Récapitulatif PlayStation: Skyrim obtient une autre réédition, les joueurs ont un avant-goût d’Elden Ring

Je dois être honnête, c’est un peu bizarre d’écrire un récapitulatif PlayStation de novembre alors que la société n’a pas eu de grande exclusivité cette saison des vacances. Alors que tout le monde espérait qu’Horizon Forbidden West arriverait à temps pour les vacances, il ne sera pas prêt avant février 2022 au plus tôt (s’il n’est pas à nouveau retardé). Cela dit, il y a quelques nouvelles notables ce mois-ci dans le monde de PlayStation.

La PS5 est toujours aussi forte, et si vous avez réussi à en attraper une lors d’un réapprovisionnement PS5, vous voudrez peut-être rejouer Skyrim. Parce qu’il est sorti à nouveau. Je suis serieux. C’est l’année 2021 et Skyrim sort à nouveau.

Mais ce n’est pas tout. Nous avons également obtenu une nouvelle image teaser pour le prochain Mass Effect et avons appris un peu plus sur ce que les joueurs peuvent attendre d’Elden Ring. Plongeons-nous et vérifions-le.

Skyrim est réédité pour la millionième fois

Source : Bethesda

Ce ne serait pas les vacances sans que Skyrim ne soit à nouveau publié. Il est déjà jouable sur à peu près toutes les plateformes sous le soleil, et pourrait tout aussi bien être jouable sur des grille-pain et des réfrigérateurs intelligents. Je veux dire, si on peut faire faire un test de grossesse à DOOM, pourquoi pas ?

Quoi qu’il en soit, cela fait 10 ans que The Elder Scrolls V: Skyrim est sorti pour la première fois, et pour célébrer cette occasion mémorable, Bethesda a sorti Skyrim: Anniversary Edition. C’est le même Skyrim que nous connaissons et aimons tous, maintenant complet avec du contenu supplémentaire du Creation Club et de la pêche (!!!). Cela vaut vraiment la peine de jouer en 2021, même si vous y avez déjà consacré des centaines d’heures. Skyrim ne vieillit jamais, et c’est pourquoi ils continuent de le publier.

Ai-je déjà acheté Skyrim sur quatre plateformes différentes ? J’ai bien sûr. Vais-je l’acheter à nouveau pour l’édition anniversaire ? Je le ferai. Je fais absolument partie du problème ici.

Les colonies et les machines d’Horizon Forbidden West semblent incroyables

Source : PlayStation

Guerrilla Games a révélé plus d’informations sur Horizon Forbidden West, la suite très attendue d’Horizon Zero Dawn qui devrait être lancée en février 2022. Les informations sont à bien des égards plus techniques que la plupart des gens peuvent s’en soucier, explorant comment l’équipe a conçu son monde et ce qui a permis d’élargir son catalogue de machines. Mais pour les personnes intéressées à savoir ce qui s’est passé dans la création du jeu, je recommanderais de lire les articles du blog.

Je suis personnellement extrêmement excité de voir le Tremortusk et le Shellsnapper en jeu. Je mourrai probablement une tonne en essayant de les abattre, mais bon sang, ils ont l’air cool.

Le test technique d’Elden Ring rend les joueurs git gud

Source : Bandai Namco

Si vous n’étiez pas l’un des joueurs acceptés pour le test technique d’Elden Ring, mes condoléances. Si vous y êtes entré, vous avez déjà expérimenté la prochaine offre du développeur de Dark Souls, FromSoftware. Il a reçu beaucoup d’éloges en ligne pour son gameplay et son monde, décrit comme à couper le souffle et très amusant. Si vous y avez joué, vous êtes probablement mort aussi. Beaucoup. À plusieurs reprises. Encore et encore. C’est un thème récurrent dans les jeux Souls, il n’est donc pas surprenant qu’Elden Ring soit également impitoyable.

Elden Ring devrait sortir le 25 février 2022… à condition qu’il ne soit pas à nouveau retardé.

BioWare tease le prochain Mass Effect

Nous avons une autre surprise #N7Day pour vous de la part de l’équipe travaillant sur le prochain Mass Effect. ?? Merci à tous d’être les meilleurs fans du monde ! pic.twitter.com/kUwASGJhcx – Mass Effect (@masseffect) 7 novembre 2021

L’ascension et la chute de Mass Effect entre la trilogie acclamée et Andromède est un sujet de discussion fréquent. BioWare, ce qui était autrefois le premier conteur de RPG, n’est plus exactement considéré de la même manière. C’est décevant, mais certains fans croient que cela peut être inversé.

Pour le jour N7, le développeur nous a donné un petit aperçu de ce qui va arriver dans le prochain Mass Effect. Bien que nous en sachions très peu à ce sujet, il y a eu des indices selon lesquels cela pourrait être lié à la trilogie de Shepard et à nos aventures à Andromède, en rassemblant tout cela. La photo publiée sur Twitter semble montrer l’impact d’un gros astéroïde ou d’un autre objet, et de nombreuses personnes ont remarqué que le cratère d’impact ressemble aux Geth.

Je ne sais pas si la ressemblance était intentionnelle ou si c’est juste un cratère moyen, mais je peux certainement voir les similitudes. Malheureusement, cela pourrait prendre beaucoup de temps avant que nous obtenions des réponses claires. Le prochain Mass Effect ne sortira probablement pas de sitôt, et BioWare devrait d’abord sortir le prochain jeu Dragon Age.

The Last of Us de HBO trouve son accord avec Jackson

?? 📸 shannon.fox71/IG #TheLastofUs pic.twitter.com/BJ3Y3A6Aa1 – Les dernières mises à jour d’entre nous (@TheLastofUsNews) 19 novembre 2021

Le tournage de la série The Last of Us de HBO se poursuit au Canada, et si vous ne suivez pas TheLastofUsNews sur Twitter, vous manquez quelque chose. Nous avons vu une tonne de regards dans les coulisses du drame mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey. Pendant un certain temps, l’équipe de production tournait pour remplacer Jackson, Wyoming, le règlement que Tommy et Maria ont aidé à fonder dans le jeu.

À l’heure actuelle, il semble qu’ils tournent pour le segment universitaire du jeu, où Joel est empalé par une barre d’armature et grièvement blessé après avoir été pris en embuscade.

PlayStation se retrouve dans l’eau chaude… à nouveau

Source : Jennifer Locke / Android Central

Peu de temps après que les commentaires du PDG Jim Ryan aient été mis en lumière, critiquant la réponse d’Activision à son harcèlement en cours sur le lieu de travail et à ses problèmes culturels, PlayStation a fait l’objet d’une action en justice pour discrimination fondée sur le sexe. Le procès, déposé par un ancien employé, allègue que « Sony tolère et cultive un environnement de travail discriminatoire à l’égard des employées, y compris les employées et celles qui s’identifient comme étant des femmes ».

Selon un rapport d’Axios, l’ancienne analyste en sécurité informatique Emma Majo cherche à obtenir l’approbation du tribunal pour l’étendre à un recours collectif, en aidant, espérons-le, d’autres femmes qui ont travaillé pour l’entreprise ces dernières années.

L’année prochaine s’annonce bien

L’année s’est peut-être terminée sur un gémissement, mais 2022 devrait commencer en trombe. Horizon Forbidden West, Elden Ring, Dying Light 2 et bien d’autres devraient tous sortir dans un mois d’intervalle. Veuillez prier pour votre journaliste local des jeux en difficulté. A la prochaine fois

-Jennifer Locke

