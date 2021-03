Récapitulation du match et faits saillants: Deportivo Abanca 0-2 Real Madrid Femenino

Le Real Madrid Femenino a battu le Deportivo Abanca 2-0 dans ce qui était loin d’être un exercice de routine. Voici mes réflexions immédiates sur ce qui s’est passé. Les notes des joueurs et le podcast d’après-match suivront.

De temps en temps, le gros poisson se dirige vers un petit étang et suppose simplement que la domination sur ce territoire faiblement gardé est la leur. Les gros poissons deviennent complaisants, flottent paresseusement et s’endorment périodiquement, tandis que les petits poissons se rassemblent et lancent une attaque coordonnée. Le gros poisson est pris par surprise – assez étourdi pour ne pas utiliser adéquatement ses principales armes physiques. Tout d’un coup, ce concours sur cette petite zone dans un endroit apparemment petit est dur et même. Le gros poisson ferait mieux de se réveiller ou il risquait de perdre, forcé de se retirer dans le grand océan bleu avec sa queue coincée entre ses futures pattes destinées à la terre. Cette description de NatGeo aurait tout aussi bien pu être le commentaire officiel de la première moitié du Real Madrid Femenino-Deportivo Abanca. Las Blancas y regardait à peine, perdant des passes de base, crachant le ballon de manière inhabituelle dans des zones plus profondes et le lançant longtemps alors qu’une simple passe courte ferait l’affaire. D’autre part, Depor est sorti avec une presse périodique et une intention offensive, réussissant à glisser une passe dangereuse pour Alba Merino avant de prendre la poche de Maite Oroz et de décoller tôt. Le Real Madrid a toujours montré des éclairs de danger, car Jessica Martínez a mis une tête au but depuis un bon emplacement de tir après un centre de Kenti Robles à la 20e minute, mais les All Whites n’ont vu aucune autre chance décente avant la 43e. Corredera a finalement réussi une de ses passes avant et a trouvé Sofia Jakobsson en train de charger en avant. Le Suédois l’a joué contre Marta Cardona, qui l’a réduit pour le tir d’Aurélie Kaci. Corredera a eu un match difficile (pour le dire délicatement) jusqu’à ce point, mais a semblé trouver une certaine confiance après son succès grâce au ballon. Elle a mené la dernière action de la mi-temps, glissant à l’intérieur de trois joueurs avant de placer son tir bien loin du but. Selon, Aznar a fait un sous-marin intéressant avant le redémarrage, apportant LB / LW Olga Carmona pour Jessica. Jakobsson s’est déplacé dans la position nominale avant-centre tandis qu’Olga a pris la place vacante sur la gauche. L’introduction de la qualité de la jeune Espagnole a eu un impact immédiat, puisqu’elle a fourni une passe décisive à la 51e minute. Mais les gros titres doivent aller à Marta Cardona, qui a perdu son putain d’esprit et a marqué une fin tournante. Qu’est-ce que je viens de voir. Le Real Madrid avait plus de contrôle et des ouvertures accrues en transition après le but, alors que Depor avançait, mais la qualité globale du jeu ne s’est pas améliorée de façon spectaculaire. L’absence d’un véritable point focal à l’avant a rendu difficile de garder les arrières centraux de l’opposition sous contrôle et encore plus difficile de faire passer quoi que ce soit au milieu. Pour une équipe déjà fortement orientée vers les flancs, le jeu d’approche de Madrid est devenu encore plus prévisible. Néanmoins, la qualité individuelle de Madrid l’a dit une deuxième fois et Sofia Jakobsson a scellé l’accord sur la contre-attaque: