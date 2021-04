Recensement des singes via une application mobile! Dans une première, WII invite les habitants d’Haryana à participer; Vérifiez les détails

Le recensement de la faune de l’Haryana 2021 a commencé dans l’État le 12 avril de ce mois-ci et sera mené en plusieurs phases. (Image représentative)

Le Wildlife Institute of India (WII), dans le cadre d’une initiative unique, a invité les habitants de l’État d’Haryana à participer au tout premier recensement des singes de l’État via une application mobile. se déroulera entre le 28 avril et le 30 avril. Nommée «Wildlife Census Haryana», l’application gratuite est disponible sur le Play Store et peut être téléchargée par les résidents intéressés. Selon un rapport d’Indian Express, l’application est équipée d’un enregistrement de l’emplacement actuel de la personne utilisant l’application. En ce qui concerne la tâche des participants, les résidents devront simplement entrer le décompte des singes aperçus ainsi que leur taille et si possible leur sexe, a déclaré ML Rajvanshi, coordinateur de l’État pour le recensement annuel à l’Indian Express.

Le recensement se déroulera entre deux plages horaires aux dates prévues – 5 h 30 à 10 h et 17 h à 19 h. L’application mobile unique qui permettra la participation des gens au tout premier recensement des singes dans l’État a été conçue par le Dr Bilal Habib, scientifique principal au Wildlife Institute of India (WII), Dehradun. Haryana a été témoin d’une augmentation des conflits homme-animal ces dernières années et le recensement des singes jettera un peu la lumière sur le dénombrement des singes et les conflits humains-singes connexes. Les districts qui sont restés sujets aux conflits humains-singes dans l’État de Haryana comprennent Yamunanagar, Ambala, Hisar, Panchkula, Kurushetra, Bhiwani, Kaithal, Gurugaon et Faridabad, entre autres.

Lors du développement de l’application mobile, les responsables forestiers avaient également caressé l’idée de permettre aux habitants de cliquer sur les photos de Singes et de les mettre en place sur l’application. Cependant, les responsables y ont pensé plus tard car la fonction photo aurait rendu l’application trop lourde et posé des problèmes aux résidents.

Il est à noter que les macaques rhésus viennent sont répertoriés dans la deuxième annexe de la loi de 1972 sur la protection de la faune qui leur accorde une protection accrue. Le recensement de la faune de l’Haryana 2021 a commencé dans l’État le 12 avril de ce mois-ci et sera mené en plusieurs phases. Le recensement devrait se terminer dans l’État le 30 juillet.

