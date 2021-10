Recette de brochette de queue de homard grillée au beurre d’herbes citronnées

Pour améliorer n’importe quel hayon ou soirée de visionnage (que ce soit « Monday Night Football » ou la finale de la saison de « 90 Day Fiancé »), le homard impressionnera à coup sûr. Cet automne, nous ne pouvons pas nous passer de ces brochettes de queue de homard – et nous avons le sentiment que vous allez les adorer aussi.

« Assurez-vous qu’il y a beaucoup de beurre au citron et aux herbes pour tout le monde », note Gerry Speirs, qui a créé la recette du Maine Lobster Marketing Collaborative. Avec seulement une poignée d’ingrédients nécessaires pour faire – n’oubliez pas l’estragon et le romarin frais ! – ces brochettes alléchantes sont bien plus que la somme de leurs parties. Obtenez la recette complète ci-dessous.

Gerry Speirs de Foodness Gracious partage cette recette de brochette de queue de homard qu’il a créée pour le Maine Lobster Marketing Collaborative avec Fox News. (Gerry Speirs/Collaboration de marketing du homard du Maine)

Brochettes de queue de homard du Maine grillées avec beurre au citron et aux herbes par Foodness Gracious’ Gerry Speirs & Maine Lobster Marketing Collaborative

Pour 4 personnes

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients:

Ces brochettes de homard créées par Gerry Speirs sont une alternative en brochette aux rouleaux de homard. (Gerry Speirs/Collaboration de marketing du homard du Maine)

4 grosses queues de homard du Maine1 tasse de ghee ou de beurre non salé1 cuillère à soupe d’estragon frais, haché1 cuillère à soupe de ciboulette fraîche, hachée1 cuillère à soupe de romarin frais, haché½ cuillère à café de sel¼ cuillère à café de poivre noir2 cuillères à soupe de jus de citron frais4 brochettes de barbecue en bois ou en métal

Instructions:

Les « brochettes de queue de homard grillées du Maine avec beurre au citron et aux herbes » de Gerry Speirs sont faites avec du ghee, de l’estragon, de la ciboulette, du romarin et du jus de citron. (Gerry Speirs/Collaboration de marketing du homard du Maine)

Préchauffez votre gril à feu vif.A l’aide de ciseaux, coupez la carapace jusqu’à atteindre la queue.Percez chaque queue de homard avec une brochette.Dans une petite casserole, faites chauffer le beurre jusqu’à ce qu’il soit fondu, en écumant le lactosérum qui flotte à la surfaceAjoutez les herbes fraîches , du sel, du poivre et du jus de citron et mélanger. Badigeonner chaque queue de homard avec un peu de beurre aux herbes, puis placer sur le gril avec le côté coupé vers le haut. Griller pendant environ 4 minutes, puis retourner chaque queue et griller encore 2 3 minutes.Une fois les queues complètement cuites, à l’aide de ciseaux, coupez le long du ventre et ouvrez la coquille pour exposer la viande.Brosser généreusement avec le beurre aux herbes, en veillant à pénétrer dans toutes les fissures.Servir avec plus de beurre citron-herbes dessus le côté.

