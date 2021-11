Récapitulation de Genshin Impact Shadows au milieu des tempêtes de neige

Grace à Version 2.3 Flux du programme spécial qui vient d’être mis en ligne, nous avons eu notre premier aperçu officiel de la nouvelle mise à jour majeure à venir Genshin Impact. Il s’est avéré qu’il s’agit d’une mise à jour riche en contenu – remplie de beaucoup de contenu que nous attendons avec impatience.

Cet article vous guidera à travers toutes les informations que nous avons reçues pendant le flux, afin que vous puissiez rapidement les parcourir et trouver le contenu qui vous intéresse.

Genshin Impact Arataki Itto – premier regard sur le célèbre chef de gang

Nous avons d’abord jeté un coup d’œil à Arataki Itto, un chef de gang avec l’héritage Oni d’Inazuma. C’est un personnage géo avec un énorme club qui peut infliger d’énormes dégâts. Arataki Itto est exprimé par Max Mittelman, qui a joué dans des rôles majeurs dans des dessins animés et des jeux, comme son rôle de Damon dans No More Heroes 3.

Son kit consiste à s’appuyer sur plusieurs coups puissants, car Arataki Itto est capable d’étendre des piles de sa ressource unique – une super force superlative – pour effectuer des attaques slash supplémentaires. Avec ses talents, ces attaques ne font que devenir plus fortes et plus rapides avec le temps.

Il a également un animal de compagnie Bull, qu’il peut lancer sur les ennemis pour leur infliger des dégâts et narguer leurs attaques. L’animal mignon s’enfuit une fois suffisamment endommagé.

Son attaque spéciale lui permet de déclencher sa forme de roi démon. C’est là qu’il sort son club signature. Il perd des résistances, mais gagne des dégâts accrus en fonction de ses statistiques de défense.

Itto a l’air brillant et super élégant. Être capable de réaliser des combos très dommageables est quelque chose que nous aimons bien sûr voir venir avec de nouveaux personnages. Ce sera celui pour lequel je roulerai !

Genshin Impact Garou – premier regard sur le guerrier canin

Le deuxième personnage que nous avons aperçu était le membre de la résistance Garou, armé d’un arc et de dégâts géographiques, ce personnage est un membre très attendu de l’équipe puisque nous l’avons vu dans le scénario d’Inazuma.

Garou est exprimé par Cory Yee, qui a déjà eu plusieurs crédits dans Genshin Impact, mais ils ont également exprimé dans certains anime tels que Record of Rangarock.

marty en fonction du nombre de membres du groupe géographique que vous avez. Ce personnage semble vouloir soutenir d’autres membres géo puissants dans la composition de votre équipe.

Sa capacité ultime permet un champ qui améliore encore les capacités des autres membres de votre équipe en fonction du nombre de joueurs géographiques. Cela reste actif quel que soit le personnage que vous avez actif à ce moment-là.

Genshin Impact version 2.3 – Nouveaux et anciens souhaits d’événement

Les vœux d’Albedo et Eula reviennent dans la version 2.3 de Genshin Impact. Cela s’accompagne d’une nouvelle approche pour le retour des bannières de souhaits, car il a été déclaré que les bannières de retour reviendront désormais en fonction de leur adéquation avec le contenu actuel présenté dans la mise à jour.

Event wish Oni’s Royale arrive également avec la version 2.3. Cela mettra en vedette Arataki Itto comme personnage 5 étoiles et Garou comme 4 étoiles, donc si vous cherchez à augmenter votre équipe Geo, c’est la bannière pour vous.

Avec Itto à venir dans la nouvelle mise à jour, il recevra bien sûr sa propre nouvelle quête d’histoire afin que vous puissiez comprendre quel est son accord. Des événements de rencontre avec Gorou et Captain Beidou sont également à venir, alors gardez les clés si vous voulez passer du temps avec ces personnages.

Une nouvelle épée brillante appelée Redhord Stonethresher arrive avec une bannière à venir dans la version 2.3, ainsi qu’une gamme de nouveaux artefacts via un nouveau domaine dans la version 2.3.

Il y a aussi un nouveau boss à combattre, le Golden Wolf Lord ! C’est le roi des loups des failles, donc ceux qui connaissent bien les loups des failles et les chiens à travers Inazuma sauront ce qu’est ce monstre tout autour. C’est un boss reproductible que vous pouvez défier à tout moment et qui perd ses résistances géographiques au fur et à mesure que le combat se poursuit, alors préparez-vous avec une équipe géo solide pour l’affronter.

Événement Genshin Impact Shadows Au milieu des tempêtes de neige

L’événement principal couvrira l’entraînement hivernal qui se déroulera sur Dragonspine, la montagne géante au sud de Mondstat. Vous devez atteindre le rang d’aventure 20 pour participer, mais il y aura des défis et des récompenses uniques pour ceux qui souhaitent accomplir des tâches supplémentaires.

L’un de ces défis est une course, où vous devez ramasser des insignes et terminer le plus rapidement possible pour obtenir le meilleur score possible. Cela semble beaucoup plus excitant que vos divers défis totem typiques que vous découvririez dans le monde ouvert.

Il y a aussi la formation Tracker. Cela vous oblige à faire fondre tous les blocs de glace dans une zone spécifique. Il y a aussi l’entraînement au combat. Cela vous permet de combattre des ennemis autour de leurres qui vous permettent d’équilibrer vos niveaux de froid tout en repoussant les ennemis.

Vous pouvez également construire des bonhommes de neige dans le cadre de l’événement, ce qui est très agréable. Ce n’est pas seulement une distraction mignonne, car la construction de bonhommes de neige vient avec leurs propres récompenses uniques. Ces bonhommes de neige persisteront une fois l’événement terminé, car vous pourrez les ramener chez vous dans le pot Serenitea.

Enfin, un boss final est évoqué, mais nous devrons en savoir plus une fois que nous nous lancerons dans la nouvelle mise à jour.

Genshin Impact: Bantan Sango Case Files: The Warrior Dog event

Pour cet événement, nous sommes envoyés pour trouver et récupérer une gamme d’animaux disparus à travers Inazuna. Il s’avère qu’un chien embêtant tient ces animaux en otage, nous devrons donc aller les sauver.

Cela vient avec un nouveau gadget qui nous permet d’étourdir les chiens de garde et de sauver rapidement les animaux, pensez à Fulton Extraction de Metal Gear Solid 5. Vous pouvez également sauver des animaux en cage dans des zones appelées Den of Thieves. Une fois cet événement terminé, nous obtenons une version modifiée de ce gadget qui nous permet de capturer des animaux que nous trouvons dans le monde ouvert, et de les ramener chez nous dans le pot Serenitea

Impact Genshin : événement Energy Amplifier Fruition

Cette nouvelle version d’un événement familier nous fait voyager à certains endroits de la carte et y éliminer les ennemis, bien que ces ennemis soient améliorés en raison des pierres de mutation à proximité. Chaque acte validé débloquera un domaine unique dont les modificateurs peuvent être modifiés selon vos préférences.

Genshin Impact: Mist Dungeon: événement de retour de Realm of Light

Les joueurs utilisant des personnages d’essai peuvent passer par des donjons pour activer des runes. L’activation de toutes ces runes débloque un dernier défi dans lesdits donjons. Il s’agit d’un événement de retour, donc les joueurs qui existent depuis un certain temps seront familiers, mais avec de nouveaux personnages de piste à tester. Les terminer tous fournira de nombreuses récompenses, alors assurez-vous de participer!

Genshin Impact version 2.3 : Marvelous Merchandise fait son retour

Une petite mise à jour pleine de récompenses, un marchand bien-aimé revient à Genshin Impact – avec des marchandises de valeur que vous pourrez récupérer. Assurez-vous de les vérifier une fois qu’ils sont ajoutés dans la version 2.3.

Genshin Impact version 2.3 : nouvelles fonctionnalités du pot Serenitea

Une petite mais intéressante mise à jour, nous obtenons de nouvelles fonctionnalités du pot Serenitea avec la version 2.3. Plus précisément, nous pourrons emménager Paimon en tant qu’invité dans nos humbles maisons. J’ai bien peur que cela signifie que le seul répit de cette créature est maintenant parti.

Genshim Impact version 2.3 flux – codes d’échange

Au cours de la diffusion, nous avons reçu de nouveaux codes à utiliser dans Genshin Impact. Ceux-ci sont:

Code de remboursement 1 – B6DKDNM7H49 Code de remboursement 2 – BSNDJC747Z7D Code de remboursement 3 – AS7CJDP4NG7H