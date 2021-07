Recettes robustes : le centre contient un déficit à 18 % de l’exercice 22BE au premier trimestre

Les recettes fiscales nettes du Centre ont plus que triplé pour atteindre 4,13 crores de lakh Rs ou 26,7% de l’exercice 22BE, contre seulement 8,2% de l’objectif correspondant signalé au cours du trimestre touché par la pandémie il y a un an.

Grâce à une hausse des recettes fiscales sur une base faible, une poussée des recettes non fiscales attribuable aux transferts excédentaires plus élevés que prévu de la RBI et aux dépenses économiques, le gouvernement de l’Union a réussi à contenir son déficit budgétaire au cours du trimestre avril-juin à 18,2 % du budget prévisionnel (BE) pour 2021-2022. Il s’agit du niveau le plus bas du déficit par rapport au BE annuel respectif au cours du premier trimestre d’une année depuis plus d’une décennie. Le déficit budgétaire était de 83,2% de l’objectif annuel correspondant au T1FY21 alors qu’il était de 10,5% au T1FY11.

Récemment, le secrétaire aux finances TV Somanathan a déclaré à FE que même avec le plan de secours annoncé récemment, dont le coût budgétaire est estimé à environ Rs 1,5 lakh crore, l’objectif de déficit budgétaire de 6,8% du PIB pour 2021-2022 serait respecté, étant donné la possibilité que les recettes dépassent l’estimation budgétaire et la rationalisation des dépenses soit entreprise (la plupart des départements ont été invités à contenir les dépenses au T2 à 20% de BE contre la norme de 25%).

Les données publiées vendredi par le contrôleur général des comptes placent le déficit budgétaire du Centre pour le premier trimestre de l’exercice 22 à Rs 2,74 lakh crore par rapport au BE pour 2021-22 de Rs 15,07 lakh crore.

Les recettes non fiscales du Centre ont augmenté de plus de huit fois pour atteindre 1,27 crore de lakh Rs au premier trimestre de l’exercice 22 grâce au transfert de l’excédent de 99 122 crore de la Banque de réserve de l’Inde (pour les neuf derniers mois de l’exercice 21), soit presque le double du niveau budgété par le gouvernement. . Les recettes non fiscales au T1FY22 étaient de 52,4% de l’EX22BE contre seulement 3,9% de l’objectif correspondant atteint au cours du trimestre de l’année précédente.

Les recettes fiscales nettes du Centre ont plus que triplé pour atteindre 4,13 crores de lakh Rs ou 26,7% de l’exercice 22BE, contre seulement 8,2% de l’objectif correspondant signalé au cours du trimestre touché par la pandémie il y a un an.

Sur le plan fiscal, presque tous les postes relevant des impôts directs et indirects ont bien performé avec un quasi-doublement des recettes nettes (avant déconcentration, après remboursements) au T1FY22 par rapport au trimestre correspondant en FY21. Les perceptions des droits d’accise sur l’essence et le diesel à elles seules ont dépassé 94 181 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice 22, la plupart si cela se reflète dans les recettes fiscales nettes, car elles ont été collectées en grande partie sous la forme de taxes, qui ne sont pas partageables avec les États.

Les dépenses en capital du Centre au cours du premier trimestre de l’exercice 22 se sont élevées à 1,11 crore de lakh Rs, soit 20,1% de l’objectif contre 21,4% de l’objectif pertinent atteint au cours du trimestre de l’année précédente. Les dépenses totales d’avril à juin de l’exercice 22 s’élevaient à Rs 8,22 lakh crore, soit 23,6% de l’objectif annuel, contre 26,8% de l’objectif, atteint au cours du trimestre de l’année précédente.

« Vingt et un ministères/départements tels que : consommation ; électronique et technologie de l’information; environnement, forêt et changement climatique; affaires économiques; services financiers; taxe indirecte; pêcheries; Industries lourdes; cabinet (demande de subventions au ministère de l’intérieur); Ladakh (demande de subventions au ministère de l’intérieur) ; travail et emploi; affaires des minorités; énergies nouvelles et renouvelables; affaires parlementaires; ports, navigation et voies navigables; ressources foncières; biotechnologie; développement des compétences et esprit d’entreprise; justice sociale et autonomisation; l’autonomisation des personnes handicapées et le tourisme n’ont dépensé que jusqu’à 10 % de leur budget pour l’exercice 22 (au premier trimestre) », a déclaré Sunil Kumar Sinha, économiste principal, India Ratings.