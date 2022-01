Récapitulation de ‘The Bachelor’: laissez la pluie tomber et réveillez les rêves de Clayton

Pendant quelques heures là-bas, c’était comme si Cassidy avait trouvé la stratégie parfaite. Grâce à une combinaison d’impétuosité et de nonchalance, elle avait réussi à maximiser son temps de Clayton et son temps d’écran tout en évitant de participer aux fastidieux duvet que tous les candidats au baccalauréat doivent traverser. Elle a même eu une longue conversation avec Hilary Duff. Malheureusement, Cassidy a pris la terrible décision de « Come Clean » (un bang absolu au fait), se mettant hors de cause avec l’une des pires erreurs non forcées de l’histoire récente de la série.

Lors du premier rendez-vous de groupe de cette semaine, au cours duquel environ 10 candidats ont été invités à organiser une fête pour un groupe d’enfants qui étaient tous clairement des enfants acteurs chargés d’agir aussi ennuyeux que possible aussi longtemps que les caméras tournaient. En réponse, Cassidy a adopté l’une des positions anti-enfants les plus dures d’une femme blonde depuis la belle-mère chercheuse d’or dans The Parent Trap. Elle était ouvertement hostile aux enfants, racontant à l’un d’eux : « Je passe le moins de temps possible avec vous, petites gens ». Elle ne s’est pas habillée comme un clown, n’a pas décoré de gâteaux ou construit une maison de poupée. Et bien que nous ayons souvent entendu des candidats dire qu’ils ne sont pas dans l’émission pour se faire des amis, Cassidy a lancé une nouvelle ligne: « Je ne suis pas ici pour accrocher des banderoles. » Lorsqu’elle a été confrontée à son manque de participation par d’autres concurrents, elle a souligné à juste titre qu' »ils ne nous paient pas ». Oui, Cassidy ! Connaissez (applaudissez) votre valeur (applaudissez) !

Au lieu de cela, Cassidy s’est concentrée sur le fait de parler aux personnes importantes : Clayton et Hilary Duff, qui, selon Cassidy, était son artiste préférée en grandissant. Elle a eu des séances de maquillage prolongées avec Clayton et a fait savoir à Hilary qu’elle avait brandi une pancarte avec une photo de son visage lors de l’un des concerts de Duff. Elle a ensuite expliqué à Hilary sa stratégie pour gagner le cœur de Clayton, même si Hilary, une fan autoproclamée de Bachelor, ne semblait pas trop intéressée à entendre une personne non célèbre parler longuement des plans de jeu de la téléréalité :

Cassidy a fini par obtenir le rendez-vous du groupe, ce qui a complètement exaspéré tous les candidats qui avaient été piégés dans une préparation de fête non rémunérée. Geneviève semblait vraiment bouleversée d’avoir passé une heure à décorer un gâteau, seulement pour que Cassidy le ramasse et le présente à Clayton comme le sien avant de le laisser tomber accidentellement au sol et de le briser. Mara a également confronté Cassidy, et lorsque Cassidy a été récompensée pour son manque d’effort, Mara a été émue aux larmes. Mais aucune peau sur le dos de Cassidy : Rose à la main, elle a proclamé : « Je pense que Cassidy pourrait être un favori !

Mais Cassidy a fait une énorme bévue. Elle a dit à Sierra que pendant qu’elle était en quarantaine avant l’émission, un gars avec qui elle s’était mis en contact avec désinvolture pendant quelques années lui a fait face et lui a dit que lorsqu’elle aura fini de filmer l’émission, ils devraient se connecter et regarder la saison ensemble. Soudainement armé d’une carte « Envoyer un candidat à la maison », Sierra lance instantanément et parle à Clayton de « l’ami avec avantages » de Cassidy. Désemparé, Clayton appelle ensuite Jesse Palmer pour lui demander s’il peut annuler la rose qu’il a offerte à Cassidy plus tôt dans la semaine. Palmer est pris au dépourvu – il n’en est qu’à deux épisodes de sa carrière d’hôte de The Bachelor et ne connaît pas encore toutes les règles. L’épisode se termine alors que Palmer se prépare à plonger dans le livre de règles du célibataire – ou plutôt, alors que les producteurs de la série décident si garder ou abandonner Cassidy serait plus dramatique.

L’intrigue du « concurrent est toujours en contact avec quelqu’un à la maison » apparaît sur environ la moitié des saisons de Bachelor. Mais de telles accusations sont normalement des ouï-dire anonymes. Il est rare de voir un concurrent assez stupide pour admettre qu’il est toujours amoureux de quelqu’un d’autre au micro et à la caméra. A quoi pensais-tu, Cassidy ?!

Cassidy va me manquer, dont le temps dans l’émission sera bientôt « So Yesterday ». (Pas aussi grosse que « Come Clean », mais quand même.) Elle semblait avoir la stratégie la plus habile, et son succès faisait littéralement pleurer ses adversaires. Puis elle a tout jeté. C’est dommage qu’elle regarde bientôt cette saison sur le canapé avec son copain sexuel de chez elle.

Pire accessoire: la femme de Jesse Palmer (qu’il n’a pas rencontrée lors du baccalauréat)

Au début de l’épisode de lundi soir, le nouvel animateur Jesse se présente aux candidats, qui ne semblent pas savoir qui il est au début. Ils ne le connaissent évidemment pas en tant qu’hôte de The Bachelor, et il ne semble pas y avoir beaucoup de croisement entre les « candidats au Bachelor » et les « téléspectateurs de la finale de football universitaire d’ESPN ». De plus, aucun d’entre eux ne le reconnaît depuis son passage dans la saison 5 de The Bachelor, qui a été diffusée en 2004, lorsque les candidats de cette saison n’avaient que 6 ans.

Jesse tente de transformer son apparence de célibataire comme preuve que le célibataire peut entraîner un amour de longue durée. « Je sais comment cette chose fonctionne », dit-il, « et je sais que cela peut fonctionner. » À ce stade, Cassidy – elle a vraiment eu un épisode remarquable – interrompt et demande: « Êtes-vous un homme marié et heureux maintenant? » Jesse la remercie d’avoir demandé et confirme: « Oui, je suis un homme marié et heureux. »

Jesse ! C’est une fausse représentation complète de la nature de votre relation avec votre femme !

Jesse est, en fait, marié et heureux, mais il n’a pas rencontré sa femme lors de sa saison de The Bachelor. Il a rompu avec la gagnante de sa saison, Jessica Bowlin, un peu moins d’un mois après la fin de la diffusion de sa saison ; ils sont l’une des relations les plus courtes de l’histoire du baccalauréat. Jesse a rencontré sa véritable épouse lors d’un cours de boxe en 2017. Elle n’a apparemment même pas réalisé qu’il avait participé à The Bachelor jusqu’à ce que les gens viennent le voir pour un rendez-vous.

Peut-être que Jesse fait valoir que le simple fait d’apparaître dans la série l’a préparé émotionnellement à trouver un jour l’amour ? Cela ressemble à un étirement de sa part. Ce qui est fou, c’est que Jesse a maintenant évoqué sa femme actuelle comme preuve du fait que le processus The Bachelor fonctionne deux fois en seulement deux épisodes ! Sa crédibilité s’érode totalement. Maintenant, je ne peux même pas le croire quand il dit que les choses sont « dramatiques ».

Pire fuite : Clayton

Un grand baccalauréat passera 10 épisodes complets sans afficher aucun trait de personnalité, et jusqu’à présent, Clayton enseigne une classe de maître dans l’art. Nous ne savons pas quels sont ses passe-temps ou quoi que ce soit sur sa personnalité. Nous savons qu’il jouait au football, comme en témoigne le fait qu’il a un ballon de football dans sa chambre d’hôtel. Je ne suis même pas sûr qu’il sache comment formuler ses propres pensées.

La deuxième date de groupe de l’épisode de lundi soir comportait un parcours d’obstacles supervisé par l’emblématique Ziwe. Comme cela arrive toujours sur The Bachelor, le vainqueur du parcours d’obstacles n’a pas été principalement décidé par un athlétisme supérieur, mais plutôt par qui pourrait couper les coins ronds sans détection. Une partie du parcours où l’on buvait du lait a vu la plupart des concurrents verser le lait sur le sol, et Ziwe a arbitrairement disqualifié les concurrents chaque fois qu’elle en avait envie. Cependant, après le concours, Clayton a approché Marlena pour lui dire qu’il avait remarqué que sa course était impressionnante. Il a noté que cela semblait encore mieux que la course de niveau collégial et a demandé si elle avait déjà assisté aux Jeux olympiques. Effectivement, Marlena a remporté plusieurs championnats de l’ACC sur 400 mètres à Clemson et a ensuite représenté Haïti aux Jeux olympiques de 2012, où elle a atteint la demi-finale du 400 mètres.

Cela signifie que l’une des deux choses s’est produite : Soit Clayton a légitimement remarqué pendant le parcours d’obstacles (qui n’était en fait pas lié à la course) que Marlena était rapide et qu’elle tenait tellement à observer la vitesse et la forme des compétitrices du 400 mètres féminin qu’il pouvait dire qu’elle était une coureuse de niveau olympique. Ou un producteur vient de dire à Clayton que Marlena était une ancienne olympienne et qu’il devrait l’intégrer à la conversation s’il trouvait un moment ennuyeux. Demandez-vous ce qui semble le plus probable.

En fin de compte, l’incapacité de Clayton à transformer les pensées des autres en ses propres mots provoque des conflits. Pour des raisons qui n’ont pas tout à fait de sens, Shanae décide de commencer à se battre avec Elizabeth après le deuxième rendez-vous du groupe en approchant Clayton et en lui disant qu’Elizabeth est « à deux visages ». Un homme sans tact du tout, Clayton s’approche immédiatement d’Elizabeth et demande à lui parler, ce qui informe instantanément tout le monde sur le fait que Shanae avait probablement dit quelque chose à propos d’Elizabeth à Clayton. Mais Clayton ne dit pas à Elizabeth la source de ses informations. « Il a été porté à mon attention qu’il y a une certaine tension entre vous et Shanae », dit-il. « Ce qu’on m’a dit, c’est que quelqu’un a dit que vous aviez l’air d’avoir deux visages. »

On ne sait pas pourquoi Clayton a essayé d’agir comme si un dénonciateur tiers l’avait prévenu, mais c’est une tentative incroyablement faible qui échoue de façon spectaculaire. De la même manière qu’il est clair qu’un producteur a dit à Clayton d’interroger Marlena sur les Jeux olympiques, il est assez évident que les mots de Clayton sont directement sortis de la bouche de Shanae. Après tout, personne ne savait qu’Elizabeth et Shanae faisaient du bœuf jusqu’à ce que Shanae s’ennuie et décide d’inventer un bœuf avec Elizabeth. Elizabeth sait instantanément que Shanae l’a insultée à Clayton et confronte immédiatement Shanae. Les deux se sont lancés dans une bagarre dans laquelle Elizabeth était étonnamment amicale tandis que Shanae se moquait d’elle à plusieurs reprises pour son TDAH (il est assez difficile de figurer sur la liste des «pires candidats au baccalauréat de tous les temps», mais quelques autres blagues sur le mental d’un autre candidat la santé devrait faire monter Shanae assez haut.)

Il est clair que Clayton souffre du syndrome de Ron Bourgogne. Si c’est sur le téléprompteur, il le dira. Il n’est pas là pour penser à lui-même. Le mieux qu’il puisse faire est de répéter ce qu’une autre personne lui dit et de prétendre que c’est sa propre idée. Cela fait de lui un célibataire presque parfait, mais il devrait probablement éviter de manipuler des informateurs dans la protection des témoins.

Plus grand retour : les antiquités de Big Daddy

Le premier rendez-vous de groupe lundi soir s’est terminé par un cocktail dans un magasin d’antiquités. Bien, mignon, peu importe. Le deuxième rendez-vous de groupe lundi soir s’est également terminé par un cocktail dans un magasin d’antiquités. Mais pas n’importe quel magasin d’antiquités…

C’est vrai : Big Daddy’s est de retour.

Le célibataire a utilisé ce magasin d’antiquités au hasard comme lieu pour des dates remontant jusqu’en 2016. Avant que le spectacle ne prenne la route en 2020, Big Daddy’s a été présenté pendant trois saisons consécutives. Ils n’ont pas pu l’utiliser lors du tournage dans des stations balnéaires où la franchise pourrait faire des bulles conformes au COVID, mais maintenant que l’émission est revenue en Californie du Sud, c’est à nouveau une époque antique. « Peut-être qu’il adore les antiquités », un concurrent à propos de Clayton, ignorant apparemment que (1) Clayton n’aime probablement pas les antiquités et (2) elle apparaît dans une émission obsédée par le tournage à proximité de biens d’occasion.

Cette saison, The Bachelor a célébré son retour au manoir dans de multiples promos, mais il a tenté de balayer son utilisation répétée de ce magasin d’antiquités sous le tapis. Mais les vrais passionnés de Bach savent que les deux emplacements sont essentiels. Le spectacle n’est pas toujours glamour et bien planifié – parfois, il faut simplement espérer que personne ne remarque que différents combats se déroulent sous les mêmes publicités kitsch et lampes vintage.

Inscrivez-vous à la newsletter The Ringer