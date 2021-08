Récapitulation du championnat d’été LCS 2021 – Dignitas contre Evil Geniuses

Dignitas et Evil Geniuses sont montés sur scène lors du premier match des championnats LCS !

Aujourd’hui, les premiers championnats LCS ont débuté par un match entre Dignitas et Evil Geniuses. Remplaçant les éliminatoires d’été du passé, le championnat est l’endroit où les équipes doivent faire leurs preuves pour remporter le titre et une place au championnat du monde. Même s’ils ne pourront pas le faire devant un public en direct dans le New Jersey, Evil Geniuses (“EG”) et Dignitas (“DIG”) ont été les premiers à se battre sur Summoner’s Rift, et bien que cela était prévu pour être un affrontement assez unilatéral, les deux équipes étaient impatientes de montrer de quoi elles étaient faites !

Jeu Un

Comme beaucoup s’y attendaient, EG est entré dans la série prêt à gagner. Et l’action a commencé tôt. Lorsque DIG a opté pour un jeu agressif dans la voie du bas, les laners en solo se sont téléportés et cela est devenu un 5v5 de quatre minutes. Mais EG a assuré la première place en obtenant deux victoires. Quelques minutes plus tard, le chaos a éclaté dans la moitié inférieure de la carte, alors qu’un 2v2 au milieu de la jungle récupérait un kill pour DIG, mais la voie du bas d’EG errait pour obtenir un kill en retour. Puis, alors qu’ils revenaient bot, une escarmouche a éclaté où plus de victimes ont été tuées vers EG.

Alors qu’EG avait une avance certaine à ce stade, DIG n’en avait pas encore totalement l’air. Mais cet état n’a pas duré longtemps. DIG a décidé de prendre Rift Herald, ce qu’ils ont obtenu, mais EG a forcé un combat d’équipe par la suite. Ce fut un massacre, car quatre sont morts de DIG et EG s’est enfui avec un énorme plomb d’or. À partir de là, DIG n’avait plus d’options et était désespéré. En conséquence, ils ont essayé de forcer le combat et, à leur crédit, ont obtenu un bon engagement avec leur combo Diana-Yasuo. Mais ils n’ont tout simplement pas eu assez de dégâts, et EG a renversé le combat pour remporter trois autres victoires.

Après cette tentative, EG avait le contrôle total. Ils se sont déplacés sur la carte pour abattre des tours et développer leur plomb d’or. Finalement, ils ont trouvé deux choix parmi les membres de DIG et sont allés directement à Baron. Sans aucun problème, EG a obtenu le buff Baron et s’est mis au travail. Après un siège propre d’EG, ils ont repoussé DIG dans leur fontaine et ont remporté une victoire facile au premier match.

Statistiques rapides :

Équipe : EG-DIG Temps : 28:14 Tués : 15-4 Tourelles : 11-2 Or : 56.0k-45.8k Dragons : 1-2 Barons : 1-0

Jeu deux

Après un Game One unilatéral, le train a déraillé pour faire un Game Two fou. Cette fois, DIG a réussi à repartir du bon pied. Akaadian a tué Impact for First Blood, et en même temps, la voie du bas DIG a échangé deux pour un en kills dans un combat de voie. Alors qu’EG a réussi à égaliser la différence d’or en réclamant le Rift Herald et le bonus de la première tour, DIG avait l’air vivant.

Cependant, EG n’allait pas rester les bras croisés et regarder le match s’éloigner. Ils ont choisi un combat dans la voie du bas et ont capitalisé sur un excès de confiance de DIG. EG a encaissé quatre attaques décisives sans en perdre aucun, et maintenant ils avaient la tête en or. Mais EG n’a pas pu garder la tête pour toujours. À 24 minutes, EG était trop confiant cette fois et a essayé de précipiter Baron, mais DIG s’est présenté et les a abattus pour cela. Après en avoir tué quatre, DIG a pris une tour intermédiaire et le baron aussi.

Un jeu de lancers

Bien qu’ils n’aient pas pu détruire une grande partie de la base d’EG avec le buff Baron, ils avaient une solide maîtrise du jeu. C’était jusqu’à ce qu’EG ait une énorme performance. À 31 minutes, DIG a éliminé Jiizuke dans la voie médiane et a fait tomber plusieurs barres de santé. À la recherche de plus, DIG est allé trop loin et a été abattu un par un par Viego de Contractz, qui a fini par obtenir un impressionnant Quadra Kill. En plus d’un Quadra, Contractz et EG ont également obtenu un buff Baron.

Maintenant, tout ce qu’EG avait à faire était de ne pas lancer comme les deux équipes l’avaient fait plusieurs fois ce match. Bien sûr, il devait rester un lancer dans le réservoir. Alors qu’EG poussait les trois voies, Aphromoo a trouvé un beau choix sur Danny. Après avoir perdu leur ADC, les membres EG sont morts les uns après les autres dans un étrange manque de conscience. La victoire leur étant pratiquement remise, DIG a pu traverser la voie du haut, prendre le Nexus d’EG et égaliser la série 1-1.

Statistiques rapides :

Équipe : DIG-EG Temps : 36:24 Tués : 21-15 Tourelles : 8-6 Or : 71.4k-69.2k Dragons : 3-2 Barons : 1-1

Jeu trois

N’appréciant pas qu’ils aient jeté le deuxième match à DIG, EG est entré dans le troisième match prêt à faire une déclaration. Et ils l’ont certainement fait. La première phase de laning a été absolument commandée par les solo laners d’EG et les deux ont gagné l’or dès les premières minutes. Lorsque la première escarmouche a éclaté près de la voie médiane, EG n’a pas reculé et a réclamé First Blood. Quelques minutes plus tard, Contractz et Jiizuke se sont déplacés ensemble pour tuer FakeGod sous sa tour et prendre sa tour pour le placer incroyablement loin derrière, et propulser Impact devant.

À leur crédit, DIG a réussi un plongeon dans la voie du bas pour obtenir un kill, mais EG les dépassait. Lucian de Jiizuke était absolument en train de piétiner le choix moyen Kindred de Yusui, et à cause de cela, EG avait toujours une priorité moyenne massive, ce qui signifie qu’il pouvait se déplacer à tout moment. Dans son sillage, des tours et des champions sont tombés tout autour de la carte. A seulement 20 minutes, EG avait déjà obtenu une avance de 7k d’or.

Étant donné qu’ils avaient une telle avance, ce n’était qu’une question de temps avant qu’EG ne lance le Baron. Quand ils l’ont fait, EG a combattu DIG dans leur jungle et en a tué deux avant de sécuriser le buff Baron. Par la suite, EG n’a fait qu’une bouchée de la base de DIG et a remporté un combat d’équipe décisif avant de remporter le troisième match.

Statistiques rapides :

Équipe : EG-DIG Temps : 26:04 Tués : 12-2 Tourelles : 11-1 Or : 51.4k-37.0k Dragons : 1-2 Barons : 1-0

Jeu quatre

Dans le quatrième jeu, le dos de DIG était contre le mur et il leur incombait de renverser la vapeur. Cependant, c’est EG qui a pris une avance rapide, alors que Contractz a ganté la voie du bas pour obtenir deux victoires pour son équipe. DIG a cependant riposté, alors qu’Akaadian a ganté et tué le haut de l’Impact avant que le solo direct de FakeGod ne tue l’Impact une minute plus tard. Un combat d’équipe de neuf minutes dans le haut de la carte a été en faveur d’EG deux pour un en kills, mais ce match semblait pouvoir aller dans les deux sens.

C’est à cette époque que les équipes ont divisé la carte. DIG bot concentré, prenant une tour là-bas et un Ocean Dragon. Pendant ce temps, EG a pris le dessus, utilisant le Rift Herald pour prendre deux tours et les aider à tuer FakeGod. Le vrai moment décisif du match est venu à 17 minutes. Ici, EG a brisé DIG, tuant quatre membres avant d’ajouter un dragon des nuages ​​et une tour intermédiaire.

À partir de là, EG a eu la vie facile. Après avoir obtenu deux choix, ils ont claqué la voie du bas et détruit le premier inhibiteur. Peu de temps après, EG s’est précipité sur le baron et, malgré l’obtention du buff, ils ont dû sacrifier deux de leurs champions pour cela. En conséquence, EG n’a pas pu en faire trop pendant la durée du buff, surtout après que DIG a attrapé Danny. Cela a pris un certain temps, mais finalement, EG a trouvé son combat dans la voie médiane pour obtenir un kill et faire boule de neige à plus de kills, et finalement une victoire.

Statistiques rapides :

Équipe : DIG-EG Temps : 30:09 Tués : 11-22 Tourelles : 11-10 Or : 49,5k-59,5k Dragons : 1-2 Barons : 0-1