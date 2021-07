Juliet est rejointe par Amelia Wedemeyer pour parler de la sortie de Michael de la série avant de discuter de Men Tell All (1:00). Elle est ensuite rejointe par Peter Weber et Dustin Kendrick, colocataires et co-animateurs de Bachelors in the City, pour parler de choses étranges qu’on leur demande dans la rue et s’ils reviendront un jour à la télé-réalité (22:33).

Animatrice : Juliette Litman

Invités : Amelia Wedemeyer, Peter Weber et Dustin Kendrick

Productrice : Kaya McMullen

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS