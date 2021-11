Récapitulation de la saison 8 de Fortnite : tout ce qui s’est passé dans la guerre des cubes

La saison 8 de Fortnite se termine le 5 décembre, ce qui signifie que nous ne sommes qu’à quelques semaines d’une autre finale épique. Cette fois, le chaos d’un événement de fin de saison peut être décuplé, car des rumeurs crédibles suggèrent que le chapitre 3 de Fortnite approche à grands pas. Pour l’instant, nous ne traiterons que de ce que nous avons vu cette saison. La fin de la saison 8 approche. Voici tout ce qui s’est passé pendant la guerre avec les cubes.

La trahison de Slone

Pendant Operation: Sky Fire, le patron d’IO, le docteur Slone, a recruté des loopers pour aider à mettre fin une fois pour toutes à la menace extraterrestre. Le sentiment de malaise suscité par l’alliance de Slone avec les joueurs tout au long de la saison s’est finalement avérée méritée; après avoir senti qu’elle avait envoyé les extraterrestres pour de bon en armant une bombe massive, elle s’est retournée contre les joueurs, les laissant mourir dans l’explosion.

Au lieu de cela, l’extraterrestre Mothership s’est révélé être une sorte d’installation de stockage pour d’innombrables cubes, une race d’êtres sensibles que nous avons vue pour la première fois à Fortnite au cours du chapitre 1 lorsque Kevin The Cube a été introduit. Même aujourd’hui, nous ne savons pas exactement comment ces cubes fonctionnent, mais nous savons qu’ils ont sauvé des loopers sur le Mothership ce jour-là, même si cela semble avoir été un sous-produit de leurs véritables intentions : prendre le contrôle de l’île.

Quel pouvoir ces cubes exercent-ils vraiment ?

Cubes en mouvement

Lorsque les joueurs se sont retrouvés sur l’île pour la saison 8, il semblait au début que rien n’était vraiment différent. Tous les lieux d’intérêt de la saison 7 sont revenus, bien que certains endroits, tels que Misty Meadows et les collines à l’est de Coral Castle, aient été endommagés par les débris du vaisseau mère écrasé, qui encore aujourd’hui se trouve principalement dans les eaux loin au large d’Apollo. Autre nouveauté sur le terrain, plusieurs cubes massifs de différentes couleurs, dispersés à travers l’île et se reposant de manière inquiétante, bien que brièvement.

En quelques jours, les cubes ont commencé à bouger. Ces monolithes énigmatiques à six faces commenceraient à basculer à un rythme d’environ un mouvement toutes les quelques heures. Ce faisant, ils laissèrent une traînée derrière eux qui macula l’île de couleurs ambrées, comme une sorte de corruption, ou peut-être plus comme une peste. Jour après jour, rouleau par rouleau, les nombreux cubes autour de l’île ont commencé à révéler un motif. Ils se dirigeaient vers le centre de l’île. Bientôt, ils arrivèrent à destination.

Convergence

Alors que les cubes étaient localisés au centre de la carte, là où se trouvait autrefois le point zéro (et peut-être toujours invisible ?), ils ont invoqué un être d’un autre monde dont nous découvririons que les pouvoirs dépassent de loin ceux des loopers. La reine des cubes est arrivée avec style, exigeant que ses monstres cubiques de la dimension The Sideways – où que ce soit – ne laissent rien de côté dans leur destruction de l’île.

Pendant des semaines, les joueurs se sont battus contre la Cube Queen, dirigée par l’effort de guerre de JB Chimpanski, qui a finalement invoqué de puissants mechs, mais leurs efforts semblent avoir été vains. Aujourd’hui, la Cube Queen reste au cœur de l’île, se moquant de quiconque ose regarder dans sa direction avec un rire maniaque. Elle semble également gagner en force, comme si elle avait besoin d’une sorte de recharge à pleine puissance. Sa « convergence » abrite maintenant The Pyramid, un appareil étrange qui ressemble à ce qu’il sonne mais qui est étrangement construit à partir du mystérieux matériau du cube, après que la reine a itéré ces dernières semaines sur cet étrange siège. Il porte les marques d’une sorte d’appareil en partie naturel et en partie synthétique, mais que se passe-t-il lorsque vous l’allumez ?

Un seul cube a presque détruit l’île pour de bon au chapitre 1. Maintenant, un essaim d’entre eux repose au centre de l’île. Y a-t-il un espoir pour l’île d’Apollon ? Cela ne présage rien de bon lorsque de nombreux produits cosmétiques de Cube Queen contiennent des descriptions qui font allusion à ses pouvoirs imparables, comme son personnel qui aurait « mis fin à d’innombrables réalités » auparavant. Qui pourrait se tenir entre elle et la destruction du Point Zéro ? Plus urgent, que se passe-t-il si personne ne le fait ?

Est-ce au revoir?

L’installation de mise en scène de Slone : un effort de dernier recours ?

Tout comme la saison dernière, la variable insaisissable dans la façon dont tout cela secoue est le docteur Slone, l’agent de l’Ordre Imaginé le plus haut placé que nous ayons rencontré jusqu’à présent – ​​que nous connaissons, de toute façon. Lorsque les plans de Slone ont été contrecarrés à la fin de la saison 7, elle et un petit groupe d’hommes de main d’IO se sont regroupés à l’ouest de Dirty Docks. Dans les semaines qui ont suivi, son groupe a marché, armes redoutables à la main, vers une destination inconnue. Les joueurs ont supposé qu’elle se dirigeait vers le bunker secret juste à l’extérieur de Catty Corner, et ils se sont finalement avérés corrects. À jamais connu sous le nom de Bunker ***Expurgé***, Slone a finalement levé le couvercle sur ce qui se trouvait au-delà de ses murs autrefois impénétrables : l’Installation de mise en scène des IO.

Quel est le but de cette installation? Qu’est-ce que Slone « met en scène » exactement cette fois ? Nous ne le saurons probablement pas avant la fin de la saison, mais il semble qu’elle ne se contentera jamais de s’asseoir sur ses mains pendant que quelqu’un d’autre essaie de prendre le contrôle de l’île – ou est-ce juste le point zéro qui lui tient à cœur ? Bien sûr, après sa dernière trahison, il est difficile de l’enraciner aussi, même si elle est, maladroitement, le meilleur espoir de salut de l’île.

Appeler cela la « guerre des cubes » est un peu abusif, pour être honnête. Cela n’a pas plus de sens d’appeler cela une guerre que nous l’appellerions une guerre lorsqu’un humain écrase une fourmilière. Les cubes et leur reine ont fait ce qu’ils voulaient, pratiquement sans opposition – et non faute d’avoir essayé de la part des loopers locaux. Pour le dire simplement, nous sommes dépassés, surpassés et totalement condamnés.

Avec une autre saison de Fortnite approchant rapidement le chaos à une échelle épique, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce qu’un événement de fin de saison clôture les choses pour la saison 8 – et peut-être tout le chapitre 2. Si c’est la fin pour Apollo, c’était Ravi de te connaître, Apollon.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.