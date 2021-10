Récapitulatif PlayStation: l’exclusivité God of War arrive bientôt sur PC, la PS5 met fin à la séquence de ventes de Nintendo Switch

C’est encore le moment pour un autre récapitulatif PlayStation. Le mois dernier, d’énormes nouvelles ont été annoncées dans la vitrine de PlayStation, qui a annoncé un remake de Knights of the Old Republic aux côtés de nouveaux jeux Spider-Man et Wolverine.

Ce mois n’a pas été aussi mouvementé, mais sans aucun doute encore plein de nouvelles importantes à travers le pays PlayStation. La société tient sa promesse d’apporter plus d’exclusivités sur PC, et The Last of Us de HBO continue de tourner à Calgary, avec des fans prenant des photos dans les coulisses des stars en action. Tout cela a été complété par un état des lieux mettant en évidence les jeux tiers à venir sur PS5. Cela dit, allons-y et voyons ce qui s’est passé en octobre.

PlayStation State of Play décevant

Le dernier état des lieux était un peu raté. En parcourant tout ce qui a été annoncé, il n’y a rien de trop remarquable à part une nouvelle extension Bugsnax et un nouveau jeu Star Ocean. Ces petits Bugsnax ne sont plus si petits que le prochain DLC gratuit les transforme en Bigsnax.

Ailleurs dans la vitrine, les joueurs ont eu un aperçu plus long de Little Devil Inside, ainsi qu’une annonce de la date de sortie de Five Nights at Freddy’s: Security Breach. Je ne vais certainement pas jouer ce dernier. L’ancien je pourrais.

Les ventes de la PS5 mettent fin à une séquence de 33 mois de Nintendo Switch

Avec aussi difficile que cela ait été d’acheter une PS5, vous pourriez aussi bien essayer de déterrer de l’or. Pourtant, cela n’a pas empêché plus de 13 millions d’unités d’être vendues dans le monde depuis son lancement. Le NPD Group a révélé que la PS5 est même devenue la console la plus vendue en septembre 2021 aux États-Unis sur la base des unités vendues, mettant fin à une séquence de 33 mois détenue par la Nintendo Switch. Cela ne doit pas être confondu avec les ventes en dollars, qui ont vu la PS5 dépasser déjà la Switch (bien que cela soit prévisible compte tenu de l’énorme disparité de prix entre les deux).

Les réapprovisionnements de la PS5 sont sans aucun doute difficiles à trouver, et se préparer pour le Black Friday ne fera que rendre les baisses de stock plus rares, car les détaillants stockent des consoles pour une grande ruée.

Elden Ring (sans surprise) obtient un court délai

Le mythe, la légende : Elden Ring. C’est étrange de penser qu’il sortira au début de l’année prochaine, mais il n’est pas surprenant qu’il n’atteigne pas sa date de sortie initiale en janvier. Au lieu de cela, la prochaine aventure de FromSoftware devrait être lancée un mois plus tard, le 25 février, une semaine seulement après Horizon Forbidden West. Début 2022, en particulier en février, ressemble à une fenêtre extrêmement chargée pour les jeux AAA.

Peu importe quand Elden Ring sortira (espérons qu’il ne subira pas un autre retard), il doit répondre à des attentes incroyablement élevées des fans. Issu de l’esprit de Hidetaka Miyazaki et de George RR Martin, Elden Ring se déroule dans la fiction Lands Between et voit les joueurs se lancer dans une aventure pour restaurer l’Elden Ring titulaire et vaincre la reine Marika l’Éternelle et sa progéniture.

Alan Wake sort pour la première fois sur les consoles PlayStation

Alan Wake est sorti à l’origine en exclusivité Xbox 360 en 2010, et il semblait que tout espoir était perdu pour une sortie PlayStation… jusqu’à ce mois-ci. Avec Alan Wake Remastered, Remedy a enfin apporté le classique culte sur PS4 et PS5. Cela a peut-être pris plus de 10 ans, mais mieux vaut tard que jamais, comme disent les enfants.

Avec un tel intérêt renouvelé pour Alan Wake, en particulier après son extension Control, cela pourrait ouvrir la voie à une suite appropriée. Quoi que Remedy décide de faire, que ce soit Alan Wake 2, Control 2 ou quelque chose de complètement nouveau, vous pouvez parier que ce sera tout aussi étrange et merveilleux que ses projets précédents.

God of War est la prochaine exclusivité PlayStation à sortir sur PC

Kratos crie sur cette photo parce qu’il est tellement excité que God of War arrive sur PC en janvier. Cela fait suite à l’engagement de PlayStation de publier davantage de ses exclusivités sur PC. Des titres comme Horizon Zero Dawn et Days Gone sont déjà arrivés sur la plate-forme, avec Uncharted: Legacy of Thieves Collection à venir au début de 2022.

Sony Santa Monica a également révélé que God of War (2018) avait officiellement dépassé les 19 millions de ventes sur PS4 et PS5, ce qui est un exploit assez impressionnant pour un jeu solo.

Une suite, intitulée God of War Ragnarok, devrait être lancée en 2022. Christopher Judge, qui joue Kratos, a blâmé Twitter pour son retard, déclarant qu’il devait subir une intervention chirurgicale en 2019 et que Sony lui a permis tous les le temps dont il avait besoin pour suivre une cure de désintoxication.

Le SSD 980 Pro de Samsung obtient un modèle compatible PS5

Entends-tu cela? Vous ne le feriez pas parce que c’est le doux son du silence de votre PS5. Ses ventilateurs parviennent à le garder au frais sans ressembler à un moteur à réaction, mais les SSD ont tendance à augmenter la production de chaleur, c’est pourquoi Sony encourage toute personne utilisant un SSD à avoir un dissipateur thermique avec. Heureusement, le 980 Pro de Samsung obtient enfin un modèle compatible PS5 avec un dissipateur thermique.

Le 980 Pro offre des vitesses de lecture/écriture séquentielles jusqu’à 7 000 et 5 100 Mo/s, respectivement. Il peut être acheté dans des capacités de 1 To ou 2 To, allant de 250 $ à 450 $. Ce n’est certes pas donné, mais aucun SSD ne l’est pour le moment.

Soyez juste prudent lorsque vous installez un SSD dans votre PS5. Ce n’est pas le processus le plus intuitif, d’autant plus que vous devez retirer la façade de la PS5. (Mais bon, ce sera peut-être le bon moment pour vous d’acheter un nouveau couvercle de façade PS5).

Le tournage de The Last of Us se poursuit à Calgary

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) et Anna Torv (Tess) sur le tournage de #TheLastofUs. pic.twitter.com/ok3GO5zh53 – Les dernières mises à jour d’entre nous (@TheLastofUsNews) 16 octobre 2021

Le tournage de la série télévisée The Last of Us de HBO, avec Pedro Pascal et Bella Ramsey, a commencé le mois dernier à Calgary. Si les photos de différents décors sont quelque chose à faire, elles resteront aussi fidèles que possible à l’expérience originale.

@TheLastofUsNews sur Twitter contient toutes les mises à jour que tout le monde peut souhaiter, et la page des fans continuera de suivre le tournage au fur et à mesure de sa progression. De nouvelles photos et vidéos sont ajoutées chaque jour, alors revenez régulièrement pour les dernières informations.

Le dernier d’entre nous devrait sortir en 2022. Selon une interview de ComicBook.com avec Gabriel Luna, qui joue Tommy, il devrait faire ses débuts « le plus tôt possible ».

Préparez-vous pour les vacances

Octobre n’a pas été aussi animé que septembre sur le front PlayStation, mais nous approchons d’une saison des fêtes chargée avec des sorties tierces comme Battlefield 2042, Skyrim Anniversary Edition, Call of Duty: Vanguard, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (wow, quel nom), et plus encore. La PlayStation elle-même n’aura pas de grosses exclusivités avant l’année prochaine avec Horizon Forbidden West. Bonne chance à tous ceux qui essaient d’acheter une PS5 dans les prochains mois. Sachez simplement qu’il y a beaucoup à espérer en 2022 et au-delà. A la prochaine fois

