Recevoir les esprits à Yale: Dean Gerken regrette

La controverse déclenchée par l’exposition par Trent Colbert, étudiant à la Yale Law School, de la bureaucratie de la « diversité » en action a fait des vagues sur les eaux dont Yale se soucie. YLS Dean Heather Gerken a essayé de surfer sur les vagues. Aaron Sibarium du Washington Free Beacon a brisé l’histoire de Colbert et continue de la posséder. Dans sa dernière mise à jour, Sibarium rapporte l’effacement temporaire de Gerken :

La doyenne de la faculté de droit de Yale a exprimé mercredi ses « regrets » pour le rôle de son administration dans le désormais tristement célèbre incident de la « maison piège », mais n’a pas présenté d’excuses auprès de l’étudiant en droit de deuxième année Trent Colbert ou de la Federalist Society pour leur traitement aux mains de l’université. administrateurs.

Dans un e-mail à l’échelle de la faculté de droit, la doyenne Heather Gerken a assumé « l’entière responsabilité » des « choses que l’administration de la faculté de droit aurait dû faire différemment ».

« Aucun étudiant ou groupe d’étudiants ne devrait avoir de raison de croire que les administrateurs agissent de manière partiale ou injuste, et je regrette profondément que cette impression ait été donnée dans ce cas », a écrit Gerken, faisant référence à la dénonciation publique par l’administration d’une invitation par courrier électronique. Colbert a envoyé en septembre et ses prétendues suggestions au président de la Federalist Society, Zack Austin, que lui et son groupe ont mis Colbert à la tâche.

L’e-mail de Gerken, qui résumait les conclusions d’une enquête menée par le vice-doyen Ian Ayres, ne mentionnait pas le nom de Colbert et attribuait l’incident à une mauvaise communication.

« J’ai passé chaque année de mon décanat à essayer de favoriser une communauté inclusive et de créer un environnement où les étudiants se sentent appelés dans la communauté plutôt que appelés », a déclaré Gerken. « Le message électronique des administrateurs aux membres de la classe 2L » – dans lequel la doyenne associée Ellen Cosgrove et le directeur de la diversité Yaseen Eldik ont ​​condamné le message « raciste » de Colbert « dans les termes les plus forts possibles » – « n’a pas trouvé le juste équilibre entre ces deux objectifs . «

Pourtant, a déclaré Gerken, Eldik et Cosgrove ne faisaient qu' »essayer de s’acquitter de leurs obligations en vertu de la politique de l’Université chaque fois que des plaintes pour discrimination étaient déposées ».