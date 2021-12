Réception au Honduras de Sirey Morán avec la couronne NBL

Univisión Sirey Morán a remporté la couronne de Nuestra Belleza Latina

Le 21 novembre, la belle hondurienne Sirey Morán a été sacrée gagnante de la 12e saison de Nuestra Belleza Latina. Et bien que ce fut l’une des plus belles nuits de sa vie, après avoir eu la couronne de réalité Univisión sur sa tête, la reine de beauté a reçu le meilleur des couronnes au début de cette semaine, après avoir réalisé son autre grand vœu : aller au Honduras pour apporter la victoire à son peuple.

La centraméricaine s’est rendue dans son pays mardi et à son arrivée à l’aéroport international Ramón Villeda Morales, elle a été reçue comme une célébrité par des centaines de Honduriens qui se sont rassemblés dans l’aérogare pour la saluer comme une Miss Univers.

C’est ainsi que Sirey l’a partagé sur ses réseaux sociaux, où il a partagé des photographies et des vidéos du moment émotionnel, dans lequel il a retrouvé son peuple et a fait ressortir sa simplicité et son charisme, qui ont fait de lui un personnage très aimé dans son pays. .

« Plus qu’heureux d’être dans mon pays. Merci pour un si bel accueil ❤️ #sanpedrosula #teamsirey #honduras #catracha #catrachos @nuestrabellezalatina @univision @televicentro », était l’un des commentaires que la reine a partagé sur son Instagram, où elle a publié de belles images de son arrivée au Honduras et la façon dont les gens professaient leur amour et leur admiration pour lui.

« Je me sens super béni parce que je sais que beaucoup sont venus et je sais que beaucoup d’autres n’ont pas pu venir, car ce sont des catrachos qui travaillent, mais cette couronne nous appartient à tous », a déclaré le catracha en dialogue avec les médias qui l’attendaient. sa. « Merci beaucoup à tous ceux qui étaient à l’aéroport 🙏🏼🙏🏼 #sanpedrosula #Honduras. »

Son amie et ancienne juge de Nuestra Belleza Latina, Jomari Goyso, était l’une des célébrités qui a commenté les photos et vidéos de Sirey avec son peuple, et n’a pas pu cacher l’émotion de la voir pleine de bonheur avec son peuple.

« Mon cœur se remplit de joie quand je vois le bonheur de mes catrachos ! 🙌 », a commenté l’ibérique.

Et c’est que depuis le début de son règne en tant que Nuestra Belleza Latina, Sirey n’a de cesse de répéter qu’en plus d’avoir signifié pour elle une victoire et un rêve devenu réalité, ce qui la remplit le plus de fierté, c’est de savoir que cela lui a procuré une immense joie. à votre pays.

« Cette couronne est à toi. Merci beaucoup, la première couronne pour le Honduras… et merci à tous ceux qui m’ont soutenu », ont été les premiers mots que l’ancienne Miss Honduras a prononcés après avoir été couronnée le mois dernier par Migbelis Castellanos.

« Quand un Hondurien triomphe, tout le Honduras triomphe », a ajouté Nuestra Belleza Latina numéro 12, maintes et maintes fois dans ses interviews, insistant sur le fait que gagner le concours Univision s’est également avéré être la meilleure récompense pour ses compatriotes.

« La grâce de Dieu, mon Honduras, mon peuple… la vérité a été atteinte, et (merci) à toute cette équipe spectaculaire qui m’a beaucoup appris », a déclaré Sirey. « Nous n’avons jamais eu de couronne, le Honduras n’a jamais eu de Miss Univers et je leur donne la première couronne. Cela me remplit de bonheur ».