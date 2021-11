Récapitulation des Bears-49ers, c’est pourquoi vous avez repêché Justin Fields et une saison des taureaux qui vacille déjà

Jason ouvre le spectacle en décomposant la défaite 33-22 des Bears contre San Francisco. Sean Desai n’a pas passé une bonne journée au bureau, mais Bill Lazor a fourni un plan de match solide pour la meilleure performance de la carrière de Justin Fields (0:10). Les Bulls sont amusants, ils sont de retour, mais leur saison vacille suite à l’annonce que Patrick Williams manquera la saison (24h00). Jason raconte également l’incident au cours duquel un fan des Bulls s’est précipité sur le plateau de NBC Sports Chicago après le match. Les Bears ont tenté de gâcher un autre dimanche, mais la course TD de Justin Fields a donné de l’espoir à nos appelants dans notre segment de messagerie vocale (41h00). Dans Outside the Chi, Jason nous explique pourquoi nous sommes à la croisée des chemins dans la société avec la santé mentale, et le monde du sport n’est pas différent (48:00).

Hôte : Jason Goff

Producteurs : Steve Ceruti et Chris Tannehill

S’abonner: Spotify