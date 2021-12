Recevez des messages sur l’augmentation de l’âge du mariage

Augmenter cela pour les femmes est utile, mais se concentrer sur l’éducation des femmes, les emplois et la réduction de la pauvreté est plus efficace



Les critiques de la récente décision de relever l’âge légal du mariage pour les femmes de 18 à 21 ans ont soutenu qu’un âge légal du mariage s’est avéré peu utile pour freiner les mariages d’enfants. Il est vrai que la NFHS 5 (2019-2021) a révélé que 23 % des filles du groupe d’âge 20-24 ans étaient mariées avant d’avoir 18 ans, une légère diminution par rapport aux 27 % de la NFHS 4 (2015-16). Le fait que la loi ait fixé l’âge légal du mariage à 18 ans pour les femmes dès 1978 donnerait l’impression qu’une telle législation a été de peu d’utilité. Cependant, le NFHS 3 a révélé que 47% des filles du groupe d’âge 20-24 s’étaient mariées avant d’avoir 18 ans. il y a la moitié.

Le National Crime Records Bureau signale 785 « mariages d’enfants » en 2020, sans doute un nombre bien inférieur à la véritable prévalence au cours d’une année au cours de laquelle le problème est largement reconnu pour s’être aggravé en raison de l’impact de la pandémie sur les revenus des ménages, l’éducation et les revenus des filles. potentiel, entre autres facteurs. Cependant, cela démontre que la législation sur l’âge du mariage a contribué, même si marginalement, à élever la conscience sociétale. En effet, une ligne d’assistance soutenue par le ministère du Développement des femmes et de l’enfance a reçu jusqu’à 5 200 appels concernant le mariage des enfants cette année-là.

Cela dit, le gouvernement ferait bien de se concentrer sur la substance du scepticisme rencontré par cette décision. L’amélioration de l’éducation et de la santé ainsi que la baisse de la pauvreté sont fortement corrélées au fait que les femmes exercent leur autonomie en se mariant plus tard. Le gouvernement peut avoir les meilleures intentions lorsqu’il affirme que le relèvement de l’âge du mariage profitera à la santé des femmes, grâce à des taux de fécondité plus faibles, une meilleure nutrition, etc. mais, ceux-ci sont davantage fonction du groupe de revenu auquel appartient une femme, de son niveau d’instruction et de son autonomie dans la recherche d’un travail rémunéré que l’âge du mariage plus élevé.

En effet, si un âge plus élevé du mariage était un meilleur indicateur de santé, nous aurions vu une incidence plus faible d’anémie chez les femmes indiennes à mesure que leur âge de mariage augmentait ; mais ce n’est pas le cas, comme le souligne Mary E John dans The Indian Express.

Le gouvernement doit également garder à l’esprit le vieil adage selon lequel les bonnes intentions ouvrent la voie à l’enfer lorsqu’il formule des politiques visant à criminaliser la participation au mariage avant l’âge de 21 ans. Le déclin du mariage des enfants a été principalement provoqué par les villes : le NFHS 5 a révélé que 14 % des femmes des zones urbaines du groupe d’âge 20-24 ans se sont mariées avant 18 ans contre 27 % dans les zones rurales ; les chiffres NFHS 4 correspondants sont de 23 et 26,8 %.

Cela signifie que la criminalisation de la participation au mariage des moins de 21 ans – autre que celle de la partie contractante (mariée ou marié) – affecterait davantage les pauvres, où la santé et l’éducation des femmes passent de toute façon au second plan en raison des faibles revenus. Le gouvernement devra certainement naviguer sur un terrain législatif délicat pour s’assurer que la loi n’exacerbe pas les problèmes des pauvres, mais cela doit être fait dans l’intérêt de la justice.

Un autre domaine où l’intervention peut fortement soutenir la vision derrière le relèvement de l’âge minimum du mariage pour les femmes est l’augmentation du taux d’activité des femmes, qui est en baisse. Le retrait du travail rémunéré signifie que les femmes pourraient être contraintes à des travaux de soins non rémunérés, cela aussi par le biais d’un mariage précoce.

L’âge moyen du mariage des femmes en Inde en 2018 était de 22,3 ans, comme le montrent les données de Mospi publiées l’année dernière. Ainsi, il y a déjà une marche volontaire, très probablement menée par les femmes elles-mêmes, contre le mariage précoce. Dans ce contexte, le gouvernement doit faire passer son message sur le relèvement de l’âge du mariage.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.