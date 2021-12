Récapitulation NBA tôt le matin: les Cavs tombent avec le démarreur Ricky Rubio

Mauvaise correspondance de Ricky Rubio dans la défaite de Les Cavaliers de Cleveland en vue de Celtics de Boston. El Masnou’s était titulaire en raison des nombreuses pertes de l’équipe de l’Ohio, notamment dans le jeu intérieur (Tacko Fall a fait ses débuts cette saison) et a terminé le duel avec 8 points (2 sur 12 en field goal), 6 passes et 3 interceptions. -20 avec lui sur la piste. Le meilleur des Cavs était Darius Garland avec 28 points. Kevin Love a inscrit 18 sur le banc. Chez les Celtics, très branchés, Jaylen Brown a été le meilleur avec 34 points. Robert Williams est parti jusqu’à 21 ans et Jayson Tatum en a contribué 18. Voici les scores d’hier soir en NBA :

Orlando Magic 104 Atlanta Hawks 98

Cleveland Cavaliers 101 Boston Celtics 111

Fusées de Houston 106 Milwaukee Bucks 126

Denver Nuggets 94 Oklahoma City Thunder 108

Los Angeles Clippers 105 Sacramento Kings 89

Raptors de Toronto – Chicago Bulls (reporté)

Seaux de boogie ! – DeMarcus Cousins ​​​​(@boogiecousins) perd un sommet de 18 points dans la victoire des @Bucks ! pic.twitter.com/vqhg7PNX2L – NBA (@NBA) 23 décembre 2021