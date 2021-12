Recensement écossais : des écoliers ont demandé s’ils avaient eu des relations sexuelles anales lors d’une enquête « intrusive » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le recensement de la santé et du bien-être du gouvernement écossais a posé à des élèves d’à peine 14 ans des questions « intrusives et insensibles », y compris s’ils ont eu des relations sexuelles anales. Suite à la réaction des membres du public et des politiciens, plusieurs conseils devraient effectuer un demi-tour.

Il interroge les élèves sur leur expérience de l’usage de drogues, de la consommation d’alcool et du sexe.

Mais le document a été vivement critiqué par les partis travailliste et conservateur, le commissaire écossais à l’enfance et à la jeunesse, Bruce Adamson, appelant à sa suspension.

Il a déclaré que l’enquête, que les élèves doivent remplir pendant les heures de classe, doit protéger leur droit à la vie privée et donner un consentement éclairé. Il s’est également dit préoccupé par le fait que l’enquête anonyme pourrait effectivement permettre d’identifier les répondants.

Bien qu’il ne soit pas demandé aux enfants de saisir leur nom, leur numéro de numéro de candidat écossais (SCN) doit être fourni.

Les écoles et le conseil pourraient utiliser le CSN pour identifier un élève et offrir un soutien si des réponses signalent une préoccupation.

M. Adamson a déclaré: « Les jeunes devraient avoir leurs droits clairement communiqués à l’avance, y compris les informations clés selon lesquelles leur participation n’est pas obligatoire.

« Nous craignons que l’enquête recueille le SCN de l’élève et les jeunes doivent être informés que cela peut permettre de les identifier. »

Le conseiller Callum Laidlaw a fait valoir: « Je ne sais toujours pas à quel point cela est anonyme et à quel moment il y aurait une intervention, ce qui est dit qu’il y aurait s’il y a quelque chose de préoccupant.

« Qu’est-ce qui est préoccupant et comment cela est-il déterminé dans le contexte du recensement ? »

Les questions sur le sexe ont suscité une inquiétude particulière.

Une question demande : « Les gens ont des degrés divers d’expérience sexuelle. Combien, le cas échéant, d’expérience sexuelle avez-vous eu ?

Le conseiller Laidlaw a déclaré: « Nous avons déjà la santé et le bien-être dans la salle de classe, donc ce n’est pas nécessairement à propos de cela, c’est à propos de la raison pour laquelle vous voulez poser ce genre de questions à des enfants individuels.

« C’est poser des questions très personnelles qui mettront potentiellement beaucoup de jeunes dans une position difficile, ils se sentiront mal à l’aise.

« Personnellement, je pense que certains d’entre eux sont inappropriés. »

La conseillère Alison Dowling a accusé le gouvernement écossais de ne pas en faire assez avec les données déjà disponibles.

Mettant davantage l’accent sur le bien-être des filles, elle a qualifié de « détonnant » pour certaines personnes ayant subi des abus sexuels de répondre aux questions de l’enquête, car leur « nature déclenchante » pourrait conduire à une « re-traumatisation » des victimes.

Elle a également souligné une statistique récente qui montre que près de 40 pour cent des filles ont été agressées sexuellement ou harcelées à l’école.

Le conseiller Dowling a déclaré : « Le gouvernement SNP n’a pas besoin d’attendre une enquête intrusive et administrée de manière insensible pour prendre des mesures et donner la priorité à la sécurité, la dignité et la vie privée des filles.

« C’est affligeant, il est probable qu’un nombre important d’enfants du Renfrewshire répondant à cette enquête aient subi des abus sexuels.

« Seuls 43 % des cas de viol et de tentative de viol aboutissent à une condamnation, contre 88 % pour d’autres crimes.

« Le gouvernement écossais a les preuves. S’il se souciait de l’épidémie de violence sexuelle dans les écoles, il pourrait agir maintenant. »

Suite à la critique du questionnaire, certains conseils ont soit expurgé certaines questions de l’enquête.

Le Renfrewshire Council a confirmé qu’il avait pour l’instant arrêté son déploiement.