend of Zelda : Ocarina of Time a été présentée à la conférence Space World. Comme il ne s’agissait que d’une démo, presque personne n’a pu y jouer et on pensait que le codage avait été perdu pendant des années. Cependant, vous vous souvenez peut-être qu’au début de cette année, en janvier, une cartouche N64 de 32 Mo de F-Zero a été trouvée par l’utilisateur de Twitter Forest of Illusion, qui comprenait une partie de la démo d’Ocarina of Time.

Nous avons un prototype de cartouche Nintendo 64 de F-Zero X qui contenait des données d’une première version de Zelda 64 qui se trouvaient sur la cartouche. Nous estimons que c’est à partir de Spaceworld 1997. Nous allons examiner cela plus en détail. Bien sûr, tout sera publié. pic.twitter.com/Q5SoAbsdWM – Forêt de l’illusion (@forestillusion) 19 janvier 2021

Puis, plus tard cette année, il y avait le Gigaleak, qui contenait le code source de plusieurs jeux N64 classiques, y compris le contenu d’Ocarina of Time qui pouvait être utilisé pour la démo. En tant que tels, les fans ont vidé les données et ont entrepris de les décompiler afin de pouvoir recréer la démo aussi proche que possible de l’original. Cela a été un gros projet car de nombreux éléments et menus ont dû être refaits ou ajoutés pour rendre la démo jouable. Le plus fou de tout cela est que vous pouvez en fait obtenir légalement une ROM et la jouer sur un émulateur. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver cette ROM de démonstration Zelda sur Github.

En plus de la démo ’97 Space World, le jeu complet Ocarina of Time a également été entièrement décompilé. Tel que rapporté par VGC, il a été décompilé par Zelda Reverse Engineering Team (ZRET), un groupe dirigé par la communauté, qui travaillait sur ce projet depuis environ deux ans. C’est une chose parfaitement légale pour eux, mais nous verrons si Nintendo fait quelque chose pour tenter de protéger l’un de ses meilleurs jeux de tous les temps.

Passe un bon weekend!

Même si j’ai battu Brilliant Diamond et que je suis devenu champion, je jouerai toujours le jeu ce week-end. Après tout, je dois encore capturer le Pokémon légendaire dans le parc Ramanas et je suis toujours prêt à passer des heures à chasser brillant. J’espère que vous apprécierez les jeux auxquels vous jouez ce week-end et que vous passerez quelques jours de détente avant le lundi.

Jusqu’à la prochaine fois.

– Rebecca Spear

