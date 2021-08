Recettes fiscales et non fiscales propres d’UP en hausse de 18,5% en juillet

in

Avec la levée progressive de la restriction de Covid, les propres recettes fiscales et non fiscales de l’Uttar Pradesh en juillet ont augmenté de 18,5% par rapport à l’année précédente, mais elles représentaient toujours 74,1% de l’objectif fixé pour le mois.

Selon les données consultées par FE, l’État a absorbé 12 656 crores de roupies en tant que recettes fiscales et non fiscales en juillet 2021, contre 10 675 crores de roupies perçus il y a un an. L’objectif de revenus propres fixé pour juillet était de Rs 17 077 crore.

Les recettes non fiscales d’avril à juillet, en revanche, s’élevaient à 2 465 crores de Rs, soit environ 30,5% de l’objectif de 8 076 crores de Rs. Cela représente 9,7% de l’objectif annuel de Rs 25 422 crore.

L’État a gagné 4 699 crores de Rs au titre de la TPS en juillet contre 4 121 crores de Rs collectés l’année dernière, soit une augmentation de 14%. Pourtant, ce n’était que 66,8% de l’objectif de collecte de Rs 7 028 crore au cours du mois. De même, au titre de la TVA, l’État a collecté 2 328 crores de Rs contre les collections de 1 904 crore de Rs de l’année dernière, soit une augmentation de 22,3 %. Contre l’objectif de collecter Rs 2 366 crore via la TVA, l’État a réussi à enregistrer un beau 98,4%.

Les recettes de l’accise sur l’alcool en juillet sont restées à Rs 2 795 crore, environ 6,1% de plus que les collectes de Rs 2 633 crore de l’année dernière, mais elles n’ont pu atteindre que 71% de l’objectif de collecte de Rs 3 940 crore.

Les collections de l’État de 2 089 crores de Rs par le biais des droits de timbre ont montré une augmentation impressionnante de 53% par rapport aux 1 366 crores de Rs de juillet dernier, mais il ne pouvait encore atteindre que 76,1% de l’objectif du mois de collecte de 2 747 crores de Rs.

Le département des transports a collecté Rs 612 crore contre les chiffres de l’année dernière de Rs 475 crore, soit une augmentation de 28,9%. Cependant, il a réussi à atteindre 81,8% de l’objectif de collecte de Rs 748 crore.

Parmi les rubriques non fiscales, les rentrées de recettes dans le secteur minier et minéral ont enregistré une baisse par rapport à la période de l’année précédente. Alors que le département avait réussi à gagner Rs 179 crore en juillet 2020, cette année, les collections ont baissé de Rs 137 crore, soit près de 53,5% de moins que l’objectif de Rs 248 crore fixé pour le mois.

En fait, au cours des quatre premiers mois de l’exercice 2021-2022, l’État a réussi à collecter des recettes fiscales de 42 739,71 crores de Rs, soit 68,8% de l’objectif de 62 137 crores de Rs. Cela représente environ 22,9% de l’objectif de collecte annuelle de Rs 1,86,345 crore pour 2021-2022.