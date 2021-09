Recettes nettes d’impôts directs en hausse de 95% sur un an au cours de l’EX22

Les remboursements ont presque doublé pour atteindre 67 401 crores de Rs au 31 août, contre 36 000 crores de Rs environ au 30 juin 2021.

Les recettes fiscales directes nettes (post-remboursements) du gouvernement de l’Union ont augmenté de 95% en glissement annuel pour atteindre 3,7 lakh crore jusqu’au 2 septembre de l’exercice en cours, grâce à une base faible, une reprise des activités économiques, des bénéfices plus élevés des entreprises et une meilleure conformité.

Les collections robustes sont malgré une augmentation des remboursements. Les perceptions nettes d’impôts directs n’étaient que de 1,9 crore de lakh Rs jusqu’au 2 septembre de l’exercice 21, en raison des blocages induits par Covid qui ont frappé les activités économiques.

En fait, les perceptions nettes d’impôts directs jusqu’au 2 septembre semblent être sensiblement plus élevées que la période correspondante de l’année pré-pandémique de l’exercice 20. Ces collectes jusqu’au 2 septembre de cet exercice étaient 31% plus élevées que les recettes jusqu’au 31 août de l’exercice 20.

Cependant, pour que les recettes atteignent l’objectif annuel de Rs 11,08 lakh crore – qui ne nécessite qu’une croissance de 17% – les collections doivent également rester solides pendant la période restante de l’exercice. L’année dernière, les collections ont repris au second semestre. Les recettes du 1er avril au 2 septembre ne représentaient que 33% de l’objectif FY22 de Rs 11,08 lakh crore. Les remboursements ont repris après avoir été lents au cours des premiers mois de l’exercice en cours. Les remboursements ont presque doublé pour atteindre 67 401 crores de Rs au 31 août, contre 36 000 crores de Rs environ au 30 juin 2021.

Alors que la consommation et les investissements privés n’ont pas encore montré la force de résistance prédite par les gestionnaires du gouvernement, les recettes fiscales du gouvernement affichent une forte croissance. Les recettes fiscales nettes du Centre (y compris les impôts indirects) ont augmenté de 2,6 fois sur un an pour atteindre 5,29 lakh crore ou 32,2% de l’exercice 22BE au cours de la période avril-juillet, contre seulement 12,4% de l’objectif correspondant signalé il y a un an. Grâce aux mesures prises pour améliorer la conformité et à un déplacement des entreprises loin du secteur informel, la TPS rapporte également la productivité des revenus que ses partisans lui attribuaient. La plus grande formalisation de l’économie après la mise en œuvre de la TPS favorise également les recettes fiscales directes.