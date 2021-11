Récapitulatif Nintendo: The Pokémon Company prend des mesures contre les fuites et les futurs plans Switch révélés

La semaine dernière, Nintendo a présenté ses derniers rapports financiers ainsi que des briefings pour les investisseurs qui détaillaient l’état des ventes de jeux Switch et de consoles ainsi que les plans de Nintendo pour l’avenir. De nombreux développements intéressants sont issus de ces rapports, notamment des informations concernant le prochain grand jeu 3D Mario, le succès du service Nintendo Switch Online et la fenêtre de sortie de la console Nintendo de nouvelle génération.

Dans d’autres nouvelles, les remakes de Pokémon Gen IV ont fuité en ligne et Nintendo a poursuivi des activités illégales avec vengeance. Enfin, Nintendo a déjà dévoilé ses offres Black Friday Nintendo Switch. Plongeons-nous.

Fuite de Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Source : La Compagnie Pokémon

Au cours des deux dernières semaines, plusieurs personnes ont signalé avoir mis la main sur Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl plus d’une semaine plus tôt, car les jeux ne devraient pas sortir dans les magasins avant 19 novembre. Ces fuites ont conduit les jeux à être déversés dans des émulateurs et même déjà diffusés sur Twitch.

Certaines personnes ont même pu jouer complètement à l’aventure et battre le jeu. Maintenant, Nintendo est une entreprise qui ne laisse pas passer ce genre de choses et a pris des mesures pour poursuivre légalement quiconque a obtenu ses jeux par des moyens louches. Cela signifie qu’il a également supprimé toutes les vidéos ou images publiées avant la sortie des jeux.

Alors que certains fans de Pokémon attendent avec impatience les remakes, ces fuites ont conduit de nombreux joueurs à se plaindre du style artistique, de la mécanique et des changements par rapport aux jeux originaux Diamond et Pearl DS. Maintenant, il est important de noter qu’il y a déjà eu un patch de 3 Go pour le premier jour qui a été mis en ligne jeudi, qui a ajouté des animations, des séquences d’ouverture et de fermeture et du contenu d’après-match. Comme vous pouvez l’imaginer, ces ajouts modifient considérablement certaines des choses dont les gens se sont initialement plaints après avoir vu les jeux divulgués. Étant donné que le jeu n’était pas encore censé être disponible pour le public, il n’est vraiment pas surprenant que les jeux n’étaient pas complètement prêts à fonctionner lors de leur première fuite.

Je ne vais pas plonger dans tout ce qui a été divulgué ici, mais sachez que vous pourriez tomber sur des spoilers en ligne avant la sortie de Brilliant Diamond et Shining Pearl. Que toutes les plaintes soient traitées ou non, il semble que Brilliant Diamond et Shining Pearl auront une sortie réussie avec l’attention qu’ils ont reçue au cours des derniers mois.

Jeu et montre Zelda

Source : Rebecca Spear / iMore

L’objet de collection Game & Watch: The Legend of Zelda de style rétro annoncé en février est finalement sorti vendredi. Il a le même style que les appareils Game & Watch originaux qui ont fait de Nintendo un nom familier dans les années 80. Au lieu de ne contenir qu’un seul jeu, il contient trois jeux Zelda classiques : The Legend of Zelda, Zelda II : The Adventure of Link et The Legend of Zelda : Link’s Awakening.

De plus, il possède une version modifiée du jeu classique Game & Watch, Vermin, mais avec le visage de Link implanté sur le personnage principal. Il sert également d’horloge et de minuterie avec des éléments Zelda en mouvement. Tout cela en fait un parfait objet de collection.

Contrairement aux appareils Game & Watch d’origine, celui-ci est en couleur (bien noir sur vert pour le jeu Game Boy) et dispose d’une batterie interne rechargeable qui se recharge via un câble USB-C vers USB inclus. Ce sera probablement un cadeau populaire pour les fans de Zelda cette saison des fêtes.

C’est dangereux d’y aller seul

Game & Watch : La Légende de Zelda

Quatre jeux classiques

Emportez ce superbe objet de collection partout avec vous et accédez à The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, ainsi qu’à une version modifiée d’un jeu classique de Game & Watch.

Prochaines sorties de consoles Nintendo en 20XX

Source : Nintendo

Lors d’un briefing avec les investisseurs la semaine dernière, Nintendo a rapporté que la société de jeux japonaise avait passé en revue les ventes de Switch, les horaires de jeu et d’autres informations importantes pour les investisseurs. Le rapport s’est terminé en disant qu’il publierait sa prochaine génération de consoles en « 20XX ».

La Nintendo Switch a été un mastodonte du jeu pertinent pour les joueurs de toutes les préférences en raison de sa nature transportable. Elle est actuellement en passe de dépasser la Wii en tant que console Nintendo la plus vendue de tous les temps. En tant que tel, il est logique que Nintendo ne veuille pas quitter le commutateur très rentable tant qu’il n’y est pas obligé. Nintendo est sûr de réévaluer au fil du temps et de passer à la console de prochaine génération une fois que les ventes s’effondrent. Une chose est sûre ; ils continueront probablement la conception de console hybride unique qu’ils ont créée à l’avenir.

Nintendo se tourne vers le prochain jeu Mario en 3D

Source : iMore

Dans une autre partie du rapport financier de Nintendo, Shigeru Miyamoto a été interrogé sur les différences entre les jeux Mario 2D et 3D. Tel que rapporté par Nintendo Life, il a déclaré:

Quant à la différence entre Mario 2D et Mario 3D, laissez-moi vous expliquer en décrivant le contexte du développement du jeu Wii New Super Mario Bros. Wii, sorti en 2009. À l’époque, on avait l’impression qu’à chaque fois on créait un nouvel opus de la série Super Mario – qui s’était alors étendu à la 3D – c’est devenu plus compliqué. Après la sortie de Super Mario Galaxy en 2007, l’objectif était de développer un jeu Super Mario 3D plus accessible, et le résultat était New Super Mario Bros. Wii, un jeu Super Mario basique à défilement horizontal auquel même les nouveaux joueurs pouvaient facilement jouer. Cela a ensuite conduit à la sortie du jeu encore plus simple Super Mario Run (une application mobile sortie en 2016.) Lorsque nous développons des logiciels, nous nous efforçons d’incorporer de nouveaux éléments, mais en même temps, nous voulons le rendre facile même pour la première fois. joueurs pour s’amuser. Récemment, des personnes de toutes les générations ont apprécié le jeu 3D Mario Super Mario Odyssey (sorti en 2017), donc pour 3D Mario à l’avenir, nous voulons essayer de nous développer davantage de nouvelles manières.

C’est un peu fou de penser que Super Mario Odyssey, le dernier grand jeu Mario sur Switch qui n’était pas un port, est sorti il ​​y a plus de quatre ans en 2017. Nintendo a travaillé dur pour créer la prochaine aventure des plombiers, bien qu’il soit difficile de dites s’il viendra sur Switch ou s’il attendra la console Nintendo de nouvelle génération à ce stade.

En ce qui concerne « s’étendre davantage par de nouvelles voies », Odyssey a vraiment élargi les compétences du plombier en incluant le chapeau sensible, Cappy, et ses capacités de contrôle de l’esprit. Ce sera génial de voir quelles autres capacités sont en préparation. À tout le moins, ce serait génial qu’une pseudo-suite d’Odyssée nous permette de contrôler plus de personnages comme Parakoopas, un Boo fantomatique, ou peut-être même Bowser lui-même.

Nintendo Switch Online compte plus de 32 millions de membres

Source : iMore

Nintendo a rapporté qu’en septembre 2021, il y avait plus de 32 millions de membres du service Nintendo Switch Online. C’est plus du double de ce que Microsoft a rapporté pour son abonnement Xbox Game Pass en janvier, mais ce n’est pas trop surprenant étant donné à quel point le service de Nintendo est moins cher. Quoi qu’il en soit, ces chiffres sont ahurissants. Il convient de noter que ces données datent juste avant le lancement du pack d’extension Nintendo Switch Online +, nous ne savons donc pas avec certitude comment les jeux N64 et Sega Genesis ont pu avoir un impact sur l’adhésion.

En parlant du pack d’extension, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré lors du briefing que la société s’efforçait d’améliorer l’expérience.

« À l’avenir, nous continuerons d’améliorer et d’étendre à la fois Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Expansion Pack, en nous efforçant de fournir des services qui satisfont les consommateurs. »

Espérons que la société écoute les plaintes des fans concernant le pack d’extension et s’efforce d’améliorer les choses pour ses clients. Au minimum, l’ajout d’options de contrôle de remappage, y compris plus de jeux, et la résolution des problèmes de décalage rencontrés par les joueurs sont indispensables.

Sega a connu un bon exercice

Maintenant, évidemment, Sega n’est pas une propriété de Nintendo. Cependant, compte tenu de la relation de Sega avec Nintendo et du nombre de jeux Sega sur Switch, cela vaut toujours la peine d’en parler. Bien que Sega possède des adresses IP pour plusieurs franchises de jeux emblématiques, il n’a pas toujours aussi bien fonctionné pour lui-même.

Selon Twinfinite, Sega a très bien performé l’année dernière et a même « largement dépassé les attentes ». Selon le rapport, Sega prévoit de :

Investir environ 100 milliards de yens (880 millions de dollars) d’ici mars 2026 pour étendre son pipeline de développement, renforcer les jeux mobiles et en ligne mondiaux, renforcer son service de gestion de la relation client pour revitaliser les communautés d’utilisateurs et investir dans de nouveaux domaines d’activité comme NFT.

Alors que l’idée d’une autre grande entreprise de médias sautant dans le train NFT me donne envie de me lancer, le reste de ces objectifs est bon à voir. Sega continue de parler de la façon dont il travaille sur son mystérieux « Super Jeu », il ne serait donc pas surprenant que ces changements soient mis en place pour aider à maintenir ce projet une fois qu’il sera publié.

Offres du Black Friday sur Nintendo Switch

Source : Rebecca Spear / iMore

La liste des offres Black Friday Nintendo Switch a déjà été révélée sur le site Web de Nintendo. Ces offres comprennent :

Pack Nintendo Switch: Une Nintendo Switch V2 regroupée avec Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement individuel de trois mois à Nintendo Switch Online pour seulement 300 $, une économie de 70 $. Il s’agit d’un ensemble commun du Black Friday qui existe depuis le lancement du Switch, seulement maintenant, le Switch a été mis à jour du Switch d’origine au Switch V2 avec une durée de vie de la batterie plus longue.

40 $ de rabais sur le circuit à domicile en direct de Mario Kart: Les joueurs conduisent une voiture RC du monde réel équipée d’une caméra et peuvent voir les ennemis et les obstacles AR sur leurs écrans Switch.

25 $ de rabais sur Ring Fit Adventure: Un jeu d’exercice qui fait battre votre cœur tout en vous distrayant avec des batailles RPG.

De plus, sélectionnez Les jeux Switch seront réduits de 20 $ comprenant:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild New Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario Maker 2 The Legend of Zelda: Link’s Awakening Splatoon 2 Paper Mario: The Origami King Kirby Star Allies Fire Emblem: Three Houses Astral Chain Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Il est important de noter que cela n’inclut pas toutes les offres Switch Black Friday, car certains détaillants peuvent également avoir des options de vente uniques disponibles ce mois-ci. Chez iMore, nous garderons un œil sur Walmart, Best Buy et d’autres détaillants et signalerons si nous voyons d’autres consoles Switch regroupées avec des cadeaux supplémentaires à un prix réduit.

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Avec autant de mises à jour énormes dans le DLC Animal Crossing: Happy Home Paradise, je serai occupé ce week-end à moderniser ma maison, à créer des maisons de vacances pour des animaux mignons et à me détendre en général. Je suis également sur le point de battre à nouveau The Legend of Zelda: Ocarina of Time via le pack d’extension Nintendo Switch Online +. Il suffit de traverser le château d’Hyrule et de combattre Ganondorf à ce stade.

J’espère que quel que soit le jeu auquel vous jouez ce week-end, vous apporterez le défi que vous recherchez ou l’escapade relaxante dont vous avez besoin.

Jusqu’à la prochaine fois.

– Rebecca Spear

