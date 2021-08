Recettes de wraps – 10 wraps sains pour 2021

NADINE GREEFF nadinegreeff.com & # xA; Le Cap

Devinez-moi ceci : qu’est-ce qui pourrait être mieux que de manger votre repas préféré ? Manger votre repas préféré enveloppé de glucides, c’est quoi.

C’est exactement pourquoi, lorsque vous cherchez à satisfaire vos envies rapidement, les enveloppements sont le meilleur, voire le SEUL choix, à mon humble avis. Écoutez-moi : d’une part, ils sont comme le conduit parfait pour manger sans assiette avec un minimum de nettoyage. D’un autre côté, chaque bouchée est le mélange parfait de toutes les choses délicieuses à l’intérieur, c’est-à-dire une fête. C’est ce qu’on appelle un gagnant-gagnant, les gens !

Alors, êtes-vous une personne vivante et respirante qui valorise l’expérience humaine ? Ensuite, il est temps de faire le plein de pitas, de tortillas et de pain plat dandy pratique. Nous avons une large gamme de recettes de wraps délicieuses et créatives pour toute la journée, tous les jours. Wraps aux œufs, wraps au poulet, wraps aux légumes. Bébé, tu l’appelles. Oh, je devrais également mentionner que chacun est plus que facile à préparer. N’aimez-vous pas une situation alimentaire à faible effort et à haut rendement? Oui, vous le faites. Continuez à faire défiler pour des informations très précieuses.

Enveloppement petit-déjeuner

Maintenant, c’est ainsi qu’un gagnant commence sa journée. Cela peut ressembler à votre combo œuf + fromage standard. Sauf que ce fromage est ~ feta ~ et qu’il y a du houmous en cause. C’est une épreuve délicieuse que vous devez essayer.

Wrap aux œufs de blé entier

Ce wrap croquant contient du bacon de dinde et des légumes frais. Cela ressemble à votre nouveau déjeuner de travail préféré pour moi !

Wrap de salade de poulet

Vous pouvez préparer une salade alléchante à partir de rien ou utiliser littéralement n’importe quelle salade de poulet préparée. Ce dernier prend tout de … 30 secondes à fouetter. Si vous essayez de réduire votre consommation de viande, utilisez une salade de poulet végétalienne comme dans le wrap illustré ci-dessus ! Il n’y a aucune excuse pour ne pas essayer celui-ci.

Wrap Club à la dinde

Ce dîner léger peut être perfectionné même par les plus paresseux d’entre nous (je vous vois, je vous respecte). L’ingrédient surprise (spoiler : c’est du fromage à la crème) le rend encore plus addictif.

Wrap au steak et à la mangue

Le steak et les mangues ne sont peut-être pas un combo de saveurs super commun, mais c’est certainement un délice. Faites confiance – ce n’est pas le wrap de votre grand-mère.

Wrap végétarien chargé

Voici une délicieuse façon d’obtenir vos légumes quotidiens. Une fois de plus, le houmous associe tous les ingrédients sains de cet enveloppement. Outre le temps de préparation rapide, la meilleure partie de celui-ci est de savoir comment vous pouvez essentiellement remplacer l’un des légumes impliqués par autre chose. Ça va encore claquer.

Wrap au poulet croustillant

D’accord, donc si vous pouvez utiliser n’importe quel type de poulet que vous avez pour celui-ci. Des restes de plats à emporter frits ? Sûr. Les restes de grillades d’hier soir ? Cela aussi. Tout fonctionne avec de la mozzarella et de la sauce tomate.

Wrap au poulet Buffalo à l’avocat

Le poulet Buffalo ne doit pas être réservé pour les soirées bar et le dimanche du Super Bowl ! Cela fonctionne trop bien dans cet enveloppement sain. Déchiquetez le poulet, assaisonnez-le avec des aliments faciles à trouver et mangez. Cette recette est en fait tout.

Wrap aux œufs, à la dinde et à l’avocat

Si vous ne vous êtes pas encore réunis, les œufs, la dinde et l’avocat sont des poids lourds dans le monde du wrap. Qu’obtient-on quand on les met tous ensemble ? Un repas qui n’a d’autre choix que d’être délicieux.

Wrap croquant au poulet aux arachides et aux arachides arc-en-ciel

Si le nom n’est pas assez attrayant, laissez-moi décomposer ce chef-d’œuvre. C’est du poulet grillé, des poivrons et une sacrée bonne sauce aux arachides, le tout réuni pour le meilleur wrap de tous les temps. Gardez cela pour un jour où vous avez faim de quelque chose de particulièrement satisfaisant.

