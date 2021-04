Récapitulation du match: Real Madrid Femenino 1-1 Real Betis

Le Real Madrid Femenino a fait match nul 1-1 avec le Real Betis et a raté une autre occasion de remonter à la deuxième place de Primera Iberdrola.

Le Real Madrid est revenu à l’action après la pause internationale contre le Real Betis. Las Blancas a eu l’occasion de propulser Levante à la deuxième place et d’améliorer sa position dans la course aux places de qualification pour l’UEFA Champions League après que Levante et Madrid CFF aient perdu des points ce week-end.

Las Blancas a dominé la possession tôt mais le Real Betis était compact défensivement et le Real Madrid n’a pas été en mesure de créer des occasions de marquer des buts. Au fur et à mesure que le match avançait, le jeu devenait plus transitoire. Las Blancas a remporté le plus de succès sur la gauche avec Olga Carmona et Sofia Jakobsson en arrière.

Le Real Betis avait également l’air dangereux en transition, mais Ivana Andres et Maite Oroz ont bien fait de couper leurs contre-attaques. Le Betis a également menacé sur coup de pied arrêté. Ils ont causé des problèmes au Real Madrid, mais aucune des deux équipes n’a pu se convertir en première mi-temps.

Le Real Betis a pressé le Real Madrid sur le terrain pour commencer la seconde mi-temps. Las Blancas s’est ajusté et a poussé pour trouver le premier match. Le Real Betis a fait payer Las Blancas en transition. Ivana Andres a été jetée au sol et le Real Betis a réussi à faire glisser le ballon vers Aixa Salvador, qui a marqué sous un angle difficile pour donner au Real Betis une avance de 1-0.

Le Real Betis a eu une chance de doubler son avance à la 69e minute. Misa a effectué un arrêt en plongée pour maintenir le déficit à un.

À la 76e minute, Kosovare Asllani a tenté de passer à Jakobsson dans la surface. Le centre a touché une main du Betis et l’arbitre a accordé un penalty au Real Madrid. Asllani a fait un pas à la place et a égalisé le match.

Las Blancas a poussé pour un vainqueur tardif mais n’a pas pu marquer.