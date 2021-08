Justin Charity et Micah Peters commencent par discuter de leurs émissions Nickelodeon préférées en l’honneur du #NickCharacterBracket de The Ringer (1:13), puis suivent avec une ventilation de The Suicide Squad (7:10). Ils mettent en évidence la performance éclatante de John Cena et leurs scènes préférées dans le film (22:56).

Pour des guides d’épisodes et d’autres lectures et recommandations, consultez le programme Sound Only ici.

Hôtes : Justin Charity et Micah Peters

Producteur associé : Stefan Anderson

