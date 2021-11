Recettes d’impôts indirects en hausse de 51% sur un an en avril-octobre

Les perceptions brutes de la TPS (pour le Centre et les États combinés) se sont élevées à 1 30 127 crores de roupies en octobre (ventes de septembre), la deuxième plus haute rattrapage de l’histoire de la taxe indirecte globale qui a été lancée en juillet 2017.

Malgré l’épuisement d’un effet de base favorable, les recouvrements d’impôts indirects ont connu une croissance robuste jusqu’en octobre de cet exercice. Au cours des sept premiers mois de l’exercice 22, les perceptions brutes d’impôts indirects (nets des remboursements, mais avant la dévolution aux États) ont augmenté de 51% sur un an pour atteindre environ Rs 7,4 lakh crore, contre un taux requis de 3% pour atteindre l’objectif annuel de Rs 11,09 lakh crore. Les collectes d’avril à octobre 2021 étaient également supérieures de 41 % aux recettes de la période correspondante de l’exercice 20.

Même les chiffres mensuels de collecte des impôts indirects ont montré une croissance régulière sur l’année. Ces collectes ont augmenté de 25 % sur un an en juillet, de 17 % en août, de 34 % en septembre et de 63 % en octobre. Cependant, on peut noter que les perceptions de la TPS d’octobre appartiennent en grande partie aux transactions du mois précédent.

Outre les perceptions régulières de la taxe sur les produits et services (TPS), les perceptions des droits de douane et des droits d’accise ont été très solides. Dans les perceptions mensuelles des taxes indirectes du Centre, la TPS constitue 40 à 50 % en fonction de la répartition des perceptions intégrées de la TPS (IGST) entre le Centre et les États. Les perceptions mensuelles des droits de douane au cours de l’exercice 22 ont été plus du double par rapport aux mois correspondants jusqu’en octobre (sauf en avril où elles représentaient plus de quatre fois les recettes du mois précédent).

« Outre les mesures anti-évasion, les agents de terrain tiennent des réunions régulières avec les représentants de l’industrie dans leurs zones pour s’assurer que les impôts sont payés à temps », a déclaré un haut responsable à FE.

Au cours du premier semestre de l’exercice 22, les recettes brutes des droits d’accise du Centre ont augmenté de 33% sur un an pour atteindre Rs 1,72 crore lakh contre l’estimation du budget de 14% en baisse sur un an pour atteindre l’objectif de Rs 3,35 lakh crore fixé pour l’année entière. Jeudi dernier, le Centre a réduit les droits d’accise sur l’essence et le diesel de 5 Rs par litre et de 10 Rs par litre, respectivement. La réduction des droits de douane pourrait entraîner une perte de revenus de 65 000 crores de Rs en novembre-mars de l’exercice en cours dû. Les perceptions fiscales seront affectées, mais nous pourrions toujours atteindre l’objectif de recettes des droits d’accise pour l’exercice en cours, estiment les responsables.

Ceci, associé à une tendance soutenue à la hausse du nombre de lettres de transport électroniques (commerce inter-États) et des déclarations de TPS pendant plusieurs semaines jusqu'en octobre, témoigne d'une augmentation de la consommation et d'une augmentation marquée de la conformité fiscale, mais en partie au détriment de la entreprises du secteur informel, dont une partie a péri.

Les perceptions brutes d’impôts directs (nets des remboursements, mais avant la dévolution aux États) ont également augmenté de 70 % sur un an en avril-octobre de l’exercice en cours pour atteindre 6,45 lakh crore, selon les données recueillies par FE. Cependant, le taux de croissance a ralenti au fil des mois. Les collectes ont progressé de 103% sur un an en juillet, 66% en août, 59% en septembre, mais ont enregistré une baisse de 21% en octobre, reflétant l’essoufflement de l’effet de base faible. La perception des impôts s’était améliorée au cours de la période de l’année dernière, après la levée du verrouillage induit par Covid.

Les recettes fiscales nettes du Centre (réductions des droits d’accise sur l’essence et le diesel) pourraient dépasser l’objectif budgétaire d’environ Rs 2 lakh crore au cours de l’exercice 22, couvrant en grande partie le coût budgétaire supplémentaire des mesures de relance annoncées par le gouvernement jusqu’à présent.

Les analystes sont d’avis que, puisque les perceptions fiscales ont été soutenues jusqu’à présent au cours de l’exercice 22, la réduction des droits d’accise ne modifiera probablement pas l’arithmétique fiscale de l’exercice 22. Le déficit budgétaire du Centre sera vraisemblablement à l’intérieur de l’objectif budgétaire de 6,8 %.