Récapitulation de la grande finale du championnat LCS 2021 – Team Liquid vs 100 Thieves

Une dernière série pour décider qui hissera le trophée LCS, sera-ce 100 Thieves ou Team Liquid ?

Le championnat LCS a atteint son apogée après des semaines de compétition. Huit sont entrés mais il n’en reste que deux, Team Liquid (“TL”) et 100 Thieves (“100T”). La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées, Team Liquid a battu 100 voleurs haut la main dans l’Upper Bracket. Avant cela, TL avait aussi une course assez facile et ressemble certainement aux favoris ici. Cependant, 100T s’est vraiment amélioré tout au long de la division et de la post-saison, faisant même tomber Cloud9 de manière dominante hier. Avec un dernier défi à relever pour les équipes et les joueurs vedettes, tout était en jeu dans ce dernier best-of-cinq de la saison nationale !

Jeu Un

Bien que TL soit censé être le grand favori, Game One a montré que 100T s’en fichait. Leur début de partie était impeccable, Closer ayant un contrôle objectif 100% neutre. Il a commencé avec un Cloud Dragon, puis un Rift Herald de huit minutes. Cependant, c’est Santorin qui a mis en place le premier kill alors qu’il tournait en haut pour tuer Ssumday for First Blood. Très peu de temps après, 100T a utilisé la voie du bas du Rift Herald pour plonger dans la tour. Bien que plusieurs membres de TL se soient présentés pour aider à se défendre, cela n’a servi qu’à alimenter la machine de guerre 100T alors que l’équipe a réussi quatre victoires pour elle-même et le bonus de la première tour.

À partir de là, 100T avait une énorme avance en or et n’a jamais lâché prise. Closer a continué à sécuriser les dragons sans contestation et à maintenir 100T à l’offensive. À 18 minutes, ils ont forcé un combat d’équipe dans la voie du haut, où ils ont éliminé trois de TL tout en ne perdant qu’un des leurs. Quelques instants plus tard, LeBlanc d’Abbedagge a pratiquement tiré sur le tank Leona de CoreJJ, montrant à quel point les choses étaient vouées à l’échec pour les garçons en bleu.

Finalement, le dragon Ocean Soul est apparu, ce que TL a dû contester. Malheureusement pour eux, 100T était plus que prêt pour ce combat et les a effacés, obtenant deux victoires et l’âme, ainsi que le baron peu de temps après. Avec les deux buffs majeurs, TL n’avait aucune chance d’arrêter 100T alors qu’ils traversaient la voie du bas et brisaient leur Nexus. C’était certainement une victoire décisive pour 100T, mais pourraient-ils maintenir l’élan à partir d’ici ?

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-TL Temps : 26:27 Tués : 15-3 Tourelles : 8-1 Or : 51,2k-39,8k Dragons : 4-0 Barons : 1-0

Jeu deux

La réponse à la question précédente : un oui retentissant. 100T a lancé le deuxième match avec un grand gank de Closer vers la voie du haut, où il a tué le joueur vedette de TL Alphari pour First Blood. Cette fois, TL a réussi à éloigner un Rift Herald de Closer, mais 100T a répondu en allant sur la voie du bas pour attraper deux éliminations. Heureusement, TL a pu donner une avance en or à Alphari en utilisant la voie du haut du Rift Herald pour réclamer le bonus de la première tour.

Honnêtement, à ce stade, cela semblait relativement proche. Mais à 15 minutes tout a changé. Après que 100T se soit procuré un Herald, ils ont enlevé Santorin et l’ont tué, ce qui a fini par conduire à la prise d’une tour. Mais TL s’est mal positionné et 100T entièrement capitalisé, saisissant plusieurs victoires rapides et éclatant l’avance en or en faveur. Cependant, 100T n’était pas aussi propre avec l’avance dans le jeu, car ils ont poussé trop loin dans une escarmouche dans la jungle et ont laissé TL gagner un échange de kills trois pour deux, ce qui a presque conduit à un TL Baron, mais 100T réussi à les repousser.

Heureusement pour eux, ils étaient encore assez loin devant et TL n’a pas pu les rattraper. À la 28e minute, un combat d’équipe serré s’est produit dans la voie médiane, mais Closer sur son choix Viego a volé des âmes et a coupé la ligne TL pour inverser le cours du combat. Avec cette ouverture, 100T a facilement détruit l’inhibiteur de voie médiane. Il n’a pas fallu longtemps avant que le prochain combat n’éclate, encore une fois dans la jungle de TL, mais cette fois, 100T en a tué trois de TL sans aucune perte. Pas besoin de Baron, pensaient-ils, car ils ont simplement poussé au milieu et ont terminé le match pour monter 2-0 lors de la grande finale du championnat LCS.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-TL Temps : 30:35 Tués : 16-8 Tourelles : 8-2 Or : 53,5k-49,4k Dragons : 1-2 Barons : 0-0

Jeu trois

Le dos au mur, il appartenait à TL de faire preuve de résilience et de rester en vie dans cette série. Mais c’est 100T’s Closer qui s’est battu dans le haut de la rivière pour tuer Santorin pour First Blood. À huit minutes, TL a montré des signes de vie dans la voie du bas, où ils ont tué tandis que Closer a pris un dragon. Comme à chaque fois dans la série, 100T a riposté pour éliminer Santorin à neuf minutes. Ensuite, ils ont revendiqué un meurtre à 10 minutes grâce à un jeu de jambes propre du FBI.

Les choses sont allées de mal en pis à 12 minutes, lorsque 100T a rattrapé la voie du bas CoreJJ, puis a utilisé un Rift Herald pour prendre deux tours en une seule fois. Passant au deuxième Herald, TL a tenté de contester 100T lorsqu’ils sont allés chercher l’objectif mais a perdu trois membres et le Herald dans le processus. Il semblait vraiment que TL était perdu, car Tactical ne pouvait jamais rester en sécurité et a même été tué en solo par le jungler star Closer, qui a continué à diriger une clinique dans cette série.

Quelques minutes se sont écoulées avec peu d’action, mais avec un choix rapide, 100T a tué Tactical et s’est dirigé vers Baron. Désespéré, TL a dû contester, mais dans le combat d’équipe qui a suivi, il a perdu trois membres, et non le Baron, mais le Mountain Soul. Cela a rendu les choses encore plus faciles pour 100T quand, à 26 minutes, ils ont précipité le Baron et l’ont réclamé sans conteste. Équipés de la Main du Baron, 100T se sont détournés de la fosse et ont massacré TL là où ils se trouvaient. Après avoir tué trois champions TL, ils se sont imposés directement pour la victoire.

Dans ce qui était peut-être la série de finales la plus dominante de tous les temps, 100T 3-0 a balayé TL et sont les nouveaux champions LCS en titre !

Statistiques rapides :

Équipes : TL-100T Temps : 26:53 Tués : 3-16 Tourelles : 1-8 Or : 40,3k-51,8k Dragons : 0-4 Barons : 0-1